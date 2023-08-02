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Как два друга-гладиатора на арене выиграли жизнь: Битва Веруса и Прискуса


Как два друга-гладиатора на арене выиграли жизнь: Битва Веруса и Прискуса

В истории есть много страниц, которые человечеству хотелось бы забыть. Гладиаторские бои в Древнем Риме – одна из таких. Однако эта позорная традиция иногда давала возможность людям показать на публике личное мужество и воинское умение. Такие уникумы, умеющие выживать на арене, приобретали у зрителей огромную популярность. В этом обзоре – рассказ о двух ярчайших звездах древнеримского смертельного шоу-бизнеса и о битве между ними.

Бой Веруса и Прискуса считается самым известным в истории выступлением гладиаторов и единственным, подробно описанным современником. Особый трагизм этой битвы заключался в том, что два несравненных бойца были особенно любимы и популярны у зрителей кровавых зрелищ благодаря своей многолетней крепкой дружбе.


Верус попал в плен еще ребенком. Считается, что сначала он был заложником, взятым у германских границ, но затем превратился в раба. Он фактически вырос в каменоломнях, выполняя непосильную физическую работу. Когда юноша повзрослел, то сам вызвался участвовать в гладиаторских боях, сказав, что предпочитает умереть на арене с мечом в руках, чем в шахте с киркой. Прискус, рожденный рабом, сделал для себя такой же выбор. Для отбора в гладиаторы молодые люди, пока еще ничего не умеющие, должны были сражаться друг с другом. В этой показательной битве бойцы сразу впечатлили зрителей. Бой прервали, их тут же взяли в гладиаторы. Верус и Приксус стали с тех пор лучшими друзьями и много раз выступали на арене бок о бок. В паре они были непобедимы и заслужили огромную популярность у римлян.
Фрагмент древнеримской мозаики

Фрагмент древнеримской мозаики

 

Однако в 80-м году нашей эры именно их верная дружба стала главной «изюминкой» очередного боя. Титус Флавиус Цезарь Веспасиан Август, великий император Римской империи, был вынужден бороться за репутацию у своих подданных после ряда несчастливых случайностей: именно при нем произошли извержение Везувия, разрушившего несколько городов, и великий Римский пожар. После последнего выгорела огромная часть города, пострадали важные постройки. Именно по этому случаю император воскликнул: «Все убытки – мои!», и действительно помог восстановить город. Чтобы закрепить свое влияние, Тит завершил строительство гигантской арены, начатое еще его предшественником. Это величественное сооружение - амфитеатр Флавиев, сегодня известно как Колизей. Его открытие стало эпохальным событием. Вот так о нем писал Светоний:

«При освящении амфитеатра и спешно выстроенных поблизости бань он [Тит] показал гладиаторский бой, на диво богатый и пышный; устроил он и морское сражение на прежнем месте, а затем и там вывел гладиаторов и выпустил в один день пять тысяч разных диких животных».
Император Титус Флавиус Веспасиан – римский император из династии Флавиев

Император Титус Флавиус Веспасиан – римский император из династии Флавиев

 

В конце этого грандиозного шоу зрителей ждал особый сюрприз - два гладиатора, известные своей дружбой, должны были встретиться на арене как враги.

Известно, что гладиаторские бои были не простыми драками, а театрализованными представлениями. Чаще всего они разыгрывались по мотивам известных мифических сюжетов или исторических событий. Если часть «актеров» не знала своей роли, значит это была «массовка», предназначенная в жертву (например, преступники, подлежащие казни). Гладиаторы же, как бойцы подготовленные, чаще всего выступали в определенных образах. Всего до нас дошло описание более двух десятков таких «ролей». Каждый тип отличался вооружением. Так, например, бестиарии с дротиками специализировались на боях с дикими животными, ретиарии бились с помощью трезубца и сети, а прегенарии, вооруженные деревянными мечами, выступали в начале соревнований, чтобы «разогреть» толпу.
Фрагмент древнеримской фрески

Фрагмент древнеримской фрески

 

Для смертельного поединка двух друзей их хозяева тоже выбрали образы. Скорее всего, те, в которых бойцы были наиболее сильны и запомнились зрителям. Один из них стал гопломахом (по вооружению и экипировке имитировал древнегреческого пешего воина, бился копьем и кинжалом), а второй – мурмиллоном. Последние носили шлем со стилизованной рыбой на гребне, прямоугольный щит и меч-гладиус. Император не ошибся. Этот бой вызвал у зрителей невероятный ажиотаж. Он остался в истории, и, благодаря римскому поэту, стал единственным сражением гладиаторов, подробное описание которого дошло до нас. Вот строчки Маркуса Валериуса Мартиалиса:

«Прискус и Верус продолжали бой столько сколько могли,
Но долгое время силы и отвага каждого были равны.
Раздавались крики с просьбой о милости к ним,
Но Тит предпочел следовать своим законам -
Велев им биться без щитов, пока судьба их не решится.
Он был щедр всегда со своим народом,
И здесь он разделил конец для них обоих.
Равные в сражении, равные в награде.
Тит отправил им по деревянному мечу и лавру.
Достойное мужество – достойный приз.
Такое могло случиться только при тебе, о Тит.
Двое бились насмерть – и двое победили.»

Действительно, после долгой и честной битвы, в которой ни один боец так и не смог получить превосходство, император пощадил обоих и даровал им волю. Знаком для такой редчайшей милости был деревянный меч, переданный бойцу на арену. Лавр, как известно, символизировал победу. Так что это был, наверное, единственный гладиаторский бой, в котором победили оба соперника.
Жан-Леон Жером, «Pollice Verso» (с лат. — «Большие пальцы вниз»), 1872 год

Жан-Леон Жером, «Pollice Verso» (с лат.&#8201;—&#8201;«Большие пальцы вниз»), 1872 год

 

Возможно, что, как хороший режиссер, император заранее спланировал такой яркий «хэппи энд» для этого смертельного представления – в последнее время все более популярной становится такая версия этого события. Но, даже если это и было инсценировкой, то искусство бойцов становится еще более удивительным, ведь зрители, искушенные в подобных зрелищах, и ожидающие чего-то подобного от двух друзей, ничего не заметили.
Стены Колизея до сих пор поражают своим величием

Стены Колизея до сих пор поражают своим величием

 

После этого щедрого дара гладиаторы приобретали статус рудиария. Они могли и дальше выступать на арене, но уже по желанию и за очень высокую плату. Могли становиться тренерами, помощниками, судьями. Именно такой путь выбрал Прискус, он стал мастером в гладиаторской школе Флавия Квинта Валерия. А Верус вернулся домой. Так два друга смогли реализовать единственный вариант победы, возможной для гладиатора.

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Как два друга-гладиатора на арене выиграли жизнь: Битва Веруса и Прискуса

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Как два друга-гладиатора на арене выиграли жизнь: Битва Веруса и ПрискусаПодписаться на мой Instagram
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