Убийственная красота: самые опасные на планете реки и озера

Река Рио-Тинто: словно поездка на Марс. | Фото: eyeonspain.com.

1. Озеро Карачай (Челябинская область, Россия)

Карачай - самое опасное радиоактивное озеро в мире. | Фото: russiatrek.org.

Ликвидация озера Карачай с помощью экранированной спецтехники. | Фото: animalworld.com.ua.

2. Кипящее озеро (Доминика)

Кипящее озеро в Доминике. | Фото: masterok.livejournal.com.

Самое горячее место озера. | Фото: drive2.ru.

3. Река Цитарум (Западная Ява, Индонезия)

Типичный пейзаж реки Цитарум. | Фото: grunge.com.

Жизнь на берегу реки – не всегда сказка. | Фото: restbee.ru.

4. Рио-Тинто (Андалусия, Испания)

Багровая река на юге Испании. | Фото: vsluh.net.

И в такой воде есть жизнь! | Фото: steelpedia.ir.

5. Голубая Лагуна (Дербишир, Великобритания)

Вода выглядит словно на Средиземноморском побережье. | Фото: dailymail.co.uk.

Видны прямоугольные очертания бывшего карьера. | Фото: telegraph.co.uk.

6. Озеро Хорсшу (Калифорния, США)

Живописный вид на Мамонтовую гору. | Фото: mountainproject.com.

Погибший лес возле озера Хорсшу. | Фото: panoramio.com.

7. Озеро Моно (Калифорния, США)

Известково-туфовые башни озера Моно. | Фото: ru.wikipedia.org.

Суперсоленое озеро Моно создает чудеса. | Фото: amazingplacesonearth.com.

8. Озеро Киву (между Руандой и Демократической Республикой Конго)

Живописный вид на озеро Киву в Руанде. | Фото: sites.psu.edu.