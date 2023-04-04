Делай это ради любви…

Нет ничего приятнее, чем полежать в кровати с любимым человеком. Только вот иногда это доставляет массу неудобств: то рука затечёт, то волосы в рот лезут…





источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram