С нами не соскучишься!

8 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Симуков
    Сочувствую Монике. Вспомните "судьи неуёмные", как поступил Иисус с грешницей! Он сказал только: "Иди и больше не гре...Как сложилась суд...
  • Александр Стародубцев
    нет российских фильмов15 самых популярн...
  • Василий Коликов
    Поздно! Надо был делать это четверть века тому. Тогда мог еще быть какой-то эффект.Как сложилась суд...

Делай это ради любви…

Нет ничего приятнее, чем полежать в кровати с любимым человеком. Только вот иногда это доставляет массу неудобств: то рука затечёт, то волосы в рот лезут…

Делай это ради любви…

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Делай это ради любви…

И не забудьте:
Делай это ради любви…Подписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх