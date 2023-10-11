10 аэропортов, которым впору претендовать на звание туристической достопримечательности

1. Tenzing–Hillary Airport (Непал, Лукла)

Любимый аэропорт альпинистов. /Фото: pixels.com

2. Princess Juliana International Airport (остров Святого Мартина, Нидерланды)

Аэропорт, слишком близкий к отдыхающим. /Фото: theworldnews.net

3. O’Hare Airport (США, Чикаго)

Тот самый неоновый коридор внутри аэропорта. /Фото: vokrugsveta.ru

4. Kuala Lumpur International Airport (Малайзия)

Аэропорт-трансформер. /Фото: istockphoto.com

5. Shenhzen Bao’an International Airport (Китай, Гуандун)

Назначение этого сооружения очевидно и без самолётов рядом. /Фото: skytraxratings.com

6. Changi Airport (Сингапур)

Аэропорт-оазис. /Фото: tcbgroup.com

7. King Fahd International Airport (Саудовская Аравия)

С первого взгляда и не поймёшь, что это аэропорт. /Фото: vokrugsveta.ru

8. Dubai International Airport (ОАЭ, Дубай)

Обладатель множества рекордов. /Фото: vokrugsveta.ru

9. Lyon-Saint Exupéry Airport (Франция, Лион)

Уникальной красоты синтез вокзала и аэропорта. /Фото: arch2o.com

10. Gibraltar International Airport (Гибралтар)

На автомобили и самолеты выделили один участок дороги. /Фото: drive2.ru