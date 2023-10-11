10 аэропортов, которым впору претендовать на звание туристической достопримечательности

Воздушный транспорт - это не только наиболее безопасный вид передвижения на планете, но и активно развивающаяся отрасль, которая модифицирует и свои крылатые машины, и наземную инфраструктуру. Потому сегодня практически не осталось стран, которые не располагают хотя бы несколькими аэропортами. Однако иногда конструкторы и архитекторы создают не просто здания с соответствующими элементами, а настолько оригинальные концепты, что они поражают воображение не меньше, чем другие знаменитые памятники истории и архитектуры.
1. Tenzing–Hillary Airport (Непал, Лукла)
Любимый аэропорт альпинистов. /Фото: pixels.com
Tenzing–Hillary Airport, прежде всего, известен как один из самых опасных на планете аэропортов. А ещё он завоевал огромную популярность у альпинистов. И этому предшествовала особая история: в 2008 году аэропорт назвали в честь первых покорителей Эвереста — Тенцинга и Хиллари, причём именно под руководством последнего ещё в далёком в 1964 году как раз и построили взлётно-посадочную полоса. Самое интересное, что стоимость её тогда составляла рекордно мизерные 2650 долларов, а посильную помощь в возведении оказали местные шерпы, которые сами попросту утоптали почву, и только 37 лет спустя полосу заасфальтировали. Но и сегодня взлёт и посадка по ней доставляет не меньше экстрима, чем альпинизм сам по себе, ведь, имея длину всего лишь в 527-метров, она располагается на высоте 2845 метров над уровнем моря ещё и под уклоном в 11,7 %.
2. Princess Juliana International Airport (остров Святого Мартина, Нидерланды)
Аэропорт, слишком близкий к отдыхающим. /Фото: theworldnews.net
Аэропорт принцессы Юлианы расположен на острове Святого Мартина формально принадлежит Нидерландам, хотя делят юрисдикцию над карибским островом с Францией. Самой же главной достопримечательностью его является взлётная полоса, которая располагается критически низко и фактически упирается в близлежащий пляж Махо. Так что отдыхающие там туристы и местные жители регулярно получают уникальную возможность наблюдать пролетающие над их головами самолёты.
3. O’Hare Airport (США, Чикаго)
Тот самый неоновый коридор внутри аэропорта. /Фото: vokrugsveta.ru
Этот американский аэропорт снаружи ничем примечательным не отличается, зато знаменит своим интерьером - неоновым коридором, расположенным между залами терминала №1. История же появления этого места не менее любопытна: дело в том, что первоначально там планировалось построить зрелищный аттракцион, который создавался бы в совместно сотрудничестве с Диснейлендом. Однако взаимодействия не сложилось, зато яркий во всех смыслах результат этой попытки стал украшением аэропорта: художник Майкл Хайден создал инсталляцию Sky’s the limit, что в переводе означает как «Предел — небо», использовав для этого 466 неоновых труб. Кроме того, атмосферности передвижения пассажиров по туннелю длиной в целую милю добавляют звуки замедленной мелодии Rhapsody in Blue Гершвина.
4. Kuala Lumpur International Airport (Малайзия)
Аэропорт-трансформер. /Фото: istockphoto.com
Здание малазийского аэропорта спроектировал знаменитый японский архитектор Кисё Курокава, который вошёл в истории как один из ведущих идеологов концепции архитектурного метаболизма. А так как этот стиль, в том числе подразумевает способность сооружения трансформироваться в соответствии с развивающейся средой, то и задача перед ним стояла сложная. Однако архитектор с ней блестяще справился, не только создав потрясающего вида аэропорт с удивительным потенциалом, но и обеспечил ему звание одного из самых экологически чистых на планете.
5. Shenhzen Bao’an International Airport (Китай, Гуандун)
Назначение этого сооружения очевидно и без самолётов рядом. /Фото: skytraxratings.com
Полностью белый, будто пронизанный дневным светом новый терминал аэропорта Баоань, которым заменили в 2013 году три устаревших, не может не привлечь внимание, сам по себе являясь туристической достопримечательностью. Тем более, что его ещё и построили в форме самолета немыслимых габаритов: он простирается на 1050 метров в длину и 650 метров в ширину. Однако ему присваивают и другую ассоциацию, считая, что он похож на манту — огромного ската, который славится своею величественностью и грациозностью. В любом случае, итальянский архитектор Массимилиано Фуксас сумел создать такой аэропорт, чтобы один вид его впечатлял надолго.
6. Changi Airport (Сингапур)
Аэропорт-оазис. /Фото: tcbgroup.com
Открытый в 2019 году в Сингапуре аэропорта Jewel Changi Airport стал настоящей жемчужиной такого типа инфраструктуры и не только потому, что является одним из крупнейших транспортных узлов. Он настолько огромен, и настолько рационально организован, что по праву может считаться полноценным городом в городе. Его футуристическая крыша скрывает под собой и залы ожидания, где пассажиры во время промежутков между своими рейсами могут посмотреть фильм в кинотеатре или повеселиться в парке развлечений, и кафе и рестораны для перекуса, и даже полноразмерный комфортабельный отель. Однако его главной изюминкой стал гигантский тропический сад, в центре которого разместили искусственный водопад Rain Vortex высотой в 40 метров. Последний не только является самым высоким крытым водопадом на планете, но и, вместе с растениями, превращает терминал в настоящий оазис.
7. King Fahd International Airport (Саудовская Аравия)
С первого взгляда и не поймёшь, что это аэропорт. /Фото: vokrugsveta.ru
Аэропорт Саудовской Аравии поразителен сразу несколькими вещами: во-первых, она заслужил занесение в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого большого на планете по занимаемой площади - по информации редакции Novate.ru, она составляет 780 квадратных километров. А во-вторых, впечатляет его внешний вид, наполненный чертами традиционной исламской архитектуры, которые при этом удачно сочетаются с высокими технологиями. Кроме того, пространство организовали таким образом, чтобы пассажир имел возможность даже издалека увидеть любой объект на территории аэропорта.
8. Dubai International Airport (ОАЭ, Дубай)
Обладатель множества рекордов. /Фото: vokrugsveta.ru
Аэропорт Дубая, как и большинство других современных объектов, построен красиво и с размахом: например, вплоть до 2013 года его 3-й терминал удерживал звание самого большого в мире по внутренней площади здания - затем его обогнал Глобальный центр «Новый век» в Китае. Общая же площадь его составляет 1 713 000 квадратных метров, он обслуживает авиакомпанию Emirates и оснащён 82 движущимися дорожками, 97 эскалаторами, 8 поездами, 157 пассажирскими лифтами и 27 грузовыми. Кроме того, аэропорт считается одним из лучших на планете по функциональности и комфортабельности, а ещё славится Duty Free, имеющим самый большой оборот прибыли.
9. Lyon-Saint Exupéry Airport (Франция, Лион)
Уникальной красоты синтез вокзала и аэропорта. /Фото: arch2o.com
Столь футуристичный вид аэропорту во французском городе Лион придаёт не только архитектурные решения, но и особенности самой инфраструктуры. Оказывается, фактической частью аэропорта имени Антуана Сент-Экзюпери стала также железнодорожная станция TGV - именно её внешний вид создаёт из в целом не выдающегося аэропорт полноценную туристическую достопримечательность. А создал этот архитектурный шедевр ещё в 1994 году испанский художник Сантьяго Калатрава, который также известен как автор Города искусств и наук в Валенсии. Основной изюминкой силуэта сооружения является его веерообразная крыша, которая придаёт ему сходство с парящей птицей.
10. Gibraltar International Airport (Гибралтар)
На автомобили и самолеты выделили один участок дороги. /Фото: drive2.ru
Ещё один аэропорт, где главной изюминкой является взлётно-посадочная полоса, длина которой составляет 1680 метров. Мало того, что она наполовину уходит в залив, так ещё и она пересекается авеню Уинстона Черчилля — основной автомобильной магистралью, которая ведёт к границе с Испанией. Именно это особенность обеспечила Гибралтарскому аэропорту место в пятерке самых экстремальных на планете. А согласование работы обеих транспортных трасс происходит следующим образом: каждый раз, когда приходит время взлета или посадки самолёта автомобильная дорога перекрывается, причём длительность такой паузы может сильно варьироваться: если в один момент она продлится 10 минут, то в другой задержка составит два часа.
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