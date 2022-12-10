Фильмы, которые смотрятся на одном дыхании

Хорошее кино может не только избавить человека от депрессии, но и в корне изменить его жизнь. К сожалению, сегодня не так легко найти действительно стоящую киноленту, которая натолкнет на размышления и заставит действовать. Когда вы в последний раз смотрели фильм, который действительно запомнился надолго? То-то же! Мы предлагаем подборку кинолент, которые вы вряд ли быстро забудете.
«Эдди Орел»
Этот фильм основан на реальной истории о британском лыжнике. Он всю жизнь мечтал попасть на Олимпийские игры и посоревноваться в прыжках с трамплина. Эдди, в отличие от других участников, тренировался всего 2 года, что является невероятно малым сроком в таком виде спорта. Парень стал первым в истории представителем Британии в прыжках с трамплина. Пусть он стал известным, благодаря своим неудачам, но его вера в себя и сила воли вызывают уважение!
Кинолента вышла зимой 2016 года и уже успела получить множество положительных отзывов и оценок не только от зрителей, но и кинокритиков. Режиссер ДекстерФлетчер знатно потрудился над спортивной комедией.
«Апокалипсис»
Мел Гибсон, режиссер этого фильма, решил рассказать о цивилизации майя. Это племя проживало на Юкатане в 15 веке. Тогда они ещё не знали об испанских конкистадорах, но все равно имели достаточно проблем. Борьба за выживание своего рода, кровавые жертвоприношения были абсолютно обыденными вещами. Главной темой фильма “Апокалипсис” Мел считает упадок цивилизации майя – очень развитой и интересной. По его словам, те проблемы, с которыми столкнулось древнее племя, очень актуальны и для нашего современного общества. Гибсон с помощью этой картины пытался изучить наши страхи и причины их возникновения. Невероятные костюмы, древние языки и отличные актеры сделают просмотр этого фильма действительно незабываемым!
«Дьявол носит Prada»
Эта драма вышла ещё в 2006 году. Фильм рассказывает о простой девушке Андреа, которая только недавно закончила университет. Она усиленно ищет работу и случайно попадает к властной Миранде Пристли, которая является главным редактором самого престижного модного журнала. Но вот беда — Андреа совершенно не следит за собой и не разбирается в моде! Этот фильм сможет рассказать вам о жестоком мире фэшн-индустрии и о тех правилах, которые она диктует. Вместе с тем каждый герой фильма постепенно показывает все скелеты в шкафу, которые так тщательно оберегал от посторонних. Однозначно, этот фильм стал классикой. Особого шарма ему добавили Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй.
«Во всем виноват енот»
Драма «Во всем виноват енот» вышла в 2016 году. Эта история о верном муже, заботливом отце и отличном юристе. Однажды он возвращался домой и встретился с енотом, который привел мужчину на чердак старого гаража. Из окон главный герой увидел свой дом, внутри которого жена уже накрыла стол и ждала своего возлюбленного. И вдруг его осенило. «Что будет, если я не вернусь домой? Будет ли скучать жена, заплачут ли дети?» Весь фильм — это воспоминания и размышления о прожитой жизни. Мужчина пытался проанализировать все самые важные моменты. Этот фильм позволяет по-новому посмотреть на привычные для нас вещи.
«Уличный кот по имени Боб»
Фильм основан на реальной истории, которую описал Джеймс Боуэн в своей одноименной книге. Главный герой киноленты — уличный музыкант, наркоман, который пытается побороть свою зависимость. Социальная работница после его очередного срыва выделила для него небольшую квартирку, где парень смог бы начать новую жизнь. Однажды он обнаружил у себя в доме большого рыжего кота, который никак не хотел уходить. Главный герой потратил последние деньги на лечение животного и решил оставить его себе. Как ни странно, именно Боб помог ему заработать денег, избавиться от зависимости и наладить отношения с отцом. Этот кот стал настоящим ангелом-хранителем для парня, который решил рассказать о своей истории всему миру. Фильм получился очень трогательным и добрым!
«Джентльмен грабитель»
Этот фильм рассказывает о знаменитом Эдди Додсоне, который ограбил 64 банка, 6 из которых в один день. Он никому не угрожал, не придумывал сложных схем. Мужчина был настолько элегантен, что мгновенно покорял сердца работниц банка, после чего они сами отдавали ему деньги. Кинолента наполнена красивыми кадрами и потрясающей музыкой. Мы уверены, что она придется вам по душе!
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