Фильмы, которые смотрятся на одном дыхании

Хорошее кино может не только избавить человека от депрессии, но и в корне изменить его жизнь. К сожалению, сегодня не так легко найти действительно стоящую киноленту, которая натолкнет на размышления и заставит действовать. Когда вы в последний раз смотрели фильм, который действительно запомнился надолго? То-то же! Мы предлагаем подборку кинолент, которые вы вряд ли быстро забудете.









«Эдди Орел»

«Апокалипсис»

«Дьявол носит Prada»

«Во всем виноват енот»

«Уличный кот по имени Боб»

«Джентльмен грабитель»