Как за пару секунд почистить много чеснока

Работу на кухне можно существенно сократить, если иметь определенные навыки подготовки различных продуктов. Многие задачи можно выполнять быстрее, вместо того чтобы действовать рутинно традиционными методами. Предлагаю рассмотреть 3 способа, применяя которые можно чистить чеснок, уделяя этому считанные секунды.

Очистка дольки ножом

Чистка долек в банке с крышкой

Очистка целыми головками

Я считаю данный метод самым простым и удобным, поскольку не требуется пачкать кухонный инвентарь. Он применяется в том случае, если нужно снять шелуху только с одной дольки чеснока. Она укладывается на стол или разделочную доску, и поверх нее плашмя прикладывается широкий кухонный нож.На него нужно резко надавить ладонью до характерно треска. От созданного давления шелуха треснет и сойдет с дольки.Этот способ применяется в том случае, когда чеснока потребуется больше, чем долька. Берется обыкновенная стеклянная баночка с крышкой, к примеру, от соуса, горчицы или томатной пасты. В нее укладывается одна или несколько долек чеснока.Банка закрывается и сильно встряхивается. После взбалтывания на протяжении несколько секунд сквозь стекло видно, что шелуха окончательно отошла. Если не получилось, то нужно встряхнуть еще. Важно взбалтывать резко, это никак не навредит долькам. Если нет баночки, то подойдет шейкер, но тогда он пропахнет чесноком.Этот способ уже тяжелая артиллерия, поскольку позволяет за 10-20 секунд подготовить сразу все дольки из целой головки чеснока. Для этого потребуется металлическая не тяжелая кастрюля с крышкой. Головка чеснока укладывается на стол, после чего нужно надавить ладонью, опираясь всем телом на ее боковину.От давления она распадется на отдельные дольки. Все они засыпаются в кастрюлю и накрываются крышкой.После этого остается просто грубо встряхивать содержимое, придерживая крышку, чтобы она не слетела.Про себя можно посчитать до 10 и проверить готовность. Отдельные сорта чеснока весьма устойчивы, поэтому требуют более продолжительной обработки. За одну загрузку можно чистить даже 2 головки.Конечно, предлагаемые способы позволят сэкономить буквально несколько минут, но совокупно, если уметь быстро работать и с другими продуктами, приготовление обеда вполне возможно сократить на полчаса. Выкроенное таким образом время намного приятнее уделить более интересным занятиям.