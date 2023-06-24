Почему на рельсы нельзя сыпать соль (в США за это можно схлопотать срок)

На первый взгляд, действительно бредовый вопрос. Казалось бы, кому придет в голову рассыпать по рельсам обычную соль. Но для кого-то в этом есть смысл, и не всегда подобные действия сочетаются с законопослушанием. В былые времена обычная соль, использованная таким образом, позволяла разбойникам в Америке грабить поезда и даже полностью составы.
Вдоль ж/д дороги устанавливали столбы для повешения нарушителей / Фото: russianadvertisingmagazine.com
Эти события происходили в США, в Алабаме. В этом штате вдоль железной дороги практически на всей протяженности установлены специальные столбы, на которых казнили вот таких нарушителей (при условии, что они были пойманы). Согласно законодательству того времени, человека, нарушившего закон и пойманного шерифом, казнили через повешение сразу, не проводя расследования и не дожидаясь судебных разбирательств. При условии, что шериф не смог вычислить и поймать преступника, он вешался сам (опять же, по закону). Согласитесь, что на гуманность к представителям власти здесь даже намека нет.
За неспособность шерифа поймать преступника, он должен был повеситься сам. / Фото: twitter.com
Как и прежде, закон продолжает работать и сегодня, но на шерифов в штате дефицит, хоть и заработная плата вполне приличная – двадцать тысяч долларов. Даже по американским меркам это достойное вознаграждение и довольно немаленькая сумма.
Но вернемся к ограблению железнодорожных составов. Для совершения преступления сначала нужно поезд остановить. То есть машиниста требуется перехитрить, чтобы он остановил локомотив. Грабители придумали более интересный вариант, чтобы заставить весь состав остановиться.
Лоси обожают соль / Фото: sfw.so
В штате Алабама слишком много живет лосей. Эти удивительные животные неравнодушны к соли, точнее, они ее обожают. Поэтому грабители насыпали этот продукт на рельсы, к которым впоследствии и приходили лоси целым стадом. Не заметить такое количество животных издалека просто невозможно. Естественно, машинисту приходилось останавливать свой транспорт. Дальше «ловкость рук и никакого мошенничества» - осуществлялось грандиозное ограбление, после чего разбойники скрывались в неизвестном направлении.
Медведи любят соль не меньше лосей. / Фото: www.clasbio.ru
В штате Аляска этот способ применяют для охоты на медведя. Животные тоже слизывают с рельсов соль, но в результате прилипают к металлу. Если машинист не успеет затормозить, то медведь просто погибнет. Проблема в штате известная, поэтому скорость всех поездов максимально ограничена. Более того, все машинисты обязаны в своем распоряжении иметь кипяток в количестве пять литров. Если вдруг на их пути встретится приклеенный к путям мишка, ему помогают освободиться, используя простое, но действенное средство.
Что будет, если соль на рельсы насыпать в России?
В России поезд, проехавший по рельсам с солью, без последствий продолжит свой путь. / Фото: trainpix.org
Как и в Соединенных Штатах Америки, на некоторых участках тоже живут животные, которые любят этот продукт и могут прийти его слизывать. Ну а если этого не произойдет, то поезд получит небольшую встряску и спокойно продолжит свое движение.
На больших локомотивах устанавливаются спецсистемы для подачи песка под колеса. / Фото: trainpix.org
На больших локомотивах установлена спецсистема, подающая песок под колеса машины. Это необходимо, чтобы улучшить сцепление колес с поверхностью рельс. Для соли характерны точно такие же свойства.
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