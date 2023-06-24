Почему на рельсы нельзя сыпать соль (в США за это можно схлопотать срок)

Вдоль ж/д дороги устанавливали столбы для повешения нарушителей / Фото: russianadvertisingmagazine.com

За неспособность шерифа поймать преступника, он должен был повеситься сам. / Фото: twitter.com

Лоси обожают соль / Фото: sfw.so

Медведи любят соль не меньше лосей. / Фото: www.clasbio.ru

Что будет, если соль на рельсы насыпать в России?

В России поезд, проехавший по рельсам с солью, без последствий продолжит свой путь. / Фото: trainpix.org

На больших локомотивах устанавливаются спецсистемы для подачи песка под колеса. / Фото: trainpix.org