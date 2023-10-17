Что значат 4 всадника апокалипсиса, и Почему пророчества разных народов обещают конец света

С древних времён, ещё на заре человеческой цивилизации все народы Земли имели понятие о грядущем Апокалипсисе. Представления о конце света — это не просто страшилки, они совсем не зависят от вероисповедания. Смысл этого учения гораздо глубже. Для людей знание о том, что существование окружающего мира конечно, служило определяющим фактором реальности. Среди самых захватывающих пророчеств о надвигающейся гибели мира — четыре всадника Апокалипсиса, описанные в самой загадочной книге Библии - Откровении. Что они значат и как извлечь зерно истины из пророчеств разных народов?
Ангелы с семью трубами и четыре всадника Апокалипсиса
Новозаветная книга Откровение была написана Иоанном Богословом во время его пребывания на острове Патмос. Глава, повествующая о Судном дне, описывает четырёх всадников Апокалипсиса, которые несут разрушения и уничтожают Землю и человечество. Обычно она интерпретируется как исторический период, когда войны, болезни и голод приводят к гибели большей части населения Земли. В Священных Писаниях эти события описываются на примере всадников, которые выезжают в мир друг за другом по велению Иисуса Христа. Иисус в Откровении предстаёт в образе Агнца. Так он назван в Евангелии от Иоанна 1:29, когда Иоанн Креститель восклицает: «Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира».
«Смерть на бледном коне» Бенджамина Уэста — картина 1796 года, изображающая четырёх всадников Апокалипсиса.
В главе идёт речь о том, как Бог берёт в правую руку свиток и запечатывает его семью печатями. Последовательное их открытие завершаются концом света и вторым пришествием Иисуса Христа на Землю. Каждая из печатей означает определённый, отдельный аспект Апокалипсиса. Первые четыре печати относились ко всадникам, пятая открывала призывы мучеников гнева Божьего, шестая возвещала о череде катастроф и стихийных бедствий, а седьмая призывала семь ангелов с трубами. Они несли семь чаш Божиего гнева, которые должны были излить на грешных и нечестивых. В пророчестве Иоанна Богослова Агнец Божий снимает первые четыре печати и появляются один за другим четыре всадника Апокалипсиса, приводя в действие механизм очищения Земли.
Четыре всадника Апокалипсиса.
Первый всадник
«И посмотрел я тогда и увидел перед собой белого коня. У всадника в руках был лук и был дан ему венец, и он, победоносный, поехал побеждать».
Откровение, 6:2
Агнец, открывающий свиток с семью печатями. Первые четыре печати призывают четырёх всадников Апокалипсиса.
Все древние и современные богословы частенько весьма по-разному толковали смысл, который кроется за фигурой этого всадника. Ведь он единственный из всех, чья роль не совсем понятна. Толкования вращаются в основном вокруг эпидемий и болезней. Есть и другое мнение. Некоторые считают, что белый всадник является метафорическим символом абсолютной праведности. Такое объяснение кажется вполне логичным — в мире, где владычествует грех и зло, праведный предвестник справедливости весьма подходящая фигура. Он очищает землю перед наступлением конца света. О том, что это толкование имеет право на жизнь, говорит корона на голове всадника и белый цвет его одежд.
Сегодня многие эксперты склонны трактовать фигуру этого первого всадника либо как личность, напрямую связанную с Иисусом Христом, или олицетворение Его самого, либо называют главным символом Его Второго пришествия на Землю. Такое толкование родилось в 16 веке во времена Реформации. Белый цвет коня стал ассоциироваться с божественной чистотой и праведностью, а лук в его руках объяснялся как орудие справедливого возмездия. Иногда белый всадник прочно ассоциировался со Святым Духом, то есть с самим Господом, в руках которого отмщение.
Корона на голове первого всадника и белый цвет коня трактуются богословами двояко.
Есть более приземлённая и в то же время более распространённая версия: белый всадник — это олицетворение всеобщего завоевания. Отрывок, относящийся ко всаднику, где говорится, что он «победоносный, поехал побеждать», может быть просто пророчеством о неком великом завоевателе, который сможет покорить и поработить все земные народы.
Второй всадник
«И вышел тогда другой конь, красный как огонь. И всаднику было дано разрешение лишить землю мира и вынудить людей убивать друг друга. И дали ему большой меч».
Откровение 6:4
Красный всадник - означает войны. Переводы Библии говорят об «огненно» рыжем коне, у всадника которого в руках поднятый вверх обнажённый меч. Красный цвет является прямым и безусловным указанием на кровь жертв войны и пламя войны, пожирающее всё вокруг. Этот всадник имеет власть побуждать людей убивать ближнего своего. Это явный символ глобальной и разрушительной войны.
Всадник на красном коне. Миниатюра 13 века.
Война всегда и у всех народов несла в себе апокалиптический аспект. Это прямой вестник смерти. В Евангелии от Матфея 24:6-7 Иисус Христос говорит: «И услышите о войнах и о военных слухах; Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство…» Увеличение войн — это признак последнего времени. Кроме того войны — это главный спутник Антихриста. Неудивительно, ведь война — это воплощение абсолютного зла.
Также некоторые интерпретации трактуют фигуру красного всадника, как символ ненависти и агрессии. Эти факторы приближают гибель всего человечества. Агнец Божий срывает эту печать и высвобождает все эти грехи, чтобы поразить нечестивых огнём и мечом. Пророчество о глобальной войне, что должна обрушиться на Землю, ясно описано с помощью фигуры красного всадника, которому дана власть свыше забрать мир с Земли.
Третий всадник
«... И посмотрел я тогда, и был передо мной чёрный конь. Всадник держал в руках весы. И услышал я нечто подобное звучанию голоса, исходившего оттуда, где были четверо животных. Голос сказал: «Одна мера пшеницы за серебряную монету, и три меры ячменя за серебряную монету. Но не испорти масла и вина!»
Откровение 6:5-6
Фигура чёрного всадника тоже довольно легко интерпретируется. Он символизирует собой голод. Во многих культурах чёрный цвет является прямым олицетворением траура. Он ассоциируется с ночной тьмой, кружащими воронами, готовыми клевать падаль, а также со всеобщим унынием и запустением. Написано, что у всадника в руках весы. В некоторых переводах это не весы, а ярмо. Оба слова несут в себе негативный смысл. Ярмо символизирует собой рабство, а весы означают строгое ограничение пищи. Так в древности иносказательно придавали ценность каким-либо вещам.
Всадник на чёрном коне. Миниатюра 13 века.
В приведённом выше стихе из Библии указано, что за одну серебряную монету (а это солидная сумма для древних времён) можно было приобрести лишь горсть пшеницы или три горсти ячменя. Это явная иллюстрация к тому, как выглядит голод. Тогда хлеб был главным на столе и его избытком измерялось благополучие. При этом, согласно тексту, не меняются лишь цены на масло и вино. Здесь существует две версии: вино, как символ разврата, лишь усугубляет ситуацию с голодом, или на фоне всеобщего голода и нищеты сохраняются предметы роскоши, которые бесполезны и не могут никого накормить.
Некоторые богословы трактуют место о чёрном всаднике, как описание некой глобальной, жестокой империи, в которой существует богатая правящая верхушка, живущая в роскоши, а остальной народ находится в угнетении. Высшая каста владеет весами. На них богатеи скупо отделяют то скудное пропитание, которого по их мнению достойны низшие классы. В то же самое время сами они владеют различными предметами роскоши и у них всего в избытке. Таким образом, пропасть между правящим классом и народом вырастает настолько, что наступает Апокалипсис.
Четвёртый и последний всадник
«И тогда я взглянул и оказался передо мной бледный конь и всадник, имя ему «Смерть», и за ним следовал Ад. И дана была ему власть над четвёртой частью земли убивать мечом, голодом и болезнями и с помощью диких животных.»
Откровение 6:8
Последний, четвёртый всадник — завершает собой происходящее. Он служит своего рода драматической кульминацией всего описанного ранее. Ведь это самая страшная и беспощадная фигура, имя которой Смерть. Он один из всех всадников, кого называют по имени, а также один, кто не имеет никакого оружия. Неудивительно — он сам и есть это оружие. Недаром и лошадь, и всадник описаны как бледные. Некоторые богословы отмечают природу слова, которое перевели как «бледный», как описание чего-то гниющего, неживого. Четвёртый всадник призван погасить последнюю искру жизни на нашей планете.
Этот всадник сочетает в себе некоторые элементы всех предыдущих, также его можно счесть самым главным из всех. За ним по пятам идёт Ад, как символ конца. Он готов забрать всех нечестивых грешников. Слова о том, что власть всадникам дана лишь над четвёртой частью нашего мира, можно толковать по-разному. Это либо значит, что все всадники могут сеять смерть и хаос лишь на четвертой части Земли, либо то, что каждому из них выделено по одной четвёртой части. Также в отрывке идёт речь о том, что людей будут убивать дикие животные. Это может быть намёком на то, что дикая природа очень быстро возвращает своё господство в обезлюдевших регионах, что прямо указывает на окончательную победу природы над человеком.
Фрагмент картины Ганса Мемлинга, где изображён всадник на бледном коне и за ним следует Ад.
Эпилог
Захватывающее пророчество о четырёх всадниках Апокалипсиса долгое время было предметом вдохновения для многих художников. Изображения великих мастеров прошлого могут стать прекрасным источником наглядного представления о всадниках Апокалипсиса. Всадников писал и знаменитый русский художник Виктор Васнецов, и великий Альбрехт Дюрер, и другие мастера.
Ксилография Альбрехта Дюрера «Четыре всадника Апокалипсиса».
Иллюстрация под названием «Тронный зал и четыре всадника Апокалипсиса» Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда.
На сегодняшний день история о четырёх всадниках Апокалипсиса остаётся суровым видением парадоксальной, присущей человеку природы. Да, войны, голодовки, эпидемии случались и раньше, но всё было ограничено либо временем, либо количеством жертв и разрушений, либо конкретным регионом. Сейчас же это всё более очевидно охватывает весь мир. Это предостережение для всех нечестивых изменить свой образ жизни, кажется, особенно актуально сегодня, когда войн ведётся с каждым днём всё больше, а стихийные бедствия становятся всё более частыми и разрушительными.
Так что, возможно, не так уж напрасно существуют пророчества об Апокалипсисе у всех народов и культур Земли вне зависимости от верований?...
Книга Откровение, как и все остальные книги Библии - общедоступна. Каждый может легко сегодня её прочитать, даже не имея возможности приобрести печатный вариант - всё совершенно бесплатно можно скачать в интернете на свой смартфон или планшет. Есть же такие библейские тексты, которые трудно найти и в печатном издании - это апокрифы.
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