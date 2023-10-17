Что значат 4 всадника апокалипсиса, и Почему пророчества разных народов обещают конец света

Ангелы с семью трубами и четыре всадника Апокалипсиса

«Смерть на бледном коне» Бенджамина Уэста — картина 1796 года, изображающая четырёх всадников Апокалипсиса.

Четыре всадника Апокалипсиса.

Первый всадник

Агнец, открывающий свиток с семью печатями. Первые четыре печати призывают четырёх всадников Апокалипсиса.

Корона на голове первого всадника и белый цвет коня трактуются богословами двояко.

Второй всадник

Всадник на красном коне. Миниатюра 13 века.

Третий всадник

Всадник на чёрном коне. Миниатюра 13 века.

Четвёртый и последний всадник

Фрагмент картины Ганса Мемлинга, где изображён всадник на бледном коне и за ним следует Ад.

Эпилог

Ксилография Альбрехта Дюрера «Четыре всадника Апокалипсиса».

Иллюстрация под названием «Тронный зал и четыре всадника Апокалипсиса» Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда.