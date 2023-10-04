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Как спасти пересоленные блюда, сделав их еще вкуснее, чем в рецепте


Что делать хозяйке, которая пересолила еду

Что делать хозяйке, которая пересолила еду

Если хозяйка пересолила блюдо, то чаще всего говорят, что она к кому-то не ровно дышит. Правда это или нет - на самом деле, не так уже весомо, гораздо важнее понять, что делать с испорченными продуктами. Лучше всего не горячиться и не выбрасывать то, что получилось. Следуя этим 8 полезным советам, можно постараться спасти приготовленную еду.

1. Пересоленное мясо и рыба


Пересоленная рыба - начинка для открытого пирога.

Пересоленная рыба - начинка для открытого пирога.

 

Если мясное или рыбное блюдо испорчено излишком соли, не стоит отчаиваться, ведь его можно переработать и превратить в начинку для открытого пирога. Достаточно измельчить мясо или рыбу, добавить лук, картофель, сыр или что-то еще (желательно несоленое) по желанию, добавить любой соус, выложить на тесто и запечь в духовке.

2. Сырой фарш


В пересоленный фарш можно добавить рис.

В пересоленный фарш можно добавить рис.


Если вы добавили слишком много соли в фарш, то не расстраивайтесь. У вас есть несколько вариантов, как выйти из ситуации. Например, можно добавить в фарш рис, и вместо котлет приготовить тефтели, или же добавить измельченную капусту, тертый сырой картофель и репчатый лук и приготовить нежные мясные шарики.

3. Естественные абсорбенты


Продукты-абсорбенты.

Продукты-абсорбенты.

 

Если пересолили суп, то не спешите выливать его. В зависимости от рецепта добавьте пару ложек сырого риса или картошку, они возьмут на себя часть соли. Если переживаете, что испортите блюдо, очистите от кожуры одну картофелину, опустите ее в кастрюлю, а когда суп будет готов, просто не забудьте ее вытащить.
Что категорически не рекомендуется делать, так это разбавлять готовый суп водой, в этом случае блюдо станет мутным и будет выглядеть неаппетитно.

4. Чистая вода


Воду можно добавить в соус.

Воду можно добавить в соус.

 

Вода пригодится в том случае, если вы готовите соус или мясную подливу. Добавьте в него несколько столовых ложек воды, подождите, пока блюдо закипит, попробуйте на вкус. При необходимости увеличьте количество воды.

5. Сахар или мед


Сладость нейтрализует излишек соли.

Сладость нейтрализует излишек соли.

 

Если трюк с водой не помог, и слишком жидким делать блюдо не хочется, можно попробовать добавить немного сахара или меда. Достаточно совсем немного сладости, и вкус соуса станет гораздо богаче. Также можно спасти и суп.

6. Лимон или горчица


Горчица отлично нейтрализует соль.

Горчица отлично нейтрализует соль.

 

Если сладкие нотки - не то, что вам нужно, то на помощь придет горчица или лимонный сок. Это идеальное дополнение к мясу или рыбе, так блюдо будет гораздо аппетитнее и еще вкуснее, а лишняя соль будет нейтрализована.

7. Промывание водой


Пересоленные макароны можно промыть проточной водой.

Пересоленные макароны можно промыть проточной водой.

 

Если вы пересолили макароны или любую рассыпчатую крупу, промойте ее хорошенько под водой или же замочите в воде ненадолго. Излишек соли уйдет.

8. Сметана - всему голова


Сметана сделает богаче и мягче вкус любого блюда.

Сметана сделает богаче и мягче вкус любого блюда.

 

И, наконец, еще один ингредиент, который сделает практически любое блюдо вкуснее, смягчив его вкус и замаскировав соленые нотки, - это сметана. Способ это не подойдет только для тех, кто категорически не любит сливочный вкус, во всех остальных случаях смело добавляйте в готовое блюдо пару ложек сметаны или сливок и тушите блюдо на медленном огне еще несколько минут.

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Как спасти пересоленные блюда, сделав их еще вкуснее, чем в рецепте

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Как спасти пересоленные блюда, сделав их еще вкуснее, чем в рецептеПодписаться на мой Instagram
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