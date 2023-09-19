Как провести осеннюю обрезку гортензии

Несмотря на то, что лето подошло к концу, у садоводов и огородников не становится меньше дел. Начало осени полно забот: необходимо подготовить почву к будущему году, навести порядок на участке и заняться обрезкой деревьев и кустарников.

Одним из кустарников, который нуждается в обязательной обрезке осеню является гортензия.







Проводить осеннюю обрезку гортензий следует после того, как с кустиков начнут опадать листья. Если сделать обрезку раньше, то гортензия может вновь пуститься в рост, дать новые побеги и почки, которые в скором времени замерзнут и станут очагом новой инфекции.

Первым шагом необходимо обрезать все сломанные и поврежденные ветки. Далее необходимо убрать тонкие ветки и те побеги, которые растут по направлению к центру куста.







При обрезке самых крупных и крепких побегов необходимо делать косой срез над третьей почкой от основания ветки.







У более тонких побегов срез делается над второй почкой. Такая обрезка поможет сформировать кустики красивой формы, которые будут обильно цвести в следующем году.





Читать далее →