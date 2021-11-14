Отмывание застарелого жира с кухонных поверхностей не самое приятное занятие. Неспроста мы откладываем эту процедуру на долгие месяцы, а то и годы, тем самым усугубляя проблему.

Усложняется задача тем, что порой от уборки страдает мебель и другие поверхности — появляются разводы и царапины. Что ж, в этой статье мы расскажем, как отмыть жир на кухне без вреда для мебели.





КАК ОТМЫТЬ ЖИР НА КУХНЕ

Оставлять чистящее средство на поверхности надолго

Допускать попадание воды на металлические элементы

Игнорировать указания на этикетке химического средства

Откладывать мытье кухни на долгие месяцы

Советы по уборке кухни

Народные рецепты чистящих средств

Для начала рассмотрим основные ошибки, которые приводят к загрязнению кухни и делают процесс уборки трудоемким.Мы думаем, что делаем всё правильно, распылив химическое средство на поверхность и оставив его впитываться. На самом же деле лучше не наносить химические средства прямо на мебель. И уж тем более не оставлять на длительное время, чтобы оно «лучше подействовало». В лучшем случае это может привести к появлению разводов, а в худшем — к испорченному покрытию.Влага и средства для чистки не должны попадать на петли и другие элементы, сделанные из металла. От одного раза они, может, и не пострадают. Но частый контакт с водой чреват появлением ржавчины. Эти места рекомендуют очищать сухой салфеткой или вытирать насухо, если всё-таки используется вода.Всегда нужно внимательно читать инструкцию к моющему средству. Это позволит убедиться, что продукт подходит для определенной поверхности и не нанесет вреда. Также на этикетке должно быть указано, как правильно наносить и смывать средство. Особенно следует соблюдать осторожность в случае мебели из натурального дерева или с глянцевым покрытием. Такие поверхности лего повредить даже содой, которая кажется безобидной.Одной генеральной уборки перед Новым годом будет недостаточно. Мы регулярно очищаем раковину, столешницу, плиту и стол, но шкафчики и полочки зачастую «оставляем на потом». Именно там скапливается грязь и жир, которые спустя год совсем непросто отмыть. Чтобы потом не мучиться, рекомендуем протирать шкафы мягким мыльным раствором хотя бы раз в две недели.Используй мягкие моющие средства. Речь идет не только о химических средствах, но и тряпках, щетках, губках. Для шкафчиков лучше не использовать то, чем мы очищаем плиту, кафель или раковину. Иначе рискуешь безнадежно повредить поверхность. Незаметные царапины будут быстрее накапливать пыль и жир, кухня будет тускнеть, и очищать ее станет всё проблематичней.Дважды протирай поверхности. После того как смоешь грязь и жир, протри мебель мягкой тряпкой, смоченной в чистой воде. Так ты удалишь остатки чистящих средств и уберешь лишнюю влагу с поверхности.Проветривай шкафчики. После очистки кухонных шкафчиков не спеши возвращать на места всё, что в них хранилось. Лучше оставить их открытыми на какое-то время, чтобы проветрить.Используй соду, уксус и другие натуральные средства. Не спеши покупать дорогую продукцию для уборки. Застарелые пятна от жира легко убираются с помощью соды, уксуса и даже нашатырного спирта. Они стоят копейки, являются максимально экологичными и безопасными. Но лучше всё-таки протестировать средство на небольшом незаметном участке кухонного гарнитура, чтобы убедиться, что оно не испортит поверхность.С жиром и грязью легко справится очищающий раствор из пищевой соды. Просто смешай соду с обычной водой в пропорции 1: 2. Получившуюся пасту нанеси на тряпочку, обработай жирное пятно и через несколько минут смой.Также можно смешать соду с жидким мылом в равных пропорциях. Эта смесь поможет справиться с жиром на фасадах, столешнице и кафеле. Достаточно нанести на 10 минут, а затем удалить и протереть поверхность влажной тряпкой.Стеклянные поверхности отменно очищает обычный столовый уксус. Смешай его с теплой водой в пропорции 1: 2 и используй для очистки.Еще одно эффективное и натуральное средство против жира: в стеклянную емкость вылей 150 мл салицилового спирта и добавь 2 столовые ложки средства для мытья посуды. Хорошо перемешай, затем перелей во флакон с пульверизатором. Нанеси на загрязненные участки, подожди 10 минут и смой вместе с остатками жира.