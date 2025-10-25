5 марок автомобилей, у которых чаще всего рвется ремень ГРМ

Каждый автомобилист хочет, чтобы его машина служила верой и правдой долгие годы. Однако, всякий автомобиль - слишком сложный механизм. А потому в нем предсказуемым образом содержится огромное количество узлов и деталей. Не все они выполнены одинаково качественно и хорошо, а потому периодические поломки и неисправности появляются даже в самых надежных транспортных средствах.
Обрыв ремня ГРМ случается достаточно редко даже у тех моделей автомобиля, где это проблема дает о себе знать куда чаще, чем у других. Тем не менее обрыв ремня гарантированно станет причиной серьезнейшей головной боли и доставит множество неудобств. Все потому, что в абсолютном большинстве случае происходит он в самый неподходящий момент. Хуже всего то, что обрыв может и вовсе закончиться капитальным ремонтом двигателя автомобиля. У каких же машин данная проблема проявляется наиболее рельефно?
1. Lada Kalina и Lada Granta
Отличный автомобиль, кроме пары моментов. /Фото: cars-n.com.
На качество ремня в этих автомобилях жалуются многие водители. По какой-то злой иронии сам ремень ГРМ здесь совсем не причём. Настоящим виновником является водяной насос, помпа, которая нередко заклинивает уже после 40 тысяч км пробега. Именно заклинивание помпы становится причиной обрыва ремня.
2. Datsun Mi-Do и On-Do
Делают машины в России. /Фото: avtorinok.ru.
Условно японские автомобили, сборка которых на сегодняшний день осуществляется в российском Тольятти. Как и в случае с вышеупомянутыми автомобилями, главным виновником является отнюдь не сам ремень, а помпа нарушения в работе которой приводит сначала к заклиниванию, а затем и к закономерному обрыву ремешка.
3. Hyundai Elantra
Автомобиль в целом неплохой. /Фото: mobile-business.by.
Проблемы наблюдаются у всех автомобилей данной модели, которые были выпущены на рынок в период с 2002 по 2006 год. Главная проблема кроется в слишком сильном люфте роликов. Качество деталей в автомобиле серьезно хромает.степень износа следует проверять еще чаще – каждые 45 тысяч км пробега.
4. Chevrolet Lanos
Отличная машина. /Фото: prokpp.ru.
Один из немногих автомобилей у которых источником проблем с обрывом ремня ГРМ является сам ремень ГРМ. У машин, сходящих с конвейера его качество, действительно оставляет желать лучшего. Уже через несколько десятков тысяч километров пробега появляются многочисленные трещины и выбоины, которые в итоге и становятся причиной обрыва.
5. Skoda Octavia
Ремень нужно менять почаще. /Фото: drive2.com.
Больше всего проблем с ремнем ГРМ наблюдается у автомобилей «возрастных» серий, выходивших в период с 1998 по 2011 год. Для тогдашних машины характерен крайне быстрый износ ремня несмотря на то, что помпа у «Октавии» очень надежная. Сами производители рекомендуют осуществлять замену каждые 50 тысяч км пробега.
