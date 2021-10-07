Почему в автомобиле некоторые болты красят в разные цвета

Однажды пришлось наткнуться на автомобильные болты, резьба которых загадочным образом была окрашена в красный цвет. Дальнейшие поиски указали на то, что в машине достаточно много подобных крашенных болтиков. Они могут быть красные, синие, желтые. Сразу же возник вопрос, для чего это делается автомобильными мастерами и производителями. Ответ оказался несколько неожиданным.
Это фиксатор. /Фото: dekoriko.ru.
Итак, в автомобиле можно найти отдельные болты, которые покрашены в какой-либо цвет. Чаще всего используется красный, синий или желтый оттенок. Главная загвоздка в том, что в действительности специфический цвет метизов вызван вовсе не использованием какой-либо краски. Свой цвет болты приобретают из-за применения фиксатора резьбы.
Бывают разных цветов. /Фото: korma.zakup.by.
«Анаэробные» фиксаторы резьбы используются (как не сложно догадаться) для обеспечения более надежной фиксации деталей. В частности, они позволяют значительно сократить вероятность расшатывания и выпадение «окрашенного» болта из-за вибрации автомобиля во время езды. Фиксаторы бывают разных цветов. Как правило, они указывают на прочность придаваемого сцепления. Принято считать, что красный фиксатор – самый надежный.
Интересный факт: все тюбики с анаэробным фиксатором резьбы продаются полупустыми. Это вовсе не какое-то надувательство, просто составу необходимо воздух для хранения.
Полезная вещь. /Фото: neauto.ru.
Работает фиксатор очень просто. При попадании в ограниченный объем, состав фиксатора стремительно полимеризуется – затвердевает. Как итог, данный материал может применяться на только для укрепления любых резьбовых соединений, но также для герметизации сварочных швов, уплотнения фланцев и даже склеивания плоских поверхностей. Фиксаторы в наше время пришли в автомобилях на смену «дедовским» гроверам.
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