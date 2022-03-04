8 хитростей, как отличить натуральную кожу от искусственного заменителя

Современные технологии помогают производить вещи из искусственной кожи, которые неопытный глаз вряд ли отличит от настоящей. Чтобы не стать жертвой обмана и не платить втридорога за популярную нынче экокожу, важно научиться различать изделия по качеству.

Рассмотрим самые надежные методы, как определить, где искусственный материал, а где натуральный.

1. Узор на коже

Натуральная кожа отличается неповторимым рисунком, а искусственная - повторяющимся

Отличительная черта натуральной кожи - неповторимый рисунок, в то время как на поверхности заменителя вы увидите повторяющийся орнамент. Исключение составляет только принтованный материал, для которого характерен одинаковый узор. Настоящая кожа имеет пористую текстуру и, если приглядеться или взять лупу, вы увидите на изделии множество хаотично расположенных пор.

2. Тактильные ощущения

Приложите ладонь к изделию, чтобы проверить как материал перенимает тепло

Контактируя с человеческим телом, натуральный материал быстро перенимает тепло. В случае с кожзамом, сколько бы вы его не держали, изделие все равно останется холодным. Настоящая кожа будет мягкой и эластичной на ощупь. Если надавить на нее пальцем, поверхность с отпечатком моментально восстановится.

3. Изнанка и срезы

Еще один способ проверить натуральность - согнуть изделие. В процессе образуются небольшие заломы, которые с легкостью разгладятся после разгибания. Если на коже долго остаются следы складок, это признак заменителя.

У натуральной кожи необработанный срез, а у кожзама гладкий

Изнаночная сторона вещей из настоящей кожи слегка шершавая и визуально напоминает замшевое покрытие. В ненатуральных изделиях внутренняя сторона выполнена из ткани. Особое внимание уделите срезам в области карманов и швов. В кожаных изделиях это место скругленное, ворсистое и не расслаивается. Кожзам будет выглядеть плоским, а край, как правило, запаян. При ощупывании срез из настоящей кожи кажется необработанным, а у искусственной - гладким. Важно: не проверяйте качество материала по полоске, прикрывающей молнию. Некоторые изготовители могут схитрить и вшить внутрь ткани кожаную ленту, чтобы вещь походила на натуральную.

4. Вес

Натуральные изделия более увесистые, чем искусственные

Вещи из заменителя весят намного легче, чем из настоящей кожи. Будь то натуральная куртка или обувь, у них будет ощутимый вес. Возьмите изделия из разных материалов в обе руки и вы почувствуете разницу. Однако вес настоящей кожи также может отличаться. К примеру, овечий материал легче бычьего, но все же тяжелее искусственного заменителя.

5. Запах

Обязательно понюхайте вещь перед покупкой, поскольку химозный аромат вывести не так просто

Кожзам довольно просто отличить по запаху. Искусственные изделия обладают специфическим химозным ароматом, избавиться от которого подчас непросто. Особенно хорошо запах проявляется на обуви и сумках. Натуральная же кожа отличается деликатным, едва уловимым ароматом. Порой производители пытаются замаскировать искусственный запах, однако это возможно лишь при условии, что вещь из заменителя будет хорошего качества.

6. Проверка влагой

Кожзам не впитывает влагу, поэтому на поверхности останутся капли воды

Благодаря эксперименту с водой можно проверить вещь на натуральность. При попадании влаги на натуральный материал, жидкость мгновенно впитается и образует на поверхности темное пятно. Когда вода испарится, потемнение сойдет. Заменитель же не обладает впитывающими свойствами. Жидкость сохранится на поверхности, и изделие не изменится в цвете.

7. Тестирование огнем

Поднесите к материалу зажженную спичку или зажигалку и оцените результат

Обычно к изделиям прикрепляют небольшие кусочки материала, чтобы можно было убедиться в качестве кожи. Если вы уже приобрели вещь и хотите ее протестировать, воспользуйтесь лайфхаком с огнем. Поднесите к образцу зажженную спичку или зажигалку. Если кожа загорится, это заменитель. Тлеющий материал - показатель натуральности. Однако современные производители научились делать изделия, которые не горят, а только плавятся. Например, та же прессованная кожа.

8. Стоимость

Изделия из натуральной кожи не могут стоить дешево

Изделия из настоящего материала не могут быть дешевыми. Ценовой диапазон также зависит и от типа кожи. Бюджетные варианты - изделия из кожи свиньи, быка, коровы. Вещи из таких материалов достаточно прочные и жесткие. Чаще всего из них производят верхнюю одежду, обувь, аксессуары. Разновидности подороже - овечья, козья и телячья кожа. Премиальный сегмент - изделия из крокодила, змеи, страуса или оленя.

Как определить натуральность кожи в магазине

Согните изделие и посмотрите, насколько быстро оно восстановит форму

Во время покупки у нас не так много времени, чтобы проверять материал водой, огнем и другими методами. Нужно действовать быстро, поэтому запоминайте основные советы.

1. Надавите на изделие, чтобы убедиться в его эластичности и мягкости. Настоящий материал быстро восстановит исходную форму.

2. Аккуратно растяните кожу. Если почувствовали резиновый запах, у вас в руках подделка. Также понаблюдайте, насколько быстро материал примет исходный вид.

Если при растягивании почувствовали запах резины, это заменитель

3. Тщательно осмотрите срезы. Настоящая кожа толще искусственной и на ней будут проглядываться переплетающиеся волокна. Основа из ткани - признак заменителя.

4. Недолго подержите изделие в ладони. Натуральный материал быстро потеплеет, а от искусственного останется ощущение холодка.

Фигурный образец - натуральная кожа, ромбовидный - искусственная

5. На бирке к качественному изделию должен идти фигурный кусочек материала. К некоторым вещам из кожзама также прикрепляют образцы, но они будут в форме ромба. Кромка обреза натуральной кожи необработанная, а у заменителя гладкая.

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