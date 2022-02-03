Как советскому хирургу удалось «разминировать» раненого в бою солдата

Хирург Юрий Воробьев провел уникальную операцию по удалению боевой гранаты из тела пациента.
Профессия врача не только трудна, но и опасна. В сентябре 1986 года в госпитале Душанбе бригада врачей в металлических латах провела уникальную операцию. Из тела раненого солдата-афганца нужно было достать гранату на боевом взводе. Каждый из врачей понимал, что любое неосторожное движение может стать причиной взрыва.
О событии, которое произошло в Душанбе, наперебой писали газеты. Рискуя жизнью, врачи изъяли из тела солдата гранату. До этого никто успешно не смог повторить такой подвиг (по крайней мере, официальных сведений зафиксировано не было). Оперировал хирург Воробьев Юрий Алексеевич, судьбой пациента было обеспокоено даже высшее руководство в Москве.
На больничной койке оказался солдат Виталий Грабовенко, парень получил ранение во время боя, снаряжая ленту гранатомета. В пылу сражения он понял, что в него попал снаряд, и даже успел об этом сказать ребятам, которые оказывали ему первую помощь. Однако его слова приняли за помутнение рассудка и прилетевшим бортом срочно отправили в госпиталь. Прибывшему бойцу обработали множественные осколочные ранения, на рентгене ничего подозрительного не нашли. Казалось бы, все обошлось.
Юрий Воробьев - военврач, который провел уникальную операцию.
Виталий заподозрил неладное уже на следующий день: отек вокруг раны значительно увеличивался, рука практически не шевелилась. Видя, что больной не идет на поправку, врачи провели повторную рентгенограмму, предполагали межмышечную гематому, а обнаружили тень прямоугольной формы размером 11*3 см. Снимок решено было показать военным: вначале гранатометчику, затем саперу, которые проходили лечение в госпитале. Оба заявили, что в теле бойца – граната. И она на боевом взводе, так что взрыв может произойти от любого случайного движения.
Состояние врачей было подавленным: во-первых, все осознали масштаб катастрофы – пациент на протяжении 13 дней ходил по госпиталю, даже пробовал играть в настольный теннис. Только чудом все обошлось. Во-вторых, встал вопрос о том, кто возьмется оперировать.
Подготовка к сложнейшей операции.
Во время консилиума было решено, что операцию проведет заведующий госпиталем Воробьев Юрий Алексеевич. О ситуации уже было доложено высшему руководству, и действовать нужно было немедленно. Ассистировать вызвался Александр Дорохин, анестезию должен был провести Владимир Моисейкин. Все трое мужчин понимали, на какой риск идут: у Воробьева было двое детей и жена была беременна третьим ребенком, Александр еще только ходил в статусе молодожена, со дня свадьбы не прошло и месяца, Моисейкин тоже был молодым отцом.
Граната на память хирургу о проведенной операции.
Подготовку к операции провели максимально быстро. Виталия Грабовенко перевели в отдельную палату, медсестры стали приходить к нему на процедуры только в бронежилетах. Для врачей защитные костюмы позаимствовали у саперов, их вес был более 40 кг (события проходили в 40-градусную жару). На заводе изготовили и специальные инструменты, которыми получилось бы достать гранату. Зажим по форме напоминал эфес шпаги, так защитили руку хирурга от возможных осколков.
Хирург Юрий Воробьев в защитном костюме сапера.
Операция назначена была в перевязочной, к вопросу подошли прагматично: понимали, что в случае взрыва операционная понадобится для оказания первой помощи пострадавшим врачам. В госпиталь привезли кровь нужной группы на случай, если кому-то из бригады оперирующих понадобится срочное переливание. От помощи медсестры-ассистента было решено отказаться. В целях безопасности всем больным было запрещено покидать свои палаты.
Перед Юрием Воробьевым стояла сложнейшая задача: он понимал, что гранату можно «вырезать», и в этом случае парень навсегда окажется инвалидом, так как рука перестанет работать. Вместе с тем, можно сделать надрез и аккуратно достать опасное инородное тело, но такая операция будет в разы сложнее. Опытный хирург, за плечами которого было более двух тысяч операций, сделал все для того, чтобы рука осталась функциональной. И ему это удалось.
Врач у постели больного.
Операция прошла успешно, все сработали точно и без малейшего промаха. Анестезиолог подобрал правильную дозировку, чтобы пациент не сделал ни одного движения, хирург с точностью сапера достал смертоносную гранату. Прибывшие на место специалисты ее обезвредили.
История закончилась хорошо, Виталий быстро пришел в себя. Когда открыл глаза, не сразу понял, что произошло: на столике рядом с ним стоял букет цветов (в госпитале он стал настоящим героем), а рядом сидел… отец. Поверить в это сложно, но отец прилетел в Таджикистан из далекой Черниговщины после того, как получил письмо от сына. Ничего не подозревая, попав в госпиталь, Виталий написал весточку родным, что у него все хорошо, и что он якобы приехал в рабочую командировку из Афганистана в Душанбе (к тому моменту он был уже почти год на войне). Родители письму обрадовались, но друг Виталия присмотрелся к адресу на конверте и вспомнил, что это – госпиталь. Почуяв неладное, отец купил билет на самолет, и уже через день был на месте.
Аналог мины, изъятой из тела солдата.
Виталий назвал день операции вторым рождением, хотя это не просто метафора. На самом деле в тот день, когда проводилась операция, парню исполнялось 20 лет.
Отец, увидев, что случилось, решил не посвящать жену в подробности, сказал, что сыну удалили аппендицит. Виталий домой приехал только через несколько месяцев, когда уже пошел на поправку.
Медицинские инструменты для проведения операции.
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