Деревянные ящики — отличный способ добавить немного простоты и функциональности в квартиру или дачный дом. В этом посте собраны идеи для вдохновения, которые помогут решить разные проблемы с хранением.
1. В первую очередь эти ящики помогают сохранить пространство
2. Мини-гардеробная
3.
4. Возможность хранить любые вещи
5. Вариант с рабочим столом
6.
7. Тумба в прихожую или спальню
8.
9. Малогабаритный столик на колёсиках, который легко перемещать
10. Личная библиотека
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12. Приспособить можно в любую комнату, в том числе и в ванную
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14. Домик для котика
15. Лук доволен
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Как можно использовать реечные ящики в интерьере
Деревянные ящики — отличный способ добавить немного простоты и функциональности в квартиру или дачный дом. В этом посте собраны идеи для вдохновения, которые помогут решить разные проблемы с хранением.
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