Как можно использовать реечные ящики в интерьере

Деревянные ящики — отличный способ добавить немного простоты и функциональности в квартиру или дачный дом. В этом посте собраны идеи для вдохновения, которые помогут решить разные проблемы с хранением.









1. В первую очередь эти ящики помогают сохранить пространство







2. Мини-гардеробная







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4. Возможность хранить любые вещи







5. Вариант с рабочим столом







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7. Тумба в прихожую или спальню







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9. Малогабаритный столик на колёсиках, который легко перемещать







10. Личная библиотека







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12. Приспособить можно в любую комнату, в том числе и в ванную







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14. Домик для котика







15. Лук доволен





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