Как идеально очистить решётку для гриля

После шашлыков решётка становится настолько грязной, что даже не хочется подходить к ней и мыть. Однако есть намного более простой способ очистить её, не прилагая никаких усилий и не используя химию!



Большую часть нагара можно удалить с помощью шарика из фольги. Просто скомкайте кусок фольги и протрите им решётку.





Чтобы удалить абсолютно весь нагар без труда, газету смочите водой.





И оберните ею решётку со всех сторон, чтобы влажная газета плотно прилегала к решётке.



Оставьте на ночь в таком виде.





На следующий день уберите газету и остатки грязи просто протрите тряпкой.







Нагар уйдёт без следа, причём долго тереть ничего не надо — лишь слегка протереть тряпкой.





Подробнее о том, как почистить решётку для гриля, смотрите в видео ниже: