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Как идеально очистить решётку для гриля

Как идеально очистить решётку для гриля

 После шашлыков решётка становится настолько грязной, что даже не хочется подходить к ней и мыть. Однако есть намного более простой способ очистить её, не прилагая никаких усилий и не используя химию!

Как идеально очистить решётку для гриля

Большую часть нагара можно удалить с помощью шарика из фольги. Просто скомкайте кусок фольги и протрите им решётку.

Как идеально очистить решётку для гриля


Чтобы удалить абсолютно весь нагар без труда, газету смочите водой.

Как идеально очистить решётку для гриля


И оберните ею решётку со всех сторон, чтобы влажная газета плотно прилегала к решётке.

Как идеально очистить решётку для гриля


Оставьте на ночь в таком виде.

Как идеально очистить решётку для гриля


На следующий день уберите газету и остатки грязи просто протрите тряпкой.

Как идеально очистить решётку для гриля


Нагар уйдёт без следа, причём долго тереть ничего не надо — лишь слегка протереть тряпкой.

Как идеально очистить решётку для гриля


Подробнее о том, как почистить решётку для гриля, смотрите в видео ниже:

 

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