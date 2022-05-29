Как вырастить садовую голубику

Садовая голубика прекрасно растет в умеренном и теплом климате, поэтому подходит для выращивания по всей России.

Кустарник вырастает до двух метров и дает до 10 кг ягод за сезон, поэтому часто выращивает садовых участках, особенно в средней полосе. Растение нельзя назвать неприхотливым, нужно ответственно подходить к вопросу, как сажать голубику, тем более что растение способно расти и плодоносить больше десяти лет.



Посадка голубики

Выбор места

Подготовка к посадке

Процесс посадки

Сроки посадки

Выращивание и уход

Полив

Подкисление почвы

Подкормки

Мульчирование

Обрезка

Уход осенью

Уход зимой

Размножение голубики

Болезни и вредители

Вредители

Болезни

Выращивают садовую голубику из саженцев. Время посадки не привязано к определенному сезону, растение можно высаживать, начиная с поздней весны и до осени. Важно только следовать определенным правилам посадки голубики.Самое подходящее место для выращивания голубики — небольшая возвышенность, хорошо освещенная и защищенная от холодного северного ветра. Не высаживайте куст на тенистых участках, в низине, где растение будет плохо расти и мало плодоносить.Голубика лучше всего растет в торфяных и песчаных почвах. Если земля на участке не такая, то нужно заполнить посадочные ямы смесью из торфа, хвойных опилок и песка в пропорции 5:2:1. Перед высадкой обязательно измеряйте кислотность почвы, потому что голубика не растет в нейтральной и щелочной среде.Схема посадки голубики следующая: размер посадочных ям и то, на каком расстоянии их следует выкопать, зависит от типа почвы. На легкой, воздухопроницаемой почвы выкапывают ямы размерами 50 на 40 см. Тяжелые почвы требуют обязательного дренажа слоем в 5–10 см, размер посадочных ям — 65 на 30 см.Подержите корни саженцев в чистой теплой воде 10–15 минут.Подготовьте посадочные ямы, заполнив их почвосмесью и добавив при необходимость лимонную кислоту и серу, чтобы повысить кислотность.При посадке расправьте корни и углубите растение на 5 сантиметров.Засыпьте грунтом и полейте саженцы.Замульчируйте лунки листвой, хвоей или опилками слоем в 5–10 сантиметров.При посадке и уходе за садовой голубикой в открытом грунте стоит учитывать время укоренения растений на новом месте. Важно, чтобы растения успели прижиться до наступления устойчивых холодов, иначе они могут погибнуть. Поэтому идеальное время для посадки голубики на дачном участке начинается поздней весной и продолжается до середины лета.Главная особенность выращивания голубики состоит в том, что она очень требовательна к поливу. Растение испытывает неудобства и при недостатке, и при избытке влаги. Первые несколько недель после посадки голубики нужно следить, чтобы земля под кустарником всегда оставалась влажной. Дальше нужно ориентироваться по погоде. В жаркое сухое время поливать голубику раз в 3–4 дня. Объем полива — 10 литров воды на взрослое растение.В конце лета голубика не только активно плодоносит, но и закладывает почки для урожая в следующем года, поэтому полив в это время особенно важен, если в новом сезоне вы хотите получить крупные и сочные ягоды.Поскольку голубика хорошо растет в кислой почве, нужно периодически измерять pH грунта и 1–2 раза в месяц проводить процедуры подкисления. Для этого используют раствор лимонной кислоты (2 ч. л. на 3 литра воды) или 9%-го уксуса (150–200 мл на 10 литров воды).Как выращивать голубику здоровой? Кустарник подкармливают комплексами минеральных удобрений, начиная со второго года жизни. Понять, что растение испытывает нехватку минеральных веществ, можно по следующим признакам:слабый рост и желтые листья говорят о нехватке азота;при недостатке калия листья деформируются; при дефиците кальция листья отмирают, на них появляются темные пятна; если края листьев покраснели, это свидетельствует о нехватке магния; если мало фосфора, листья растут близко к ветке и становятся пурпурного цвета;железом растение подкармливают при обнаружении желтых листьев с зелеными прожилками;низкая кислотность почвы приводит к бело-желтой окраске листьев.Корневая система голубики пролегает в верхнем слое почвы, на глубине 15–20 см. Этот слой беззащитен перед внешним воздействием. Для сохранения корневой системы применяют популярный прием агротехники — мульчирование, которое выравнивает температурный режим и не дает быстро испаряться влаге.Для мульчирования голубики используют такие материалы, как сено, торф, опилки, листву и кору. Лучше всего защищают нежные кустарники опилки. Они максимально сохраняют влагу, не дают пробиваться сорнякам и медленнее всего разлагаются.Обрезают растения в возрасте 2–5 лет с целью создания крепкого скелета. При обрезке удаляют слабые длинные ветки, больные и поврежденные, а также все побеги, растущие у земли и не получающие солнечного света. Обратите внимание, что на молодых побегах младше пяти лет созревают самые крупные ягоды, а на старых побегах старше 7 лет ягод становится совсем мало.После сбора урожая нужно потратить время на уход за голубикой, чтобы подготовить ее к зиме:убрать сломанные ветки и опавшие листья;осмотреть куст и удалить все больные ветки;обильно полить растение (если осень сухая); удобрить голубику;замульчировать приствольный круг.В регионах с очень холодными зимами, например в Поволжье или Ленинградской области, голубику дополнительно защищают от морозов. Для этого используют мешковину, лапник, куски поролона. Это необходимо, чтобы избежать промерзания верхнего слоя почвы, где находятся корни.Помните, что под слоем утеплителя зимуют грызуны, которые могут погрызть растения. Не забудьте защитить кустарник и от них.Корневыми черенками. Отделите побеги длиной 15–20 сантиметров от куста, укорените их в песке и храните в холодном месте. Первый урожай черенок принесет через год после пересадки в грунт.Отводками. Летом пригните ветку взрослого растения к земле и засыпьте грунтом. Она должна дать корни и перезимовать. Весной новый кустик отделяют и сажают отдельно.Семенами. Самый долгий и трудоемкий способ. Семена достают из зрелых ягод, сушат и высевают в грядку. Урожай такие кустарники дадут не скоро.Навредить голубике могут насекомые, поедающие листья и почки: гусеницы, щитовки и тля. Против таких вредителей применяют инсектициды, а гусениц собирают вручную.Птицы наносят гораздо больше вреда, питаясь созревающими ягодами. Для борьбы с ними кусты накрывают сеткой и крепят блестящие шуршащие ленты.Выращивание голубики на даче сопряжено с риском случайно заразить кустарник. Самые частые заболевания голубики — рак стебля и усыхание ветвей, а также серая гниль. Против грибковых заболеваний используют топсин, опрыскивая им растения до и после цветения. Все поврежденные и больные ветви срезают, чтобы не допустить распространение болезни.Избежать заболеваний можно с помощью регулярного качественного ухода: прополок, мульчирования, правильного полива и внесением подкормок. По отзывам опытных садоводов, стоит найти фото самых популярных заболеваний куста, если вы до этого не имели с ними дела. С соблюдением всех мер профилактики и защиты растение будет развиваться полноценно и порадует вас обильным урожаем.