Секрет Голубого лотоса: Божественный цветок, который околдовал Древний Египет

Целебные свойства голубого лотоса

Голубой лотос или Nymphaea Caerulea.

Фреска на гробнице, изображающая рыбалку и охоту Небамуна. Букет лотосов он держит в руках, а ещё один цветок держит его супруга.

Кроме волшебных свойств, голубой лотос обладает потрясающей красотой и невероятно пленительным ароматом.

Магия Древнего Египта

Книга мёртвых Хунефера.

Фрагмент фрески из гробницы Небамуна. Фивы, Египет, XVIII династия. Из коллекции Британского музея, Лондон.

Девушки с лилиями.

Культовое растение, доступное лишь элите?

Голубой лотос был центральным элементом на всех культурных и религиозных мероприятиях.