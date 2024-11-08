5 популярных мифов о ножах, которые уже надоели, но никак не исчезнут

Нож - один из древнейших инструментов, созданных человеком. В бытовых и хозяйственных целях люди пользуются клинками на протяжении тысячелетий. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что за прошедшие века нож как предмет был в значительной степени «сигнализирован». А кроме того, вокруг этого в целом бесхитростного инструмента выросло огромное количество всевозможных мифов.
1. Все ножи одинаковы и универсальны
Все ножи хороши. /Фото: 100habits.ru.
Популярное заблуждение о том, что «хороший» нож должен обязательно одинаково хорошо справляться с любой поставленной задачей. Это не так. На сегодняшний день существуют сотни разновидностей клинков и тысячи марок сталей. Большинство ножей не просто сильно отличается по своим характеристикам, но еще и по назначению. С ножами все как с гардеробом: едва ли вы оденете деловой костюм на утреннюю пробежку и кроссовки с джинсами на официальный вечер… Одних только кухонных и поварских ножей существуют десятки видов. Например, есть специальные ножи, серьезно упрощающие процесс разделки рыбы.
2. Хороший нож будет обязательно дорогим
Но не обязательно должен быть дорогим. /Фото: mirtesen.ru.
Это не совсем так. Конечно, на рынке есть много настоящего ширпотреба. Однако, хороший и даже первоклассный нож вовсе не обязательно будет дорогим. К сожалению, сегодня нередко приходится переплачивать за имя. Которое далеко не всегда гарантирует того самого первоклассного качества. Не говоря уже о том, что «брендовую» продукцию куда чаще подделывают. Для того, чтобы выбрать хороший нож нужно в первую очередь обращать внимание на материалы, из которых он сделан и качество сборки ножевой конструкции.
3. Кровосток
Не кровосток, а дол. /Фото: forum.guns.ru.
Миф, который уже всем набил оскомину, но который все равно из раза в раз продолжают тиражировать отдельные граждане. В частности, наличием кровотока на инструменте любят при случае пугать граждан некоторые недобросовестные сотрудники правоохранительной системы. Якобы наличие подобного элемента конструкции делает нож «холодным оружием». Никаких «кровостоков» в действительности не существует, а та самая выемка на самом деле является долом. Его главные функции: снижение массы и повышение структурной прочности клинка, а также повышение чисто эстетических качеств изделия.
4. Вечно острые, самозатачивающиеся ножи и нержавеющая сталь
Отличные ножи. /Фото: sechefsknife.com.
Чего люди только не придумали, чтобы лучше продавать именно свои ножи. Чудо-клинки с серрейтором не требующие заточки, «волшебные» керамические ножи остающиеся острыми до конца времен, загадочные самозатачивающиеся ножи и еще много, многое другое. Нужно ли говорить о том, что любые рассказы такого толка не более, чем байки коммерсантов? Не существует вечных ножей, точно также как не существует и самозатачивающихся. Любой подобный инструмент вне зависимости от особенностей конструкции и материалов нуждается в «обновлении» заточки лезвия. Тоже самое можно сказать и о так называемой нержавеющей стали. Последняя все равно подвержена коррозии, хотя защищена от последней гораздо лучше более «примитивных» материалов.
5. Постоянная заточка
Точить постоянно не нужно. /Фото: ozon.ru.
А это уже откровенно вредный миф. Существует популярное мнение о том, что нож нужно точить регулярно! И чем чаще, тем лучше… Этот миф активно подогревается массовой культурой, где в фильмах какой-нибудь суровый киногерой то и дело водит камушком по любимому клинку. На самом же деле точить нож (вот ведь неожиданность) нужно только тогда, когда он затупился! Или когда на клинке появились зазубрины. Во всех остальных случаях регулярная заточка точку ускорит износ клинка и приведет к тому, что вы банально сточите любимый инструмент.
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