10 способов выжать пользу из старого телефона, а не отправлять его пылиться в ящике

Что делать со старым телефоном: полезные идеи.
За всю историю эволюции человека от жизни в пещере до многомиллионных мегаполисов технологии никогда не развивались с такой скоростью, как сегодня. Новые гаджеты появляются буквально каждый день, и ещё вчерашняя прогрессивнейшая техника становится так, «на троечку». Неудивительно, что многие меняют смартфон каждый год, а то и чаще. Но что же делать с «устаревшими» моделями? Если даже бабушки и дедушки в семье уже сидят в Инстаграме с айфона, то вот другие способы использовать старый телефон с выгодой.
1. Будильник, который точно не подведёт
Смартфон-будильник.
Свой смарт может разрядиться в самый неподходящий момент (к примеру, ночью), а «олдскульный» металлический будильник – серьёзное испытание для нервной системы. Но вам точно не придётся придумывать оправдания для босса, если под рукой (точнее, у изголовья кровати) всегда будет верный старый телефон. Запрограммируйте график побудки на всю неделю, включите режим «полёта» и будьте уверены, что утро станет добрым. И вообще: два будильника – всегда лучше, чем один.
2. Превратить старый телефон в «охранную» камеру
Смартфон-камера.
Интересно, что делает ваш пёс в данную минуту, пока вы сидите на скучной презентации? А вдруг кто-то прямо сейчас посягает на домашнюю коллекцию вин или любимую гитару? Если эти вопросы не дают вам спокойно выполнят работу, то добро пожаловать в клуб параноиков. Но утолить любопытство просто: поставьте старый телефон (естественно, с камерой и, желательно, неплохой) в стратегически важном месте в доме, подключите его к сети и откройте приложение Presence. Оно превращает девайс в систему наблюдения, доступ к которой вы можете получить в любую минуту с «парного» устройства. Неплохое решение для тех, кто собирается в отпуск и хочет быть уверенным, что друзья действительно придут полить цветы.
3. Или сэкономить на радионяне
Смартфон-радионяня.
Молодые родители, а также родители родителей наверняка оценят приложение Dormi и ему подобные. Такую программу-«радионяню» нужно установить на старый и новый смартфон. Старый оставить в детской и позаботиться, чтобы телефон был подключен в wi-fi и розетке. Теперь, как только малыш проснётся и начнёт капризничать, взрослые тут же получать серию громких уведомлений на свои смартфоны и придут успокаивать кроху. И никаких лишних трат. Удобно же.
4. Использовать старый телефон в качестве плеера
Смартфон-плеер.
А помните те времена, когда мы все копили на mp3-плеер? Конечно, сегодня смартфоны спихнули их с эволюционной лестницы. Но «скромной» памяти, к примеру, iPhone многим меломанам всё ещё не хватает для полного счастья и выгрузки всей музыкальной коллекции. Так почему бы не использовать всю память старого телефона исключительно для любимых песен? Ничего лишнего, только музыка.
5. Или в качестве камеры
Смартфон-фотокамера.
Отправляетесь в путешествие? Если уже сейчас предвкушаете, как будете делать по 100 фотографий Пизанской башни или 200 снимков морского рассвета, дабы найти нужный ракурс, то лучше сразу взять с собой старый телефон. И использовать его сугубо, как фотокамеру. Плюс, телефоны имеют свойство теряться, «топиться» или быть похищенными мошенниками из вашего кармана. Так что иметь запаску вдали от дома – не самая плохая идея.
6. Найти похищенную машину
Смартфон-«маячок» для машины.
Неприятности случаются. Если опасаетесь за сохранность своего авто, то никогда не будет лишним перестраховаться. Припрячьте ненужный смарт в укромном местечке где-нибудь в салоне. Предварительно убедитесь, что вы активировали функцию «Найти мой телефон» (на iPhone эта возможность предусмотрена по умолчанию, без сторонних приложений). Держите телефон включенным, не забывая время от времени доставать из тайника, подзаряжать и снова прятать. Теперь, если кто-то решит угнать авто, вы всегда сможете обнаружить его местонахождение. И с этими данными обратиться в правоохранительные органы.
7. Приучить детей к чтению
Смартфон-«читалка».
Выделите им по телефону с хорошей установленной «читалкой». Ведь мотивация к чтению становится куда выше, когда книга уже лежит у тебя в кармане.
8. Вторичная переработка
Смартфон на переработку.
Даже, если старый телефон вам совсем-совсем не нужен, ни в коем разе не выкидывайте его в мусор. Медь, серебро, палладий и даже золото – природные ресурсы, которые можно существенно сэкономить, если больше людей будет подходить к вопросу вторичной переработки ответственно. Лучше погугулите ближайший пункт приёма б/у техники или спросите в любой мастерской по её ремонту, не нужны ли им батареи и микросхемы. Как показывает практика, желающие всегда найдутся.
9. Просто продайте его
Смартфон на продажу.
Если всё вышеперечисленное – слишком сложно и ресурсозатратно, всего можно выставить телефон на продажу. Удивительно, но даже на самые «допотопные» модели найдётся покупатель. Главное, поставить адекватную цену.
10. Или пожертвуйте телефон на благотворительность
Смартфон на благотворительность.
То, что не нужно вам, может принести радость и пользу другому. Вместо того, чтобы телефон собирал пыль в самом дальнем ящике, отдайте его в ближайший интернат, детдом или пункт сбора гуманитарной помощи. Ведь доступ к общению и информации заслуживает каждый.
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