Зачем в столице Грузии делали воздушные мосты сквозь советские панельные многоэтажки

Кто из нас не знает, как выглядит стандартная многоэтажная панелька? Безликое строительство велось не только на всем пространстве Страны Советов, но и многие европейские государства могут «похвастаться» подобной архитектурой. Несмотря на стандартные формы и конструкции, в некоторых регионах можно наблюдать совсем необычные экземпляры, которые вызывают недоумение и кучу домыслов. Например, в Грузии можно увидеть многоэтажки, между которыми на уровне 1-14 этажа проведены настоящие воздушные мосты.
В столице Грузии делали настоящие воздушные мосты сквозь советские панельные многоэтажки. | Фото: realt.onliner.by.
Гуляя по микрорайонам города Тбилиси (Грузия), где в свое время происходила массовая застройка высотными панельными домами, можно наблюдать необычную, как для такого архитектурного стиля, картину. Начиная с 1 и заканчивая 14 этажом, между панельными многоэтажными домами (в простонародье – панельки) жилого комплекса проложены самые настоящие воздушные мосты на подобии тех, что можно увидеть в некоторых городах Китая, США или высоко в горах между башнями старинных дворцов.
Чтобы не подниматься по крутой лестнице, отправляясь в магазин или аптеку, можно воспользоваться мостом. | Фото: zen.yandex.ru.
Неординарную деталь в конструкции стандартной советской панельки-многоэтажки придумали грузинские архитекторы Отар Каландаршвили и Гизо Поцхишвили в 1976 г., которые и создавали экспериментальный жилой комплекс. Таким изящным и необычным способом авторы проекта постарались и обыграть крутой склон, и упростить жизнь людей в одном из самых сложных районов города – плато Нуцубидзе.
На сложном тбилисском рельефе приходилось возводить жилые дома на крутых склонах. | Фото: sovietarch.strelka.com.
Интересный факт: Грузинская столица Тбилиси расположена в очень живописном, но совсем не пригодном для массового строительства месте. Отвесные скалы вдоль узкой долины значительно ограничили застройку города, поэтому старались обживать каждое имеющееся плато. Особенно впечатляет район Нуцубидзе, находящийся на террасах одноименного плато. Эта часть столицы отличается труднодоступностью из-за крутых серпантинов, которые пытаются преодолеть на автотранспорте (в основном личном), в плохую погоду общественный транспорт не всегда справляется с подобными склонами.
С мостов, проходящих сквозь советские панельки, открывается умопомрачительный вид на город. | Фото: gramho.com/ © cityspaces.spb 2 monts ago.
Правда сами мосты и переходы уже совсем в плачевном состоянии. | Фото: gramho.com/ © dev1l_6 monts ago.
По этой причине и были задуманы необычные мосты, которые призваны помочь людям быстро и без тяжелых физических нагрузок подняться на верхний уровень микрорайона, минуя крутые склоны. В многоэтажных домах, соединенных мостами, созданы 2 лифтовые конструкции. Одна кабина лифта работает в обычном режиме, дающем возможность двигаться по всем жилым этажам, а вторая – доставляет на тот этаж, где расположен выход на металлический воздушный мост, соединенный со следующим домом.
Гуляя сквозь многоэтажки, можно с самой нижней точки добраться до верхнего уровня спального района всего за 5 минут. | Фото: gramho.com/ © lucky_crusky 8 monts ago.
Учитывая сложность рельефа и крутой подъем/спуск, мосты от дома к дому располагаются на разных уровнях. С верхнего многоэтажного дома уникального комплекса мост выходит с 1 этажа, в районе среднего дома он уже достигает 8, а в последний корпус можно попасть только на 14 этаж. Но это еще не все странности и реалии грузинской жизни.
Эти металлические воздушные мосты не только облегчают жизнь, но и стали местной достопримечательностью. | Фото: gramho.com/ © northern.friend 9 monts ago.
Если в старые добрые времена подобными благами могли пользоваться все без ограничений, то с приходом независимости все изменилось. Теперь лифтом, с помощью которого в считанные секунды можно добраться до спасительного моста, могут пользоваться лишь те, кто оплатил «поездку».
Подъем и спуск лифтом оплачивается отдельно. | Фото: realt.onliner.by.
Чтобы воспользоваться столь оригинальным подъемником нужно заплатить 20 тетри, для этих целей в кабине установлены монетоприемники в виде обычного почтового ящика с несколькими отверстиями для монеток разного номинала. За нехитрыми конструкциями сбора денег неусыпно следит оператор, так что зайцем проехать не удастся. И самое главное, решившим воспользоваться упрощенным путем всегда нужно иметь монетки 10 или 20 тетри, ведь в противном случае сдачи никто не дает.
В домах распределителях есть лифты, которые доставят на нужный этаж за 20 тетри. | Фото: gramho.com/ © dev1l_6 monts ago.
Местные жители знают, что стоимость указана только в одном направлении, а тем, кто планирует отправиться впервые в эти места нужно знать перевод объявления, встречающего каждого вошедшего: «Внимание! Поездка на лифте платная. Подъем одного пассажира — 20 тетри, спуск — тоже 20. Дети до 8 лет — бесплатно. Дети до 6 лет без сопровождения не допускаются. Перемещение груза больше 20 кг — 10 тетри».
Справка от редакции Novate.Ru: Тетри – это разменная монета 1/100 доли грузинской национальной денежной единицы лари. В нашем понимании – это копейка. 20 тетри по курсу составляет – 4,8 руб.
Плачевное состояние переходов, площадок и самого лифта удручает только туристов – остальные уже не замечают. | Фото: realt.onliner.by.
Несмотря на то, что эти строения еще советское наследие, но жители микрорайонов, чьи дома расположены на склонах, пользуются воздушными переходами до сих пор. По сути – это единственно приемлемый путь добраться до цивилизации, ведь на верхнем уровне расположена вся инфраструктура города и именно мосты сокращают время пути в разы. Как правило, на подъем лифтом и переход уходит не более 5 минут. Если же кому вздумается пройти расстояние с нижней точки до верхнего уровня, то экстремалы редко укладываются в 20 - 30 минут и это при условии, что подниматься будет молодой здоровый человек.
Несмотря на то, что прошло уже пол века ничего другого современные градостроители так и не придумали. | Фото: gramho.com/ © northern.friend 9 monts ago.
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