Зачем в столице Грузии делали воздушные мосты сквозь советские панельные многоэтажки

В столице Грузии делали настоящие воздушные мосты сквозь советские панельные многоэтажки. | Фото: realt.onliner.by.

Чтобы не подниматься по крутой лестнице, отправляясь в магазин или аптеку, можно воспользоваться мостом. | Фото: zen.yandex.ru.

На сложном тбилисском рельефе приходилось возводить жилые дома на крутых склонах. | Фото: sovietarch.strelka.com.

С мостов, проходящих сквозь советские панельки, открывается умопомрачительный вид на город. | Фото: gramho.com/ © cityspaces.spb 2 monts ago.

Правда сами мосты и переходы уже совсем в плачевном состоянии. | Фото: gramho.com/ © dev1l_6 monts ago.

Гуляя сквозь многоэтажки, можно с самой нижней точки добраться до верхнего уровня спального района всего за 5 минут. | Фото: gramho.com/ © lucky_crusky 8 monts ago.

Эти металлические воздушные мосты не только облегчают жизнь, но и стали местной достопримечательностью. | Фото: gramho.com/ © northern.friend 9 monts ago.

Подъем и спуск лифтом оплачивается отдельно. | Фото: realt.onliner.by.

В домах распределителях есть лифты, которые доставят на нужный этаж за 20 тетри. | Фото: gramho.com/ © dev1l_6 monts ago.

Плачевное состояние переходов, площадок и самого лифта удручает только туристов – остальные уже не замечают. | Фото: realt.onliner.by.

Несмотря на то, что прошло уже пол века ничего другого современные градостроители так и не придумали . | Фото: gramho.com/ © northern.friend 9 monts ago.