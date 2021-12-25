6 чугунных сковородок, среди которых хотя бы одна должна быть на кухне у каждой хозяйки

Быстро, вкусно, удобно...
Ни одна хозяйка не обойдется на кухне хотя бы без одной чугунной сковороды. Стоит сказать, что такими сковородками пользовались ещё наши бабушки, вот только с тех пор чугунные сковороды существенно изменились, не утратив своей надёжности и исключительных свойств. Если выбрать чугунную сковородку правильно, то она прослужит на кухне верой и правдой не один год.
Хорошая еда на хорошей сковородке.
Казалось бы, что можно изменить в обычной чугунной сковороде. Но чтобы сделать их более удобными в использовании, несколько компаний-производителей попытались произвести настоящую революцию на кухне. Теперь можно найти чугунные сковородки с улучшенной поверхностью, с высокой теплопроводностью и современного дизайна.
1. Field Company
Сковородка «Field Company».
цена: ~ 100/135 $
Старт-ап Field умудрился собрать на Kickstarter 1,6 миллиона долларов в 2016 году. Его учредители Стивен и Крис Маскарелла научились делать чугунные литые сковородки вручную, причем используя для этого утилизированное и переработанное железо. Они предлагают два размера - 8,75 "и 10,5". Обе модели имеют полированную поверхность и отличаются прекрасным распределением тепла.
2. Smithey Ironware
Сковородка «Smithey Ironware».
цена: ~ 160/200 $
Эта основанная в Чарльстоне компания производит чугунные сковороды, в дизайне которых безошибочно можно узнать сковородки начала XX века, поэтому их продукцию можно выдавать за настоящую семейную реликвию. Сковороды Smithey Ironware изготовлены вручную и могут похвастаться улучшенным удержанием тепла, а также функциональными деталями, такими как двойные ручки, закругленные сливы по бокам и паз в ручке.
3. Finex
Сковородка «Finex».
цена: ~ 125/270 $
Привлекательная восьмиугольная форма и пружинная ручка из нержавеющей стали - это всего лишь два из умных элементов, которые делают сковороду Finex уже стоящей своих денег. Ручка охлаждается быстрее, чем любая из чугуна, а углы облегчают заливку. Благодаря тому, что данные сковородки глубокие, это позволит за раз сделать больше порций. Также интересно, что Finex изготавливаются вручную в США.
4. Stargazer
Сковородка «Stargazer».
цена: ~ 80 $
Впервые Stargazer можно было увидеть во время успешной кампании Kickstarter 2015 года. Как заявил соучредитель старт-апа Питер Хантли, профессиональный дизайнер и любитель кулинарии, он почувствовал, что в XXI веке вновь «пришло время для чугуна». Он делает поверхность своих 10,5-дюймовых сковородок шелковисто гладкой, причем, что немаловажно, Stargazer весят примерно на полкилограмма легче, чем обычная чугунная утварь. Хантли также спроектировал специальный ободок, через который не проливаются капли, и специальную рукоятку, которая остается более прохладной в течение дольшего времени.
5. Lodge
Сковородка «Lodge».
цена: ~ 21/42 $
Не гоняясь за новыми молодыми стартапами, компания Lodge, которая уже довольно давно существует на рынке, выпустила специальную серию сковородок с изображениями диких животных. Подобную утварь с декоративными днищами после готовки, отмыв, можно спокойно вешать на стену, как настоящую картину. Если же кого-то больше волнует функциональность, то ему нелишним будет знать, что сковородки Lodge можно модернизировать до версии с двумя ручками, т. е. их будет легче захватывать и поднимать, по сравнению с обычными, у которых длинные ручки.
6. Borough Furnace
Сковородка «Borough Furnace».
цена: ~ 280 $
Каждая сковорода Borough Furnace полностью изготовлена из переработанного железа (чаще всего это части старых автомобилей), которое было переплавлено. Из полируют до такой степени, что растительное масло после готовки буквально полностью стекает с нее, когда сковороду наклонить. Ее ручка спроектирована так, чтобы никогда не нагреваться.
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