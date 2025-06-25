Как переделать мансарду из захламленного чердака в жилое помещение

Креативность в полной мере /Фото:loftecomarket.ru

Важно очень хорошо её утеплить /Фото:stroiteh-msk.ru

Уютное рабочее место /Фото:interiorsroom.ru

Когда не много места можно сделать релакс зону /Фото:bangkokbook.ru

Можно совместить разные зоны /Фото:flectone.ru

Пробковый пол /Фото:evro-laminat.ru

Зонирование мансарды обоями /Фото:goodlookslady.com

Правильная циркуляция воздуха улучшает прибывание в помещении /Фото:ac-bastion.ru

Можно сделать целый уголок с растениями /Фото:gymnasia2.ru

Зеркала увеличат пространство /Фото:koffkindom.ru