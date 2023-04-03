Мечты и суровая реальность: как живется романтикам в крошечных домах на колесах

Красивые картинки, популяризирующие жизнь в крошечных домах на колесах, заполонили интернет, и многие спят и видят себя владельцами подобного жилья. К сожалению, в большинстве случаев реальность далека от идиллистических мечтаний, ведь постоянное пребывание в ограниченном пространстве и неустроенность быта способны отравить жизнь любому романтику.
Суровая реальность в крошечных апартаментах ничего общего не имеет с мечтами о ней.
Модное нынче увлечение крошечными домами на колесах в головах романтиков рисует идеальные картинки прекрасной и свободной жизни, не знающей преград и проблем. Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Если в жизни придется делать выбор между стандартных размеров жилплощадью и крошечным пространством, следует основательно все продумать, взвесить плюсы и минусы, а также быть готовым к любым неожиданностям. И это не очередные страшилки, а вполне реальные истории тех, кто не один месяц и даже год проживает в подобных жилищных условиях.
Счастью нет предела, когда мечта начинает осуществляться, но теснота и неустроенность явно портят жизнь. | Фото: lemurov.net/ instagram.com © Sydney Ferbrache.
Так, например, молодая девушка Сидни Фербраш (Sydney Ferbrache) всю жизнь мечтала о собственном доме на колесах, и когда подвернулась возможность, с энтузиазмом взялась за преобразование автофургона в настоящее жилище. Не было предела радости, когда она стала обладательницей собственного дома на колесах и смогла отправиться в путешествие, прихватив с собой верных псов – Перла и Эллу.
Эйфория от первого путешествия сменяется менее радужным настроением даже у собак. | Фото: lemurov.net/ instagram.com © Sydney Ferbrache.
Путешествия, новые знакомства, красота живописных мест – все это настолько захватывало Сидни, что вначале она старалась не замечать того, как сложно поддерживать ежедневную чистоту в фургоне, ведь песок и мусор, которые собаки приносят ежеминутно с улицы убирать нереально сложно. И это не говоря о том, как они развлекаются во время нахождения внутри фургона.
Заменить испорченные детали встроенных конструкций невозможно в полевых условиях. | Фото: lemurov.net.
Особенно это заметно по состоянию некоторых вещей, нижней части мебели и ступеней, с которыми они активно играли. В добавок ко всему из-за небольшого пространства и объема воздуха в нем, в ночное время или когда плохая погода и держать двери открытыми никак не получается, то внутри помещения дышать становится очень сложно. А если в доме собаки, то проблема еще больше усугубляется.
Как бы не старался поддерживать яркую картинку первых дней пребывания в крошечном доме, серость будней все испортит. | Фото: instagram.com © Sydney Ferbrache.
Есть еще один неприятный момент, из-за нехватки мест хранения каждый предмет нужно хранить в строго отведенном месте и сразу же его убирать. При этом полки или выдвижные ящики настолько плотно укомплектованы, что вытащив кастрюлю или любой другой предмет, весь порядок нарушается. Подобные манипуляции усложняют жизнь и забирают очень много времени и нервов. А учитывая, что из-за ограниченного пространства и невозможности подключения к центральным коммуникациям количество бытовой техники сводится к минимуму, то длительность процесса приготовления пищи, уборки и стирки увеличивается в разы.
В мечтах и вначале пути все было куда привлекательней. | Фото: lemurov.net/ instagram.com © Sydney Ferbrache.
С какой стороны не заглядывай в мини-апартаменты Сидни они больше не становятся. | Фото: instagram.com © Sydney Ferbrache.
Зачастую случаются куда более неприятные ситуации, когда, например, подводит сам автомобиль, на котором обустроен дом. И если это происходит далеко от населенных пунктов, то возникшие проблемы смогут испортят не просто отдых, но и жизнь.
Жизнь в переделанных автобусах еще сложнее, особенно если ты высокого роста. | Фото: teorebus.livejournal.com/ omegashop.com.ua.
Как правило, на подобные авантюры соглашаются не только одиночки, но и влюбленные пары или молодожены, которым, как известно, будущее видится только в розовых тонах. Но так бывает только вначале совместного пути, когда романтический пыл уляжется, сразу начинают замечаться бытовые проблемы. А вот они-то, в полевых условиях постоянной тесноты проявляются особенно ярко и совсем незаманчиво. Дженева и Бен из Соединенных Штатов, например, решились на строительство tiny house не из романтических побуждений или большой любви к путешествиям.
Дом Дженевы и Бена, который они построили с помощью родителей и друзей. | Фото: thequestion.ru.
Им нужно было определяться с жильем, ведь Дженева поступила в университет в другом штате, и надо было где-то жить. Учитывая, что молодожены не планировали в этом доме путешествовать, то им удалось построить довольно просторный коттедж общей площадью 46 кв. Это стало возможным лишь благодаря созданию второго яруса, хотя простора и объема не прибавилось.
Интересный факт: На планирование и создание своего крошечного коттеджа ребята потратили полтора года жизни и немалые деньги (около 30 тыс. дол.), за которые они смогли бы снимать благоустроенную квартиру возле университета несколько лет. Хотя это обстоятельство не совсем огорчало, ведь их «Taj Masmall», как они в шутку называли свое творение, был все же собственным домом. Но процесс строительства и сама жизнь в полевых условиях за городом стали довольно сложным испытанием для их отношений.
Интерьер крошечного дома из Австралии вдохновил молодоженов создать собственный домик. | Фото: thequestion.ru.
Романтика очень быстро испарилась, а тяжелый изнуряющий труд после работы Бена и учебы Дженевы теплоты отношениям никак не прибавлял. Немного смягчало недовольство такой жизнью только то, что они смогли установить свой дом на участке родственников-фермеров, так что переживать о том, как и где подключать коммуникации им не надо было. Ребята могут без ограничений пользоваться электричеством, водой и канализацией, при этом использовать любую бытовую технику, вплоть до стиральной машины, которую они наконец-то приобрели.
Даже на выставке в пустующем домике очень сложно добраться на второй уровень, где потолок завис над кроватью. | Фото: atlantatravelblog.com.
Но такое везение не доступно большинству любителей кочевой жизни, ведь им приходится останавливаться где угодно, а там не всегда есть возможность воспользоваться благами цивилизации. Особенно ощущают такие неудобства наши соотечественники, как известно, на российских просторах не встретишь трейлерные города или хотя бы стоянки, где за плату можно подключить и свой крошечный домик к коммуникациям.
Если дом сделан качественно и правильно, то можно пережить даже морозы. | Фото: tiny-house.me.
Александр и Селена в своем крошечном домике на колесах вместе живут только летом. | Фото: rustur.ru/ pro-insider.ru.
Большой любитель крошеных домов Александр Зурбаганский, о нем уже сообщалось на страницах Novate.ru, останавливаясь на зимовку, например, пользуется бензиновым генератором, который запускает лишь раз в двое суток. И то для того, чтобы зарядить ноутбук, телефон, планшет и приемник, в остальное же время пользуется лишь свечками, дровяной печкой и газовой плитой. Причем баллон он позаимствовал у кого-то из друзей совсем недавно, раньше даже кофе приходилось готовить на улице, на костре. Хотя он совсем не жалуется на жизнь, а как раз наоборот очень даже доволен, правда в зимнее время обитает в своем домике один, да и работает он в мастерской у своего друга, а приезжает домой только ночевать. Это обстоятельство привносит разнообразие в жизнь, поэтому постоянное нахождение вдвоем на площади всего лишь в 22 кв. м его и супругу Селену не напрягают.
Донат Плентер гордится тем, что его крошечный дом хоть похож на настоящий. | Фото: tiny-house.me.
Если же в таком ограниченном пространстве обитать двоим людям постоянно и при этом еще работать в нем, то нужно иметь железные нервы и уметь отрешаться от всего и сразу. Иначе сосуществование превратиться в настоящий ад, в этом убежден Донат Плентер, который уже два года вместе с супругой живет в доме на колесах.
Прежде чем решиться на строительство собственного микро-коттеджа на шестиметровой раме прицепа, им пришлось не только все тщательно просчитать, но и убедить своих друзей и родственников, что жизнь «в сарае» – это единственный вариант в сложившейся ситуации. Хотя самым сложным оказалось убедить себя и переоценить все, что планировал и чему стремился, ведь по жизни ты не минималист и мечтал совсем о другом.
Даже если удалось создать несколько уровней в крошечном доме пространства и комфорта не прибавится. | Фото: news.myseldon.com.
Несмотря на то, что молодым людям пришлось отказаться практически от всех вещей и техники, которая их окружала, при этом полностью поменять свой стиль жизни, им се же удалось абстрагироваться и найти компромисс. Они построили максимально комфортное жилье, которое снаружи похоже не на фургон, а все-таки на настоящий дом. В нем есть минимум всего необходимого, хотя малейшая покупка влечет за собой выброс другой вещи, а порой и не одной.
Это на выставках все прекрасно, а когда в фургоне негде развернуться и живет несколько человек кухня выглядит приблизительно так. | Фото: supercoolpics.com/ atlantatravelblog.com.
Постоянная уборка и возвращение любого предмета на свое место вошло уже в привычку, ведь в крошечном доме просто нет другого уголка, чтобы его туда хотя бы временно положить. Огромные затраты на создание и обустройство мини-жилища со временем компенсировались уменьшенными расходами за коммунальные платежи и избавили от необходимости платить грабительскую арендную плату или проценты по ипотеке. Больше всего вызывает проблем тот факт, что остаться наедине с собой в ограниченном пространстве довольно сложно, поэтому нужно уповать на хорошую погоду и возможность прогулки, чтобы разрядиться и подпитать душевное равновесие.
Радость жизни на природе быстро заканчивается, когда оказываешься внутри ограниченного пространства. | Фото: tiny-house.me.
Еще сложнее жизнь у тех экстремалов, которые решились перебраться в крошечный домик вместе с детьми. Как рассказывает мама двух дочерей трех и восьми лет: «Жизнь в микро-доме с детьми требует невероятно много творчества, терпения, гибкости и организации. Дети являются естественными собирателями, и любят раскладывать на виду свои коллекции. Они также наделены невероятной энергией и энтузиазмом, чтобы придумывать разные интересные штуки …». Все это замечательно, если в жилище есть для них собственная комната, в которой достаточно пространства для реализации всех фантазий. Но в крошечных апартаментах подобные внедрения требуют колоссального терпения со стороны родителей. Если в доме стол служит и местом приготовления пищи, и партой для занятий детей, и домашним офисом для родителей, тогда нужно составлять поминутный график, для пользования обычным предметом мебели. И так обстоят дела со всем, что выполняет несколько функций одновременно.
Реальная жизнь в тесноте счастья в детских глазах не вызывает. | Фото: tiny-house.me.
Плюс ко всему теснота и отсутствие мест хранения заставляет родителей заниматься уборкой чуть ли не круглосуточно, если детей и стараются привлекать к поддержанию порядка, но не всегда это получается на практике. Даже если есть возможность ребятишкам в дневное время суток находиться на свежем воздухе и постоянно двигаться, то в доме они не могут себе это позволить. Причем ограничиваются не только подвижные игры, но и громкие разговоры, ведь мама с папой еще и работают в микро-жилище. Так что радость общения с природой быстро проходит, когда семья оказывается вся в сборе и в закрытом крошечном помещении. Это сказывается и на взаимоотношениях родителей, ведь у них нет возможности ни уединиться, ни расслабиться и даже обсудить какие-то проблемы сложно.
Это в мечтах компактность кажется идеальной, а в реальной жизни совсем все по-другому. | Фото: instagram.com © Sydney Ferbrache.
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