Как «белый клоун» Марсель Марсо спас сотни детей во время Второй мировой

Французский мим Марсель Марсо стал знаменитым благодаря образу Бипа - клоуна, чьи выступления были одновременно комедийными и трагичными. В них французы видели свою собственную жизнь, со всеми ее радостями и горестями. Это знают все. Гораздо менее известным фактом о Марселе Манжеле (он изменил свою фамилию на Марсо после оккупации Франции немцами во Второй мировой войне) является то, что он был активным участником французского Сопротивления.
Марсо сам был выходцем из еврейской семьи и жил в Страсбурге, на границе между Францией и Германией. Марсель, которому на момент начала войны было 16 лет, был одним из первых, кто стал свидетелем всех ужасов немецкого вторжения. Вместе со своей семьей, Марсель был эвакуирован из Страсбурга, незадолго до того, как фашисты захватили город. Они направились на юг в Лимож, коммуну в центральной Франции.
С этого момента Марсель Манжель понял, что должен бороться за свое выживание. После того как французская армия капитулировала, Марсель сменил свою фамилию на Марсо в честь генерала французской революции Франсуа-Северена Марсо-Дегравье.
Марсо в 1974 году
Вместе со своим двоюродным братом Жоржем Лоингером он присоединился к Сопротивлению, в рядах которого оставался до конца войны, даже несмотря на то, что его отца Шарля схватили и отправили в Освенцим, где он и умер. Его знание английского и немецкого языков (помимо родного французского), а также актерский талант, проявленный молодым Марселем в раннем возрасте, пригодились во время многочисленных диверсий и разведывательных миссий, проводимых Сопротивлением. Ареста Марселю удалось избегать с помощью поддельных документов.
Марсо в 1962 году
Поскольку в 1944 году стало очевидно, что война близится к завершению, нацисты решили «избавиться» от оставшегося еврейского населения во Франции. В приюте, расположенном к западу от Парижа, жило было несколько сотен еврейских детей, эвакуация которых стала главным приоритетом Сопротивления. Марселю поручили каким-то образом вывести детей из детского дома, не попавшись на глаза нацистским властям, и доставить их в Швейцарию.
Он переоделся в бойскаута и сумел убедить сотрудников приюта, что забирает детей на экскурсию, организованную французскими скаутами. Сегодня, конечно, уже никто не скажет, поверило ли ему руководство приюта или согласилось, потому что знало, что ожидает детей, если их не эвакуировать. А теперь стоит на секундочку представить себя на месте Марселя и задуматься, как переправить сотни детей от детского дома в Париже до швейцарской границы... это был настоящий подвиг.
Рекламная фотография Марселя Марсо
С детства Марсель увлекался творчеством Чарли Чаплина. Фактически, послевоенная карьера Марсо в качестве мима была в значительной степени вдохновлена персонажем Чаплина «Маленький бродяга».
Но вернемся к эвакуации детей. Для начала Марселю нужно было успокоить еврейских сирот, чтобы те не выдали себя при перевозке к границе. Но как заставить сотни детей сохранять спокойствие, когда на каждом шагу вокруг оккупанты, которые могут схватить их. Здесь как раз пригодился талант Марселя Марсо, который развлекал детей пантомимой, когда те начинали капризничать или паниковать.
Марсо с американским президентом Джимми Картером, Розалин Картер и Эми Картер, июнь 1977 года
Джордж Лоингер также вспоминал впоследствии, как его двоюродный брат успокаивал детей и убеждал их молчать. После смерти Марселя в 2007 году он рассказал в интервью Еврейскому телеграфному агентству об этом:
«Дети любили Марселя и чувствовали себя с ним в безопасности. Первую сценку он показал им прямо в приюте, чтобы заинтересовать детей и отвлечь их от окружающих реалий. Дети должны были выглядеть так, будто едут на каникулы домой к швейцарской границе, и Марсель действительно успокоил их, чтобы малыши выглядели беззаботными».
Вскоре после этого союзники высадились на берегах Нормандии, освободив Францию в последующие месяцы. Марсель и его двоюродный брат Жорж присоединились к Свободным французским силам и пошли в наступление на Берлин. Позже мим назвал своим самым большим подвигом в качестве солдата случай, когда он вместе с несколькими другими французскими солдатами взял в плен целое немецкое подразделение, поскольку талантливый актер сумел убедить немцев, что его отряд является авангардом гораздо более крупных французских сил. На самом деле, никакого подкрепления не было, но немцы сочли, что лучше сдаться, чем столкнуться с целой французской дивизией в бою.
Марсель Марсо в 2004 году
Эта история впоследствии переросла в миф, в котором утверждалось, что Марсо использовал пантомиму, чтобы продемонстрировать немцам на расстоянии, что приближаются крупные французские силы, и это заставило их отступить. Но этот миф был опровергнут самим Марсо и Лоигнером.
Фактически служба в армии и подтолкнула молодого Марсо к тому, чтобы посвятить себя пантомиме после войны. После того, как его пригласили выступить перед 3000 американскими военнослужащими во Франкфурте сразу после окончания войны, Марсо прокомментировал это так: «Я выступил для Джи-Ай, и через два дня уже был на обложке «Звезд и полос».
О вкладе Марсо во французское Сопротивление никогда не забывали, а боль от смерти его отца в Освенциме стала причиной грусти, которая навсегда поселилась в пародиях мима. Марсель Марсо умер в 2007 году, оставив после себя наследие, которое определило развитие искусства пантомимы, в котором он был одним из первопроходцев.
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