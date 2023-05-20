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17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

В Нью-Йоркской галерее искусств Дэниэла Куни (Daniel Cooney Fine Art Gallery) 9 июня открывается выставка фотографий под названием «Алая муза» (Scarlett Muse). Экспозиция объединяет лучшие в истории снимки проституток и жиголо со всего мира. Проект заставляет задуматься о роли проституции в жизни общества и помогает разглядеть красоту даже среди тех, к кому приличные люди традиционно относятся с пренебрежением.

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

«Обнаженная в белых чулках и с пальцем во рту», около 1850 года.

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

«Жиголо, Сельма-авеню, Голливуд», 1971 год.

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

«Юные жиголо, Сельма-авеню, Голливуд», 1971 год.

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

«Вероника фон Тиз», около 2011 года.

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

«Рю Асселин», 1924-1925 годы.

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

Без названия, 1990-е годы.

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

«Сторивилль, Новый Орлеан», около 1912 года.

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

«Джеральд Оглсби», 1970-е годы.

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

«Проститутка, играющая в русский бильярд на бульваре Рошешуар», 1933 год.

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

Без названия, около 2011 года.

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

«Кобра и Каприс», 1961 год.

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

«Сабрина», около 1960 года.

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

«Ричи», 1970-е годы.

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

«Ричи в футболке с группой Ramones», 1970-е годы.

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

«Уиджи», 1980-е годы.

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

«Хаджи стоя», около 2012 года.

17 фотографий проституток и жиголо, ставших произведениями искусства

«Номер 1 из “Анатомической серии”», 2008-2013 годы.

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