Таинственный 2500-летний меч Гоуцзянь, который и сегодня выглядит, как новый

Таинственные 2500-летний меч Гоуцзянь.
В 1965 году археологи обнаружили в Китае древний меч, который отличался от любого другого, найденного ранее. Этому уникальному древнему оружию, как предполагается, около 2500 лет, а, что еще более захватывающее — на нем на момент обнаружения не было ни единого пятнышка ржавчины и меч был острым.
Сегодня меч находится на выставке в «Провинциальном музее Хубэя».
Этот действительно уникальный археологический артефакт, известный как «Меч Гоуцзянь», обнаружили в одной из более чем 50 древних гробниц, которые были найдены во время археологических раскопок в китайской провинции Хубэй. Помимо прекрасно сохранившегося бронзового меча, исследователи также обнаружили более 2000 артефактов в этих гробницах.
Меч Гоуцзянь, Провинциальный музей Хубэя
«Гоуцзянь» нашли в гробнице в практически воздухонепроницаемой деревянной коробке рядом со скелетом. Когда его достали из ящика, оказалось, что на лезвии не было даже ни малейшего пятнышка, несмотря на то, что меч пролежал во влажных условиях в течение более двух тысячелетий. Археологи немедленно решили проверить его остроту, и оказалось, что лезвие смогло легко разрезать стопку из двадцати листов бумаги.
Археологи считают, что этот потрясающий меч сделан из меди, олова и небольшого количества железа. В настоящее время «Гоуцзянь» считается национальным достоянием Китая времен «эпохи весны и осени» (от 770 до 403 г. до н.э.).
Древний китайский меч, который спустя тысячелетия, выглядит как новый
Названная в честь книги «Анналы весны и осени», приписываемой Конфуцию, «эпоха весны и осени», также называемая «периодом Чуньцю» является одним из самых бурных периодов в истории Древнего Китая. В это время было огромное количество конфликтов между могущественными дворянами, которые боролись за первенство. Это, естественно, привело к тому, что в те столетия было изготовлено много прекрасного высококачественного оружия из бронзы, одним из наиболее выдающихся примеров которого является меч Гоуцзянь.
Меч довольно небольшой — его длина составляет 56 см, ширина лезвия — 4,5 см, а длина рукояти — 8,4 см. При этом рукоять красиво украшена камнями бирюзы. На лезвии у рукояти выгравированы восемь символов на древней китайской письменности, которые переводятся: «Меч принадлежит Гоуцзяню, правителю царства Юэ».
Расшифровка надписей на мече Гоуцзянь.
Гоуцзянь, сын вана (правителя) по имени Юньчан, который правил царством Юэ (к югу от современной провинции Чжэцзян) во время «эпохи весны и осени», считается многими одним из самых известных императоров в истории Китая.
Как было сказано выше, во время периода Чуньцю происходило большое количество конфликтов. Один из них (между царствами Юэ и У), как говорят, оставили постоянный след в истории. Ван Гоуцзянь разбил армию У в первом же бою, еще в 496 г. до н.э., но всего год спустя Юэ было побеждено, а Гоуцзяня и его жену захватили в плен. Им сохранили жизнь и в 490 г. до н.э. отпустили. По приезду домой, ван Гоуцзянь начал строить планы мести. Ему потребовалось десять лет, чтобы подготовить свою армию для атаки на столицу У. Говорят, что Гоуцзянь использовал знаменитый меч, чтобы победить царство У в последнем крупном конфликте во время эпохи весны и осени, и в конце концов сумел завоевать У.
2500-летний китайский меч, который выглядит как новенький.
Сегодня меч находится на выставке в «Провинциальном музее Хубэя» наряду со многими другими впечатляющими артефактами. Не существует никаких сомнений в том, что этот высококачественный бронзовый меч имеет большое историческое значение не только для Китая, но и для остального мира. Кроме того, историки и исследователи до сих пытаются разобраться в том, как меч сохранился нетронутым и острым в течение такого длительного времени.
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