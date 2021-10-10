10 красивейших мест на Земле, ещё не испорченных толпами туристов

В мире по-прежнему остаётся немало мест, позволяющих насладиться красотой нашей планеты вдали от назойливых толп туристов, однако, чтобы добраться до этих райских уголков Земли, нужно приложить несравнимо больше усилий, нежели покупка путёвки в ближайшем офисе туроператора.







Водопады Хавасу в Национальном парке Гранд-Каньон в штате Аризона.



Добраться до водопадов можно пешком или верхом на лошади, проделав путь длиной 10 миль в один из самых труднодостижимых уголков Гранд-Каньона. Вода имеет сине-зелёный оттенок благодаря высокой концентрации карбоната кальция и магния.



Лучшее время для посещения: весна, когда световой день длиннее, и пешее путешествие даётся легче. Зимой водопады закрыты для посещений туристами.







Тайная лагуна на острове Минилок на Филиппинах.



Отыскать это место непросто. Попасть в лагуну можно через узкую щель между скалами на острове Минилок.

Лучшее время для посещения: в сухой сезон, который длится с ноября по апрель.







Рисовые террасы в регионе Убуд на Бали, Индонезия.



Рисовые террасы в регионе Убуд – одно из самых тихих мест на острове. Несмотря на популярность у туристов, террасы остаются нетронутыми, поскольку посетителям не разрешается прогуливаться среди посевов, а только любоваться ими с определённого расстояния.

Лучшее время для посещения: май, июнь и июль считаются самыми благоприятными месяцами для посещения острова Бали с точки зрения погодных условий. Рисовые террасы остаются зелёными круглый год.Замок Саммеццано в Тоскане, Италия.Замок, затерянный среди холмов в регионе Тоскана на севере Италии, находится в частной собственности, и лишь изредка открывает двери туристам.Лучшее время для посещения: чем скорее, тем лучше, ведь ходят слухи, что этот замок выставлен на продажу.Сафари-туры от Wilderness Safaris в Ботсване.Туроператору Wilderness Safaris принадлежат 19 живописных кемпингов в дельте Окаванго , до которых можно добраться только на небольшом частном самолёте.Лучшее время для посещения: в сезон наводнений в июле и августе.Паган, Мьянма.Из-за непростого политического климата внутри страны Мьянма лишь сравнительно недавно открыла свои двери туристам.Лучшее время для посещения: с ноября по февраль, после окончания сезона дождей, и чем быстрее, тем лучше , ведь это туристическое направление набирает всё большую популярность.Моравия, Чехия.Поля Моравии пользуются огромной популярностью у фотографов, но практически не разрекламированы, как туристическое направление.Лучшее время для посещения: в конце лета, когда начинается сбор урожая винограда.Гостиница Machangulo Beach Lodge в Мозамбике.Почти безлюдный остров Мачангуло – одно из лучших мест в мире для занятий дайвингом вдали от толп туристов. До острова можно добрать за час на катере от города Мапуту.Лучшее время для посещения: с мая по ноябрь, когда дождь может испортить отпуск с меньшей вероятностью.Самарканд, Узбекистан.Древний город Самарканд кишит местными жителями, но в нём на удивление мало туристов, которые не подозревают о его скрытых архитектурных сокровищах.Лучшее время для посещения: с мая по июнь или с сентября по ноябрь. Избегайте жарких летних месяцев.Озеро Морейн в провинции Альберта, Канада.Ледниковое озеро Морейн находится неподалёку от знаменитого озера Луиз в Национальном парке Банф, но вы удивитесь, насколько здесь меньше туристов.Лучшее время для посещения: с середины июня до конца июля, в сезон активного таяния ледников, которые питают озеро Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)