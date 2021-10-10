Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Коряцкий
    Этой моде уже лет 30 и называется она мода педиков, самим то не надоело изображать педрил голожопых в обтянутых портк...16 старомодных ве...
  • Алиса Майская
    Ну и "Как жили простые американцы в конце 1940-х"? На фото открыточные туристические виды и богатые районы, а где "пр...Как жили простые ...
  • renatina2
    Да это наше детство!Игры начала 90-х,...

10 красивейших мест на Земле, ещё не испорченных толпами туристов

В мире по-прежнему остаётся немало мест, позволяющих насладиться красотой нашей планеты вдали от назойливых толп туристов, однако, чтобы добраться до этих райских уголков Земли, нужно приложить несравнимо больше усилий, нежели покупка путёвки в ближайшем офисе туроператора.

10 красивейших мест на Земле, ещё не испорченных толпами туристов

Водопады Хавасу в Национальном парке Гранд-Каньон в штате Аризона.

Добраться до водопадов можно пешком или верхом на лошади, проделав путь длиной 10 миль в один из самых труднодостижимых уголков Гранд-Каньона. Вода имеет сине-зелёный оттенок благодаря высокой концентрации карбоната кальция и магния.

Лучшее время для посещения: весна, когда световой день длиннее, и пешее путешествие даётся легче. Зимой водопады закрыты для посещений туристами.

10 красивейших мест на Земле, ещё не испорченных толпами туристов

Тайная лагуна на острове Минилок на Филиппинах.

Отыскать это место непросто. Попасть в лагуну можно через узкую щель между скалами на острове Минилок.
Лучшее время для посещения: в сухой сезон, который длится с ноября по апрель.

10 красивейших мест на Земле, ещё не испорченных толпами туристов

Рисовые террасы в регионе Убуд на Бали, Индонезия.

Рисовые террасы в регионе Убуд – одно из самых тихих мест на острове. Несмотря на популярность у туристов, террасы остаются нетронутыми, поскольку посетителям не разрешается прогуливаться среди посевов, а только любоваться ими с определённого расстояния.



Лучшее время для посещения: май, июнь и июль считаются самыми благоприятными месяцами для посещения острова Бали с точки зрения погодных условий. Рисовые террасы остаются зелёными круглый год.

10 красивейших мест на Земле, ещё не испорченных толпами туристов

Замок Саммеццано в Тоскане, Италия.

Замок, затерянный среди холмов в регионе Тоскана на севере Италии, находится в частной собственности, и лишь изредка открывает двери туристам.
Лучшее время для посещения: чем скорее, тем лучше, ведь ходят слухи, что этот замок выставлен на продажу.

10 красивейших мест на Земле, ещё не испорченных толпами туристов

Сафари-туры от Wilderness Safaris в Ботсване.

Туроператору Wilderness Safaris принадлежат 19 живописных кемпингов в дельте Окаванго, до которых можно добраться только на небольшом частном самолёте.

Лучшее время для посещения: в сезон наводнений в июле и августе.

10 красивейших мест на Земле, ещё не испорченных толпами туристов

Паган, Мьянма.

Из-за непростого политического климата внутри страны Мьянма лишь сравнительно недавно открыла свои двери туристам.

Лучшее время для посещения: с ноября по февраль, после окончания сезона дождей, и чем быстрее, тем лучше, ведь это туристическое направление набирает всё большую популярность.

10 красивейших мест на Земле, ещё не испорченных толпами туристов

Моравия, Чехия.

Поля Моравии пользуются огромной популярностью у фотографов, но практически не разрекламированы, как туристическое направление.

Лучшее время для посещения: в конце лета, когда начинается сбор урожая винограда.

10 красивейших мест на Земле, ещё не испорченных толпами туристов

Гостиница Machangulo Beach Lodge в Мозамбике.

Почти безлюдный остров Мачангуло – одно из лучших мест в мире для занятий дайвингом вдали от толп туристов. До острова можно добрать за час на катере от города Мапуту.

Лучшее время для посещения: с мая по ноябрь, когда дождь может испортить отпуск с меньшей вероятностью.

10 красивейших мест на Земле, ещё не испорченных толпами туристов

Самарканд, Узбекистан.

Древний город Самарканд кишит местными жителями, но в нём на удивление мало туристов, которые не подозревают о его скрытых архитектурных сокровищах.

Лучшее время для посещения: с мая по июнь или с сентября по ноябрь. Избегайте жарких летних месяцев.

10 красивейших мест на Земле, ещё не испорченных толпами туристов

Озеро Морейн в провинции Альберта, Канада.

Ледниковое озеро Морейн находится неподалёку от знаменитого озера Луиз в Национальном парке Банф, но вы удивитесь, насколько здесь меньше туристов.
Лучшее время для посещения: с середины июня до конца июля, в сезон активного таяния ледников, которые питают озеро.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх