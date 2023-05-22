Что приготовить на мангале кроме мяса: 5 блюд, которые не оставят равнодушным

С приходом лета хочется как можно чаще проводить время на свежем воздухе, наслаждаясь отдыхом в тени раскидистых деревьев и нежась в лучах заходящего солнца, лакомиться блюдами, приготовленными на мангале. И речь вовсе не о шашлыке, к которому все так привыкли. Сыр, фрукты, рыбные стейки, морепродукты и даже ягоды – всё это и многое другое можно запечь на мангале, получив истинное удовольствие от восхитительного аромата и насыщенного вкуса.
1. Сёмга
Рыбный стейк на гриле. \ Фото: kingsford.com.
Нежно, сочно, ароматно – именно так можно сказать о рыбном стейке, приготовленном на мангале. А если его сдобрить пикантным соусом, то это блюдо и вовсе обретёт совершенно иной вкус.
Ингредиенты:
• Сёмга - 1 кг;
• Масло оливковое - 4-4,5 ч.л;
• Лаймы или лимоны - 1 шт;
• Сметана средней жирности - 200 г;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Тимьян - 1 ч. л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Петрушка свежая или кинза - 1 пучок среднего размера.
Сёмга на мангале. \ Фото: spicehunter.com.
Способ приготовления:
• Рыбу хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Выпотрошить и ещё раз промыть под проточной водой;
• Тушку обтереть бумажными полотенцами;
• Нарезать кусками толщиной 2,5-3 сантиметра;
• В большой миске смешать лимонный сок, соль, перец, мелкорубленную петрушку/кинзу и тимьян;
• Перемешать до однородной консистенции;
• В получившемся соусе замариновать рыбу, оставив примерно на полчаса;
• Обжарить рыбные стейки на мангале примерно 20-25 минут или до образования золотистой корочки со всех сторон;
• В другой миске смешать сметану с пропущенным через пресс или мелко нарубленным чесноком;
• Приправить солью и перцем;
• Всё перемешать до однородного состояния;
• Подавать готовую рыбу со сметано-чесночным соусом;
• По желанию дополнительно можно посыпать свежей зеленью.
2. Овощи с креветками
Креветки с овощами. \ Фото: pinterest.com.
Креветки отлично сочетаются практически с любыми ингредиентами. Исключением не стали и овощи, которые придают креветочному мясу яркий и насыщенный вкус.
Ингредиенты:
• Креветки очищенные - 0,5 кг;
• Перец болгарский красный и жёлтый - 2 шт;
• Помидоры коктейльные - 8-10 шт;
• Шампиньоны крупные - 3-4 шт;
• Имбирь свежий - 2-3 см;
• Соус соевый - 6-7 ч.л;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Укроп - 1 пучок среднего размера.
Креветки на мангале. \ Фото: babaganosh.org.
Способ приготовления:
• Креветки ополоснуть под холодной проточной водой;
• Просушить на бумажных полотенцах;
• Перцы вымыть;
• Ужалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать на несколько равномерных частей полосами;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Разрезать на четыре-шесть частей;
• Помидоры вымыть;
• Разрезать на две части (или по желанию оставить целыми, сделав несколько проколов зубочисткой);
• Чеснок измельчить;
• Имбирь натереть на мелкой тёрке;
• Из фольги сформировать тарелочки-кулёчки;
• Выложить на дно овощи;
• Сверху выложить креветки;
• Посыпать чесноком, имбирём и мелкорубленным укропом;
• Всё полить соевым соусом;
• Выложить на решётку;
• Готовить на мангале 20-25 минут;
• Перед подачей при желании можно сбрызнуть лимонным соком.
3. Спаржа с беконом
Спаржа в беконе. \ Фото: delish.com.
И даже спаржа может быть вкусной, если знать, как её приготовить. Секрет прост. Берёте бекон, спаржу, любимые специи и всё это миксуете между собой и благополучно запекаете на мангале. Получается невероятно вкусно.
Ингредиенты:
• Спаржа - 200 г;
• Бекон полоски - 250 г;
• Масло оливковое - 4 ч.л;
• Паприка - 1 ч.л;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Соль - по вкусу.
Спаржевая фасоль в беконе на мангале. \ Фото: blog.abt.com.
Способ приготовления:
• Спаржевую фасоль хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить на бумажных полотенцах;
• Переложить в миску;
• Пересыпать смесью перца, соли и паприки;
• Затем сдобрить оливковым маслом;
• Аккуратно перемешать;
• Стручки фасоли замотать в полоски бекона;
• Равномерно распределить на решётке;
• Готовить до тех пор, пока бекон и спаржа не приобретут румяный цвет со всех сторон.
4. Пряная кукуруза с помидорами
Пряная кукуруза с помидорами и овощами. \ Фото: lekkergezond.nl.
Что может быть вкуснее горячей варёной кукурузы, которую частенько продают на пляжах? Только пряная кукуруза с помидорами, приготовленная на мангале.
Ингредиенты:
• Кукуруза - 6 кочанов;
• Мёд - 2 ч.л;
• Масло оливковое - 2 ч.л;
• Тимьян - 2 ч.л;
• Помидоры - 1 кг;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Кукуруза на мангале. \ Фото: wattpad.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать соль с перцем, оливковым маслом, мёдом и тимьяном;
• Хорошенько перемешать;
• Кукурузу разрезать на две части;
• Тщательно натереть получившимся соусом;
• Выложить на решётку;
• Обжарить на углях 10-15 минут, периодически переворачивая;
• За пять-семь минут до конца приготовления кукурузы выложить сверху кусочки помидоров;
• Остальные крупно нарезанные помидоры выложить рядом на решётку;
• Готовить от пяти до десяти минут;
• Подавать вместе с кукурузой.
5. Персики с сыром и розмарином
Персики на мангале. \ Фото: joyfulhealthyeats.com.
Персики с розмарином и кусочками соевого сыра – то, что придётся по вкусу практически всем. Это блюдо приятно удивляет ярким насыщенным вкусом и сногсшибательным ароматом. Так что, есть все шансы того, что на запах «слетятся» даже случайные прохожие.
Ингредиенты:
• Персики - 6-8 шт;
• Розмарин - 1-2 веточки;
• Уксус бальзамический - 2-3 ч.л;
• Корица - 1,5 ч.л;
• Мёд - 2,5 ч.л;
• Сыр соевый - 100-150 г;
• Клубника свежая крупная - 6-8 шт.
Персики с сыром на мангале. \ Фото: guardian.ng.
Способ приготовления:
• Персики вымыть;
• Просушить;
• Разрезать на две половины;
• Удалить косточку;
• Клубнику вымыть;
• Просушить;
• Удалить хвостики;
• Розмарин вымыть;
• Просушить;
• Затем мелко нарезать;
• Смешать с мёдом, корицей и бальзамическим уксусом;
• Перемешать как следует;
• Получившейся смесью смазать персики;
• Поверх половинок выложить по кусочку клубники и сыра;
• Персики распределить по поверхности решётки;
• Готовить на углях примерно десять минут.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии