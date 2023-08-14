13 правил хорошей жены, которым следовали домохозяйки 50-х годов

На сегодняшний день в каждой семье присутствует свое понимание того, каким должны быть идеальные отношения между мужем, женой и детьми. А в 50-х годах прошлого века даже выпускались руководства для женщин, как нужно вести себя у себя же дома. «Справочник хорошей жены» (Good Wife's Guide) - это журнальная статья американского издания 1955 года, в которой указывалось, как стать идеальной женой. Современная женщина может возмутиться, прочитав эти строки, однако дамы того времени стремились выполнять все указания из статьи.
1. Позитивный настрой
Хорошее настроение. | Фото: yandex.by.
Встречать мужа нужно в приподнятом настроение. Будьте радостной, расскажите что-то интересное. Скорее всего рабочий день вашего мужчины был скучным и тяжелым, а ваша обязанность – поднять ему настроение.
2. Хозяин дома
Нет критике и лишним вопросам. | Фото: Yousense.info.
Никогда не задавайте лишних вопросов по поводу действий вашего мужа и уж тем более не подвергайте его поведение критике. Помните, он в доме хозяин и его мнение всегда должно оставаться для вас правдой в первой инстанции.
3. Поздний приход
Если муж задержался или не пришел. | Фото: LittleThings.
По информации Novate.ru, хороша жена в 50-х никогда не стала бы ругать мужа за поздний приход. Умная женщина тех лет должна была понимать, если так произошло, значит на то были причины. Будьте терпеливы, даже если муж совсем не пришел домой. Скорее всего, день вашего мужчины был значительно сложнее, чем ваш.
4. Завтрак, обед и ужин
Роскошный обед каждый день. | Фото: LittleThings.
Всегда встречайте мужа с готовым обедом. Для этого запланируйте заранее, что вы будете готовить. Вечером или ночью обдумайте все детали. К моменту возвращения вашего супруга накройте стол и поставьте вкусные свежеприготовленные блюда. Таким образом женщина дает понять, что она весь день думала о своем мужчине и его потребностях. Кстати, по информации Novate.ru, все мужчины приходят домой голодными и будут рады горячему обеду или ужину.
5. Уровень комфорта – максимальный
Максимальный комфорт дома. | Фото: Pinterest.
По приходу домой обеспечьте мужу максимальный комфорт. Помогите ему разуться, усадите в удобное кресло, подставьте под ноги табурет и подушечку, подайте прохладный или теплый напиток в зависимости от времени года.
6. Искренний интерес
Повадки, привычки и манеры. | Фото: Pinterest.
Слушайте своего мужчину. У вас может быть масса забот и дел, но не в то время, когда супруг приходит домой. Дайте ему выговориться. Говорите тихим и низким голосом – это успокаивает, соглашайтесь, подбадривайте, но ни в коем случае не жалуйтесь.
7. Порядок в доме
Порядок в доме перед приходом супруга. | Фото: Home Decoration Ideas.
К моменту прихода вашего мужа дом должен сиять чистотой. Соберите учебники и игрушки, протрите пыль, пропылесосьте или вымойте пол. Если на улице холодно, растопите камин, чтобы в доме стало тепло.
8. Дети
Подготовка детей к приходу отца. | Фото: Walesdir.
Выделите пять минут времени, чтобы привести в порядок детей. Вымойте их руки и лица, причешите, проверьте чистоту их одежды. К приходу отца они должны выглядеть опрятно. Объясните им, что папа приходит уставшим с работы, договоритесь, чтобы они не шумели.
9. Внешний вид
Опрятный и отдохнувший вид. | Фото: Pinterest.
Хорошая жена не позволит себе встречать мужа с уставшим видом, в грязном фартуке и растрепанными волосами. Она спланирует свой день так, чтобы осталось 15-20 минут на отдых. Перед приходом супруга поправьте макияж, соберите волосы в аккуратную прическу, наденьте красивую одежду. Помните, ваш муж провел целый день в компании уставших работающих людей, поэтому дома он хочет видеть красивую и счастливую жену.
10. Неподдельная радость
Искренняя радость встречи. | Фото: flickr.com.
Встречайте мужа радостно. Покажите ему, как вы скучали и как рады его видеть. Максимально теплый прием даст мужчине почувствовать уют и безопасность родного дома.
11. Тишина и покой
Тишина и покой в доме. | Фото: Pinterest.
Устраните или минимизируйте все шумы в доме. Выключите посудомойку, стиральную машину, займите детей. Ваша цель – сделать дом островком мира и покоя, где можно расслабиться и восстановить силы.
12. Понимание
Понимание и всепрощение. | Фото: Finer Femininity.
Не обижайтесь, если супруг пошел развлекаться или ужинать без вас. Вместо этого попытайтесь понять, как много стресса и давления в его жизни. Поэтому отдых – естественная потребность вашего мужа и по приходу домой, он не должен выслушивать упреки за это.
13. Скромность
Свое место в доме. | Фото: Pinterest.
Хорошая жена скромна и немногословна. Она признает, что мужчина главный и знает свое место в доме.
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