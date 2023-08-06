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Нестандартные способы использования микроволновки

Современная бытовая техника для кухни способна значительно облегчить жизнь каждой хозяйки, особенно если знать ее скрытый потенциал.
Так, микроволновая печь, которую 99% людей используют исключительно для того, чтобы быстро разогреть еду, может помочь решить огромное количество бытовых задач. Каких именно? Читайте дальше!

Поможет быстро простерилизовать банки



Тщательно промойте банки с содой, наполните их небольшим количеством воды и поставьте в микроволновку на 2-3 минуты.

Нестандартные способы использования микроволновки

Ускорит процесс размачивания бобовых



Залейте бобовые водой, добавьте щепотку соли и поставьте в микроволновку на 10 минут.

Вернет аромат специям и травам



Прогрейте травы и специи всего 15 секунд, и они снова будут иметь отличный аромат.

Облегчит процесс извлечения ядер грецкого ореха



Поместите орехи в емкость с водой и прогрейте в микроволновке 4-5 минут.

Поможет высушить фрукты, овощи и зелень



Положите между продуктами влажные салфетки, а затем 2-4 мин грейте их на высокой мощности. Повторите процедуру 2 раза.

Поможет быстро растопить шоколад и масло



Чтобы растопить пачку масла, потребуется буквально минута. Шоколад необходимо греть следующим образом: 15 секунд прогрева, перемешивание и так до тех пор, пока шоколад полностью не растопится.

Нестандартные способы использования микроволновки

Поможет в подготовке капустных листьев для голубцов



Просто прогрейте кочан в микроволновке 10-15 минут, периодически поворачивая его.

Упростит чистку миндаля



Опустите миндаль в кипящую воду, а затем прогрейте 30 секунд в микроволновке.

Поможет сделать мягким черствый хлеб



Кусочки черствого хлеба необходимо завернуть во влажную салфетку и прогреть в микроволновке 10 секунд.

Растопит засахарившийся мед



Подогрев засахарившийся мед на средней мощности буквально пару минут (в зависимости от количества), можно сделать его вновь жидким.

Вернет рассыпчатость отсыревшему сахару



20-30 секунд в микроволновке и сахар будет снова рассыпчатым.

Ускорит процесс очистки чеснока от кожуры



Положите головку чеснока в микроволновку на 15 секунд, за это время кожура увлажнится, и ее будет легче снять.

Нестандартные способы использования микроволновки

Поможет избавиться от въевшегося запаха разделочных досок



Помытую доску натрите лимоном и поместите в микроволновку на 2-3 минуты.

Сделает взбитые сливки еще более плотными и устойчивыми



Есть прогреть взбитые сливки 30 секунд, то они станут еще более плотными и устойчивыми.

Поможет быстро почистить фрукты и овощи



Чтобы быстро почистить фрукты или овощи положите их в микроволновку на 30 секунд, затем оставьте на 2 минуты.

Вернет хруст отсыревшим картофельным чипсам



Поместите чипсы и 2-3 бумажные салфетки в микроволновку и включите нагрев на 2-3 минуты.
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Микроволновкаиспользование

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