Нестандартные способы использования микроволновки

Современная бытовая техника для кухни способна значительно облегчить жизнь каждой хозяйки, особенно если знать ее скрытый потенциал.

Так, микроволновая печь, которую 99% людей используют исключительно для того, чтобы быстро разогреть еду, может помочь решить огромное количество бытовых задач. Каких именно? Читайте дальше!



Поможет быстро простерилизовать банки

Ускорит процесс размачивания бобовых

Вернет аромат специям и травам

Облегчит процесс извлечения ядер грецкого ореха

Поможет высушить фрукты, овощи и зелень

Поможет быстро растопить шоколад и масло

Поможет в подготовке капустных листьев для голубцов

Упростит чистку миндаля

Поможет сделать мягким черствый хлеб

Растопит засахарившийся мед

Вернет рассыпчатость отсыревшему сахару

Ускорит процесс очистки чеснока от кожуры

Поможет избавиться от въевшегося запаха разделочных досок

Сделает взбитые сливки еще более плотными и устойчивыми

Поможет быстро почистить фрукты и овощи

Вернет хруст отсыревшим картофельным чипсам

Тщательно промойте банки с содой, наполните их небольшим количеством воды и поставьте в микроволновку на 2-3 минуты.Залейте бобовые водой, добавьте щепотку соли и поставьте в микроволновку на 10 минут.Прогрейте травы и специи всего 15 секунд, и они снова будут иметь отличный аромат.Поместите орехи в емкость с водой и прогрейте в микроволновке 4-5 минут.Положите между продуктами влажные салфетки, а затем 2-4 мин грейте их на высокой мощности. Повторите процедуру 2 раза.Чтобы растопить пачку масла, потребуется буквально минута. Шоколад необходимо греть следующим образом: 15 секунд прогрева, перемешивание и так до тех пор, пока шоколад полностью не растопится.Просто прогрейте кочан в микроволновке 10-15 минут, периодически поворачивая его.Опустите миндаль в кипящую воду, а затем прогрейте 30 секунд в микроволновке.Кусочки черствого хлеба необходимо завернуть во влажную салфетку и прогреть в микроволновке 10 секунд.Подогрев засахарившийся мед на средней мощности буквально пару минут (в зависимости от количества), можно сделать его вновь жидким.20-30 секунд в микроволновке и сахар будет снова рассыпчатым.Положите головку чеснока в микроволновку на 15 секунд, за это время кожура увлажнится, и ее будет легче снять.Помытую доску натрите лимоном и поместите в микроволновку на 2-3 минуты.Есть прогреть взбитые сливки 30 секунд, то они станут еще более плотными и устойчивыми.Чтобы быстро почистить фрукты или овощи положите их в микроволновку на 30 секунд, затем оставьте на 2 минуты.Поместите чипсы и 2-3 бумажные салфетки в микроволновку и включите нагрев на 2-3 минуты.