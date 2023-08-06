Нестандартные способы использования микроволновки

Современная бытовая техника для кухни способна значительно облегчить жизнь каждой хозяйки, особенно если знать ее скрытый потенциал.
Так, микроволновая печь, которую 99% людей используют исключительно для того, чтобы быстро разогреть еду, может помочь решить огромное количество бытовых задач. Каких именно? Читайте дальше!
Поможет быстро простерилизовать банки
Тщательно промойте банки с содой, наполните их небольшим количеством воды и поставьте в микроволновку на 2-3 минуты.
Ускорит процесс размачивания бобовых
Залейте бобовые водой, добавьте щепотку соли и поставьте в микроволновку на 10 минут.
Вернет аромат специям и травам
Прогрейте травы и специи всего 15 секунд, и они снова будут иметь отличный аромат.
Облегчит процесс извлечения ядер грецкого ореха
Поместите орехи в емкость с водой и прогрейте в микроволновке 4-5 минут.
Поможет высушить фрукты, овощи и зелень
Положите между продуктами влажные салфетки, а затем 2-4 мин грейте их на высокой мощности. Повторите процедуру 2 раза.
Поможет быстро растопить шоколад и масло
Чтобы растопить пачку масла, потребуется буквально минута. Шоколад необходимо греть следующим образом: 15 секунд прогрева, перемешивание и так до тех пор, пока шоколад полностью не растопится.
Поможет в подготовке капустных листьев для голубцов
Просто прогрейте кочан в микроволновке 10-15 минут, периодически поворачивая его.
Упростит чистку миндаля
Опустите миндаль в кипящую воду, а затем прогрейте 30 секунд в микроволновке.
Поможет сделать мягким черствый хлеб
Кусочки черствого хлеба необходимо завернуть во влажную салфетку и прогреть в микроволновке 10 секунд.
Растопит засахарившийся мед
Подогрев засахарившийся мед на средней мощности буквально пару минут (в зависимости от количества), можно сделать его вновь жидким.
Вернет рассыпчатость отсыревшему сахару
20-30 секунд в микроволновке и сахар будет снова рассыпчатым.
Ускорит процесс очистки чеснока от кожуры
Положите головку чеснока в микроволновку на 15 секунд, за это время кожура увлажнится, и ее будет легче снять.
Поможет избавиться от въевшегося запаха разделочных досок
Помытую доску натрите лимоном и поместите в микроволновку на 2-3 минуты.
Сделает взбитые сливки еще более плотными и устойчивыми
Есть прогреть взбитые сливки 30 секунд, то они станут еще более плотными и устойчивыми.
Поможет быстро почистить фрукты и овощи
Чтобы быстро почистить фрукты или овощи положите их в микроволновку на 30 секунд, затем оставьте на 2 минуты.
Вернет хруст отсыревшим картофельным чипсам
Поместите чипсы и 2-3 бумажные салфетки в микроволновку и включите нагрев на 2-3 минуты.
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