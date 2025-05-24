Современная дача — это место, где также может быть красиво, стильно и уютно. Сегодня уже нет нужды свозить на дачу старые вещи, потому что в квартире их бывает некуда деть. Некоторые даже нанимают дизайнеров для обустройства комнат в загородном доме.







И правда, чем уютнее интерьер, тем приятней в нём существовать.

1. Ковры

2. Большая мебель

3. Балки

4. Окна

5. Цвет

6. Свет

Это касается и той комнаты, на которую, обычно, уже не остаётся идей — чердак. Однако именно пространство под крышей может стать отличным жилым помещением, где будет приятно проводить время.Прекрансая спальняДля обустройства жилого помещения под крышей можно найти много разнообразных подходов. И зависеть итоговый вариант будет от того, для чего именно это помещение будет использоваться. Можно украсить его мягким ковром, цветными балками или интересно разместить на стенах источники света, выбор которых в магазинах практически не ограничен и зависит лишь от высоты потолков и формы самого помещения. Всё зависит от финансовых возможностей и фантазии, но, как правило, уют не обязательно должен стоить дорого. Всего несколько важных и крупных деталей сделают помещение жилым, а вид из окна добавит немного романтики.Ковёр зонирует пространствоИ хотя говорят, что ковры уходят в прошлое и являются лишь пылесборниками на даче, именно они придают уют любой комнате, а также являются дополнительным источником тепла и теплозиляцией. Из-за того, что комната на втором этаже, которая должна стать жилой, находится близко к крыше, её сложнее прогреть и не всегда это удаётся сделать. Потому ходить по тёплому и пушистому ковру будет гораздо приятнее, особенно в холодные месяцы.Благодаря ковру можно также решить вопрос о зонировании помещения, особенно если оно большое, а стен или перегородок в нём не предусмотрено. Если постелить ковёр, который не будет закрывать собой весь пол, то по открытым участкам можно разместить мебель, например, небольшой диван или кресло, а также напольные вазы или кашпо для растений и книжные полки или этажерки. Весь центр комнаты и свободное пространство будет сосредоточен там где есть ковёр, а то что стоит по углам и у стены, не будет мешать передвижению.Мягкая мебель залог всегоИменно габаритная и мягкая мебель сделает помещение уютнее. На широком диване, в который можно провалиться, намного приятнее расслабляться. Так, чердак точно станет пространством для отдыха. Это может быть угловой диван и даже в дополнение к нему крупные пуфы. Но такую мебель не стоит покупать, если комната совсем маленькая, так получится, что кроме дивана и поставить в неё больше нечего не нельзя. А такие большие кресла и диваны нельзя ставить вплотную к стене, потому что если крыша скошенная, всегда будет риск удариться головой, когда гости или хозяева будут с этого дивана вставать. К тому же, пространство между стеной и диваном создаст дополнительный простор и воздушность всего помещения. Не будет ощущения захламлённости.В дополнение к дивану также необходимо озаботиться и о деталях, таких как текстиль — подушки, пледы и покрывала. Благодаря им интерьер станет более завершённым. Можно выбрать яркие подушки с вышитым орнаментом или наоборот контрастные. Но всё же стоит помнить, что чем светлее мебель, тем более лёгким будет выглядеть помещение. Потому хотя бы текстиль должен быть пастельных тонов, если предпочтение в цвете мебели отдано тёмным оттенкам.Потолок должен быть другого цветаНе стоит скрывать балки крыши, потому что сейчас именно они делают помещение из экологичных материалов, а обычно это дерево, более естественным. Они добавят особой атмосферы и также могут стать чем-то практичным, например, на одной из них можно закрепить автоматический экран проектора и смотреть кино при желании, развесить гирлянды, фотографии или даже расставить на них горшки с цветами. Однако, не все балки подходят для придания этой особой атмосферы, потому что везде важно сочетание цветов, и балки из дерева естественных цветов, если помещение и так небольшое, могут визуально давать ощущение очень ограниченной высоты.Для того, чтобы этого избежать, необходимо покрасить часть деревянного потолка в светлые цвета, а сами балки оставить натуральными. Так высота визуально увеличится, что всегда немаловажно, а комната начнёт казаться намного просторнее и светлее. Это не обязательно должен быть белый цвет, можно его немного разбавить розовым, бежевым или голубым. Балки в цвете дерева добавят комнате естественности и глубины.Прекрасная рабочая зонаОкно в помещении под крышей — это ключевой элемент дизайна. Обычно, все они наверху относительно небольшие, и естественного освещения может не хватать. Потому необходимо все важные вещи расставлять именно около окна. Это может быть кровать, кресла или диван и письменный стол. Всё то, на что хочется сделать акцент в интерьере. Именно эта зона будет привлекать всё внимание при входе в комнату, а вот всё остальные участки, что находятся в тени, станут менее заметными. Декор около окон также важен, это могут быть книжные полки, картины, постеры, рамки с фотографиями, а также декоративные небольшие шторы или тюль. Особенно красиво они будут смотреться вокруг окна, по бокам и сверху в композиции, которая тоже станет словно картиной. Работать в такой атмосфере станет приятнее, а отдыхать на кровати ещё лучше, главное, чтобы всё гармонировало между собой. Но, чем дальше от окна, тем меньше должно становится декора, он всё равно не будет так заметен в тёмных углах при потолочном, искусственном освещении. Однако даже светильники, бра или торшеры могут играть роль настенного декора, они скроют все неприятные тёмные гулы, сделают помещение сбалансированным по лёгкости пространства.Чердак место для экспериментов с цветомЦвет стен очень важен, и желательно, чтобы он был ярким, но при этом сочетался со светлым потолком и деревянными балками, если таковые имеются. Благодаря тому, что чердак и имеет очень необычную геометрию помещений, разнообразные сочетания необычных цветов будут смотреться в нём крайне выигрышно. Такие яркие акценты можно сделать на стенах при помощи обоев, на которых будет интересный рисунок или краски. Фокус внимания благодаря столь интересному приёму тут же сместится и непривычная высота потолка или сама форма помещения уже не будут так бросаться в глаза. Всё помещение станет более сбалансированным и гармоничным. Главное правильно подобрать сочетание цветов и не делать всё комнату одного тона, иначе от красного, синего или чёрного можно будет быстро устать. Но, если и само по себе помещение уже тёмное, одна яркая стена сделает его более привлекательным, а контрастные детали, жёлтые, ярко-малиновые или белые, тут же разбавят это яркое пятно, придадут баланса и завершенности всей сложной композиции. А дизайн с яркими красками считается сложным, именно поэтому стоит тщательно выбирать какой цвет использовать.Свет добавит уютаИменно свет может как увеличить, расширить, так и сузить пространство. Стены благодаря ему могут казаться ровнее, а тон комнаты станет в целом теплее. Обычно именно на чердаке устанавливают маленькие окна, а иногда и вообще не проводят туда электричество, потому они часто остаются нежилыми, но только лишь благодаря одному освещению, вся комната может заиграть новыми красками. И это не обязательно должен быть потолочный свет, если сами потолки низкие и не позволяют повесить сложную люстру, всегда на помощь придёт настенное освещение, а также напольное. К тому же сегодня на рынке представлены прекрасные варианты точечных светильников, которые вообще не отнимут пространство от потолка. А бра на сетах добавят света по углам. Светодиодные гирлянды, при отсутствии электричества на чердаке, тоже прекрасный вариант. Но даже если и есть иные источники света, то именно гирлянды всегда добавляют любой комнате уюта. Мягкие и теплые цвета найти не сложно, а работают такие гирлянды от батареек. Над кроватью или диваном они будут смотреться особенно красиво.Можно соорудить что-то прекрасное