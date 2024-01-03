Кайо Санта-Мария – один из самых драгоценных камней в ожерелье островков на севере центрального региона Кубы Вилья-Клара, архипелага, заслужившего название Садов короля, где разворачивается действие рассказов Хемингуэя. Санта-Мария небольшой остров и несмотря на относительно небольшие размеры, здесь есть все, что может привлечь туристов к типичному островку Карибского моря. Построенные в последние годы комфортабельные отели превращают Кайо Санта-Марию в одно из важнейших направлений пляжного отдыха в регионе.
Кайо Санта-Мария занял место в Атлантическом океане рядышком с островом Кайо-Гильермо. Он соединяется с континентом — дамбой протяжённостью 48 км. Рядом расположены острова Лас-Брухас и Энсенчос. Остров Кайо Санта Мария (Cayo Santa Maria) – последний большой проект кубинского государства в развитии туризма на Кубе. В 2000-х годах Куба открыла для туристов со всего мира новую жемчужину в ожерелье кубинских островов — остров Кайо Санта Мария.
Кайо Санта-Мария — крошечный остров протяженностью тринадцать километров и шириной два километра. Он причисляется к архипелагу с романтичным наименованием «Королевские сады». Эти сады находятся под опекой Юнеско, как важнейший биосферный заповедник. На острове самые новые отели и инфраструктура, не забывайте, курорт был открыт только в начале 2000 годов, и сейчас на острове только один отель 4 и восемь отелей 5*, причем, три из них – новые, предлагающий поистине королевский сервис.
Кайо Санта-Мария самый молодой кубинский курорт, вскоре обещающий догнать по популярности раскрученные Варадеро и Кайо-Ларго. Пока на острове совсем немного отелей, принадлежащих, в основном, испанским цепочкам. Все отели располагаются на первой линии от моря, работают по системе «Все включено» и предлагают гостям массу развлечений: анимационные программы и вечерние шоу, всевозможные водные и не только виды спорта, спа-центры, фитнес-залы, оборудованные площадки и мини-клубы для детей.
Как добраться
От Гаваны до острова Кайо Санта Мария 395 км пути около 5 часов на машине или 50 мин на самолете. Для перелета на остров из Гаваны требуется транзитная ночь в Гаване туда и обратно.
Всего тридцать километров отделяют этот остров от острова Кайо-Гильермо, до которого можно дойти за тридцать минут через дамбу. Ближайший аэропорт расположен в Санта-Кларе.
На острове Лас-Брухас имеется маленький аэропорт, куда совершают прилет местные самолеты авиакомпаний из Гаваны.
Транспорт
Дамба это одна единственная дорога на всей территории острове, все остальные являются песчаными тропами. Кататься на скутере или джипе на острове можно, но нужно быть очень осторожным, особенно при желании прогуляться к восточным пляжам.
За использование дамбы правительство острова взимает плату 2 CUC с автомобиля. Кроме этого, при въезде на дорогу у вас могут спросить документ, свидетельствующий о том, что вы отдыхаете в одном из отелей этого острова.
Круглосуточное такси дежурит у всех отелей острова, тем не менее, для долгих поездок такси лучше бронировать. Прокатиться на такси до деревни Caibarien будет вам стоить 35 CUC, а в две стороны 65 CUC. Если вы поедите в Remedios, то придется заплатить 40 CUC, самая недорогая поездка будет в Энсеначос 5 CUC.
До известной шопинг деревни — Pueblo Estrella, которая популярна своими ресторанами, диско, барами, массажными салонами и боулингами курсируют специальные автобусы на протяжении всего дня. От отеля Hideaway Ensenachos эту деревню отделяет шесть километров, Sol Cayo — четыре километра, Melia Cayo — три с половиной километра.
Автотранспорт напрокат
На острове напрокат можно взять скутер — он рассчитан на 2 человек, тем не менее, желательно выбирать транспорт, рассчитанный на одну персону: мощность скутера небольшая, дороги все песчаные и при тяжелом весе скутер будет буксовать.
Многие отели предоставляют своим туристам велосипеды, точки проката надо искать там же, где сдают скутер или автомобиль. Не стоит ждать шикарных, блестящих автомобилей с хромированными статуэтками зверей — климатические условия и соленый воздух работают на себя — все ржавеет, так что велосипеды самый актуальный транспорт этой страны.
Но при желании конечно можно приобрести напрокат машину, самые популярные являются — джипы с механической коробкой передач. Машины сдают на прокат с полным баком, точно в таком же состоянии их нужно сдавать обратно. Единственная бензоколонка на этом острове расположена у аэропорта под названием Лас — Брухас. Стоимость аренды автомобиля за день, включая страховой взнос, составляет: джип 47 CUC за сто километров, далее будите платить 0,35 CUC за каждый добавочный километр.
Пляжи острова
Все пляжи, а также отели на Санта-Мария расположены в северной стороне острова. При этом одиннадцати километровое побережье можно поделить на шесть участков, безупречных для неспешных вечерних прогулок, купания в море и просто для хорошего загара. Отели растянуты примерно на восемь километров вдоль кромки моря, каждый из отелей имеет свою личный пляж.
Тем не менее, все пляжи острова являются публичными, то есть никому не запрещено плавать или загорать даже около отеля. Чтобы доехать до пляжей расположенных на далеком расстоянии , таких как Playa Perla Blanca, вам придется брать в аренду скутер, однако стоит знать, что дорога, ведущая к пляжу не в идеальном состоянии.
Вход в воду очень пологий, кроме этого, на Кайо-Санта-Мария почти не бывает штилей. Здесь всегда дуют ветра, а порой даже случаются небольшие штормы, о которых туристов заблаговременно оповещают на пляже.
Все отели острова работают в основном по «all inclusive» системе, которая включает в себя помимо бесплатного питания и употребления алкоголя — использование немоторизованных водных снарядов для спорта. Все пляжи отелей, отделяют природные дюны и мангровые рощи, доходящие в величину порой до 3 метров. Вот таким интересным образом, дюны защищают остров от ураганов и различных штормов.
Развлечения и экскурсии
На Кайо-Санта-Мария есть необычная деревушка, чаще всего, туристы приезжают в это место исключительно для того чтобы потратить деньги, ну и конечно же развлечься. На территории Пуэбло-ла-Эстрелла расположен разнообразные рестораны, кафе, магазины, бары, дискотеки, боулинг — клубы, массажный салон и лавки с сувенирами мы вас уверяем, скучать вам не придется.
Расслабленный отдых на Кайо Санта Мария можно сочетать с культурной программой: на соседнем острове Кайо Энсеначос открыт дельфинарий, можно также выбрать экскурсии в революционный город Санта Клара и древний город Сан Хуан де лос Ремедиос.
К развлечениям на острове, несомненно, можно отнести дайвинг, рыбалку, хождение на катамаране под парусом. Великолепные дневные и вечерние анимационные программы в отелях, общая для всех отелей минидеревня, где есть прогулочная зона и магазины, позволят разнообразить свое пребывание на острове.
В 2009 году на Кайо Санта-Мария рядом с отелем Barcelo Cayo Santa Maria открылся торгово-развлекательный центр Пуэбло-Ла-Эстрелья, предлагающий всевозможные услуги для туристов. Так, здесь можно побывать на настоящей кубинской вечеринке, расслабиться на массаже, поужинать в ресторане или пройтись по магазинам. Здесь есть даже литературный бар, дискотека, банкетный зал, конференц-залы и боулинг на 6 дорожек.
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