Что произойдёт если смешать зубную пасту с белым уксусом

Смешайте столовый уксус с зубной пастой и получите универсальное чистящее средство для любых поверхностей! Оно работает не хуже специализированных магазинных средств, которые стоят довольно дорого. Попробуйте и не разочаруетесь!







В 150 мл столового уксуса выдавите приблизительно 5 см зубной пасты. Можно брать любую, даже самую дешёвую. В эту же смесь добавьте 2 ст. л. соли, всё перемешайте до однородности.







Перелейте средство в пластиковую бутылку. В крышке, для удобства, сделайте отверстия.







Таким чистящим раствором можно чистить раковину, плиту, духовку.







А также очистить нагар, прилипший жир и еду.







А ещё эта смесь шикарно удаляет известковый налёт, а также очищает унитаз и смеситель до блеска! Попробуйте сделать такое средство — вам точно понравится!





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