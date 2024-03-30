7 случаев захвата самолетов, которые стали первыми в своем роде

В XX веке случился настоящий авиационный бум. Однако, едва стоило появиться принципиально новому виду транспорта, как он тут же привлек к себе внимание всевозможных криминальных элементов. Большинство захватов самолетов – это события исключительно драматические. Впрочем, есть в авиационном деле и откровенно нелепые прецеденты. Например, как захват самолета в США в 1971 году. Но обо всем по порядку.
1. Первый захват самолета
Первый в истории захват. /Фото: pinterest.ru.
Первый в истории захват самолета был еще и самым безболезненным для общества. 21 февраля 1931 года группа повстанцев в Перу захватила американский самолет вместе с летчиком Байроном Ричардсом. Пилоту приказали подняться в воздух и взять курс на Лиму. Все для того, чтобы разбросать пропагандистские листовки. Летчик отказался это делать, поэтому его арестовали и заключили под стражу. Буквально на следующий день в стране победила революция и Ричардса выпустили.
2. Первый угон самолета
Захватили вот такую машину. /Фото: flickriver.com.
25 сентября 1932 года произошел первый захват самолета с последующим угоном. Три деятеля бразильской революции недалеко от Сан-Жуа-ди-Мерити захватили «Сикорский» S-38, взяв в заложники еще одного человека. Профессиональных пилотов на борту не оказалось, однако это не помешало террористам попытаться взлететь. Как и следовало ожидать, машина рухнула на землю и разбилась сразу после взлета. Трое захватчиков и заложник погибли.
3. Первый в мире «коммерческий» угон самолета
Самолет вот этой компании. /Фото: aviationnepal.com.
16 июля 1948 года произошел первый угон самолета с захватом ценных заложников и груза. Группа террористов под предводительством мексиканского китайца Чиу Ток захватила гидросамолёт «Мисс Макао» компании Cathay Pacific Airways. На самолете летело много «дорогих» личностей, а также перевозился груз золота, что и привлекло бандитов. Захват пошел не по плану. Летчики оказались ветеранами Второй мировой войны и попытались оказать сопротивление террористам, в результате чего были убиты. Несмотря на то, что Чиу Ток сам был пилотом, захватчик не успел взять борт под контроль. Самолет рухнул в океан. Оказавшиеся неподалеку рыбаки спасли единственного выжившего – террориста Вон Юмань. Он провел 3 года в мексиканской тюрьме, после чего его депортировали в Китай.
4. Первый в мире захват самолета спецслужбами
Первый политический захват. /Фото: perpheads.com.
22 октября 1956 года французские спецслужбы осуществили первый в истории государственный захват самолета. В ходе операции «Вне игры» планировалось уничтожить руководителей алжирского Фронта национального освобождения. Для проведения операции была задействована стюардесса, которая несколько лет как была завербована французской разведкой. Она смогла убедить экипаж взять курс не в Тунис, а во Францию. Когда машина села на землю, в салон ворвались французские спецназовцы.
5. Первый в мире захват израильского самолета
Все закончилось благополучно. /Фото: militaryexp.com.
23 июля 1968 года произошел первый в истории захват террористами израильского самолета. Трое бойцов Народного фронта освобождения Палестины» (НФОП) провели захват самолета «Боинг-707» компании «Эль Аль», который летел из Рима в Тель-Авив. Террористы заставили экипаж посадить самолет в Алжире, где продержали его 40 дней до тех пор, пока руководство Израиля не пошло на освобождение 12 арестованных лидеров НФОП.
Примечательно, что данный случай раз и навсегда изменит подходы Израиля к безопасности своих самолетов. Не менее интересно и то, что двое участников этого захвата, еще не раз «отметятся» в подобных мероприятиях, пока не будут убиты спецслужбами.
6. Первый в мире угон советского самолета
Первый захват в СССР. /Фото: v-kadre.com.
15 октября 1970 года случился первый захват самолета в истории СССР. Пассажирский борт Ан-24Б рейса «Батуми — Сухуми» захватил 45-летний Пранас Бразинскас и его 15-летний сын Альгирдас. В ходе захвата была убита 19-летняя стюардесса Надежда Курченко, которая, заподозрив неладное, попыталась предупредить пилотов. Террористы посадили самолет в Турции. Там их взял местный спецназ. Несмотря на это, выдавать захватчиков СССР в стране отказались. Старший получил легкое наказание – 8 лет. В последствии отец и сын уехали в США. В 2002 году стало известно, что Альгирдас убил своего отца.
Интересный факт: Надежде Курченко посвящен советский фильм 1973 года «Абитуриентка».
7. Первый захват самолета ненормальным
Самолет полетит в Майями! /Фото: youtube.com.
24 ноября 1971 года произошел первый в истории авиационного дела захват самолета ненормальным. Пассажир из американского Портленда захватил самолет компании Northwest Orient при помощи записки, сообщающей о бомбе. Угонщик продержал машину в небе 2 дополнительных часа. Все это время он пил виски и мило общался с бортпроводницами. Перед окончанием захвата террорист даже расплатился за выпитое и оставил на чай. В ходе дурацкого захвата никто не пострадал.
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