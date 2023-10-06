10 самых дорогих современных художников, работы которых вгоняют в ступор

Популярность современного искусства растёт с каждым днём, в особенности, когда идёт речь про необычное, яркое и запоминающееся творчество, способное раздвинуть привычные границы человеческого понимания и исследовать новые темы. Кроме того, именно современное искусство на сегодняшний день является самым продаваемым, о чём говорят показатели продаж на аукционах, где частенько можно встретить самые невероятные произведения, что оцениваются как настоящее народное достояние. И речь идёт не только о высококачественных художниках с их полётом мысли, но о скульпторах и других деятелях искусства, которые, создавая свои шедевры, и подумать не могли о том, что они принесут им миллионы.
1. Джованни Ансельмо, Италия
Torsion, 1968 год. Автор: Giovanni Anselmo. | Фото: moma.org.
Этот скульптор был широко известен тем, что принимал участие в радикальном движении, которое было распространено в Италии в начале 70-х годов прошло века. На тот момент его работы представляли собой нечто кардинально новое, намекая на необходимость полной смены тем и стилей в искусстве, культурных норм и традиций. Сам же Джованни родился в 1934 году и впервые взялся за создание своих шедевров после отгремевшей Второй мировой войны. Самым продаваемым его произведением среди всех остальных стала работа «Torsion», созданная в 1968 году из натурального дерева, бетона и мягкой кожи. Согласно сводкам из аукциона Christie's, эта работа была оценена в 6 миллионов долларов.
Одна из самых дорогих современных скульптур, проданная за 6,4 миллиона долларов. | Фото: google.com.
2. Аниш Капур, Индия
Облачные ворота в Чикаго. Автор: Anish Kapoor. | Фото: google.ru.
Капура можно смело назвать самым востребованным и популярным индийским художником современности. Имея британские корни, этот человек стал безумно популярным не только в своей стране, но и за её пределами благодаря невообразимо прекрасному и детализированному творчеству. Сегодня работы Аниша раскупаются достаточно быстро и украшают дома и галереи частных коллекционеров. Самой дорогой картиной в истории творчества этого автора стала работа «Untitled», созданная в 2009 году. Она была оценена в 2 миллиона долларов и продана на британском аукционе.
Untitled 2009. Автор: Anish Kapoor. | Фото: novastructura.net.
3. Ло Чжунли, Китай
Весенние шелкопряды. Автор: Luo Zhongli. | Фото: google.ru.
Этот человек является одним из самых ярких представителей современной китайской культуры. В его творчестве находят своё отображение национальные мотивы, а его любимой темой считается сельский пейзаж и портреты фермеров, которые цепляют до глубины души своей детализацией и чувственностью. Ло был студентом в Институте изящных искусств, а также обучался в Королевской академии в Антверпене. Этот художник также известен тем, что входит в топ-500 самых востребованных деятелей искусства современности, которые имеют баснословные банковские счета. К примеру, Ло за всю свою творческую карьеру накопил свыше 25 миллионов евро. И помогли ему в этом, конечно же, аукционы, на одном из которых его работа «Spring Silkworms» была оценена почти что в 7 миллионов долларов, и стала самой дорогой картиной, проданной в Гонконге.
Мужчина и ребёнок. Автор: Luo Zhongli. | Фото: pinterest.com.
4. Брайс Марден, США
Брайс Марден - современный художник, чьи работы продаются на аукционах за баснословные деньги. | Фото: news.artnet.com.
Инновационный художник, которого по сей день критики не могут приобщить к какому-то определённому творческому направлению или стилю. Родился Брайс в 1938 году, обучался в университете Бостона, а позже – в школе искусств и архитектуры в Йеле. В современности этот художник известен своей неповторимой манерой, в которой переплетается классика с новыми, более технологичными деталями. Не так давно, в 2013 году, его картина, которая носит название «The Attended», получила мировое признание, и на аукционе была оценена в 11 миллионов долларов.
The Attended. Автор: Brice Marden. | Фото: galleryintell.com.
5. Цзэн Фанчжи, Китай
Госпиталь № 3. Автор: Zeng Fanzhi. | Фото: livejournal.com.
Фанчжи называют современным китайским императором, когда речь заходит об искусстве. Следует упомянуть, что в топ-500 самых востребованных и высокооплачиваемых художников мира он занимает почётное четвёртое место, став рекордсменом по количеству самых дорогих картин. К примеру, его ранние работы, которые носили название «Hospital № 3», несколько лет назад были оценены в 14,8 миллиона долларов. Самой популярной его картиной считается, конечно же, «Тайный ужин», которая подражает картине Да Винчи с его библейскими мотивами. Да только вот данная картина отображает жизнь пионеров и коммунистов, а столь креативный и изящный подход был оценен в 23,4 миллиона долларов. Также следует упомянуть, что одна из последних картин Цзэна фактически побила все установленные ранее рекорды и ушла с молотка за 60 миллионов евро.
Тайная вечеря. Автор: Zeng Fanzhi. | Фото: cartoonblues.com.
6. Питер Доиг, Шотландия
Белое каноэ. Автор: Peter Doig. | Фото: saatchigallery.com.
Доиг известен даже за пределами своей родной страны, как один из самых проникновенных и чувственных авторов. Его работы, наполненные реализмом и лёгкими нотками магии, всегда высоко ценились не только зрителями, но и коллекционерами. А потому не удивительно, что его творение «Белое каноэ» ушло с аукциона в Лондоне за 11,4 миллиона долларов. Чуть позже, в 2015 году, в Нью-Йорке его картина «Swamped», написанная свыше двадцати лет назад, была оценена в 26 миллионов долларов, тем самым став самым дорогим лотом не только на самом аукционе, но и одной из наиболее дорогостоящих картин родом из Шотландии.
Swamped. Автор: Peter Doig. | Фото: theglobeandmail.com.
7. Кристофер Вул, США
Картина, которая была продана за 26,5 млн. долларов в 2013 году. Автор: Christopher Wool. | Фото: google.ru.
Этот современный художник является одним из немногих, кто решил покорить мир своими концептуальными идеями, о которых другие и помыслить не могли. Характерно, что он обучался искусству рисования в Нью-Йорке, но затем, увлёкшись андеграундным искусством кино и музыки, он бросил обучение и отправился на вольные хлеба в нелёгкие 70-80-е года. Но именно это и принесло ему международное признание и славу. К примеру, его работа, на которой изображены простые крупные буквы на холсте, принесла ему больше всего известности и прибыли. Также следует отметить картину «Апокалипсис сегодня», которая ушла с молотка за 27 миллионов долларов. За несколько лет до этого Вул установил свой первый рекорд: почти 8 миллионов долларов за одну из картин, которая и принесла ему небывалую славу и успех, сделав его работы самыми востребованными в современном мире.
Апокалипсис сегодня. Автор: Christopher Wool. | Фото: christies.com.
8. Джаспер Джонс, США
Флаг. Автор: Jasper Johns. | Фото: moma.org.
Американский художник родился в далёком 1930 году, и стал хорошо известен благодаря своему абсолютно уникальному и ни на что не похожему стилю. В то время, как остальные творцы двигались следом за развивающимся жанром экспрессионизма, Джаспер выбрал для себя иной путь, который и принёс ему мировую славу. Его картины всегда состоят из простых и понятных элементов, к примеру, из цифр и доступных каждому символов, что, переплетаясь на фоне флага, создают увлекательную и захватывающую композицию. А потому не удивительно, что самыми продающимися картинами этого художника стали его работы, в которых присутствуют флаги. Одна из таких картин была продана на аукционе Christie's за 29 миллионов долларов, став тем самым одним из самых дорогих лотов. Следует также отметить, что Джаспер не только является всеобщим любимцем и гениальным творцом, но ещё и оказал разительное влияние на поп-искусство 60-х и 70-х годов прошлого века.
9. Герхард Рихтер, Германия
Abstraktes Bild 1986. Автор: Gerhard Richter. | Фото: pinterest.com.
Этот деятель искусства родился в 1932 году. Многие его работы отображают всё то, что он видел, слышал и впитывал в себя во время Второй мировой войны, которую художник встретил, проживая в Дрездене. Также любимой темой Герхарда является и холодная война между Америкой и СССР. Изначально Рихтер обучался в школе, где главным стилем являлся социалистический реализм, но вместе с переездом в другой город художник открывает для себя широчайший мир авангарда. Согласно последним исследованиям, его работа «Abstraktes Bild», написанная в 1986 году, ушла с аукциона Sotheby's в Лондоне за 47 миллионов долларов. Несмотря на то, что большую часть времени Рихтер рисует живописную абстракцию, он не забывает и о фотореализме, который также был высоко оценен критиками.
10. Джефф Кунс, США
Balloon Dog (Orange). Автор: Jeff Koons.
И, в завершение, следует упомянуть об одном из самых востребованных и высокооплачиваемых художников современности. Работы Кунса представляют собой репродукции популярных сюжетов и мотивов, а также простых и каждому понятных предметов, представленных в поп-стиле. Этого художника можно смело назвать рекордсменом по количеству проданных картин, число которых уже давно перевалило за 1300 экземпляров. Отдельно следует отметить работу «Balloon Dog (Orange)», которая была продана в Нью-Йорке за 59 миллионов долларов. Согласно данным аукционного дома Christie's, эта работа является одним из самых дорогих предметов искусства, который когда-либо представлялся у них. Буквально несколько лет назад Кунс продал свою работу, на которой изображён Майкл Джексон, за 6 миллионов долларов в том же Нью-Йорке, тем самым пополнив свой банковский счёт на ещё несколько нулей.
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