«Путь плотской похоти»: Как монахиня XIV века сумела сбежать из обители

Скандал в монастыре

Жизнь в монастыре была для молодой женщины невыносима.

Фрагмент архивного документа.

Мечты монахини. Худ. Эжен де Блаас

Тот самый документ, повествующий о проступке монахини. /Фото:York Archbishops' Register

Служить церкви было делом опасным

Гэри Брэннан и Сара Рис Джонс изучают один из регистров архива. Фото: york.ac.uk

Как жилось монахиням

Причин ухода в монастырь у средневековых европейских женщин было достаточно, но далеко не все они были связаны с желанием приблизиться к Богу.

Еда для бедных. Худ. Уильям Фредерик