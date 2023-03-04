Отпугните насекомых с помощью натурального средства на основе гвоздики! Сделать его проще простого, но работает оно достаточно эффективно.
Выжмите сок одного небольшого лимона. Добавьте в сок горсть гвоздики.
Поставьте чашечку около окна. Желательно поставить несколько таких ёмкостей в доме, чтобы отпугнуть насекомых.
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Натуральное средство от насекомых
Отпугните насекомых с помощью натурального средства на основе гвоздики! Сделать его проще простого, но работает оно достаточно эффективно.
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