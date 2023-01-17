Как приготовить вкуснейшее рагу: 7 небанальных рецептов, после которых захочется добавки

Гарниры из овощей – вкусные дополнения к мясу и рыбе, которые также можно подавать как самостоятельные блюда. А если хотите приготовить их как-то оригинально и по-особому – воспользуйтесь следующей подборкой рецептов.
1. Грибное с сыром
Грибное рагу. \ Фото: imageprofessionals.com.
Один из самых простых вариантов овощного рагу включает в себя разнообразное ассорти, в том числе и вкусные, нежные и ароматные грибы. Просто пальчики оближешь!
Ингредиенты:
• Грибы – 305 г;
• Капуста цветная – 405 г;
• Брокколи – 405 г;
• Пекинская капуста – 305 г;
• Перец – 155 г;
• Морковка – 155 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Сметана – 305 г;
• Сыр – 205 г;
• Специи.
Рагу с грибами. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• Чеснок и лук очистить от шелухи;
• Измельчить;
• Морковку вымыть и очистить;
• Накрошить;
• Перец вымыть и накрошить;
• Соединить вместе на сковороде и обжарить до мягкости;
• Вымыть и зачистить грибы;
• Нарезать пластинками;
• Ввести на сковородку;
• Томить около двенадцати минут;
• Отдельно поставить кастрюлю на огонь и влить воду;
• Довести до кипения;
• На десять-двенадцать минут окунуть туда брокколи и цветную капусту;
• После отправить в сковородку и томить около восьми минут;
• Пекинскую капусту вымыть и накрошить;
• Засыпать следом;
• Томить ещё восемь минут;
• Натереть на терке сыр;
• Ввести сметану;
• Сдобрить специями;
• Залить рагу;
• Перемешать;
• Накрыть и готовить ещё шесть минут.
2. Томатное (сабджи)
Овощное рагу с томатом. \ Фото: pinterest.com.
Индийская кухня – одна из самых богатых на уникальные рецепты приготовления овощей. И этот вариант вкуснейшего рагу, сдобренного томатным соком, не стал исключением.
Ингредиенты:
• Томатный сок – 255 мл;
• Картофель – 3 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Сыр – 105 г;
• Масло из оливок – 4 ст.л;
• Сахар – 25 г;
• Соль, куркума, перец чили;
• Пажитник, зира, кориандр, корица и зелень.
Томатное рагу. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Томатный сок сдобрить с помощью специй;
• Перемешать;
• Влить в кастрюлю;
• Дать закипеть;
• Томить около пятнадцати минут;
• Овощи вымыть и нарезать крупными кусочками;
• Сбрызнуть сковороду маслом;
• Обжарить их до румяной корочки;
• Залить томатным соусом;
• Натереть следом на тёрке сыр;
• Нашинковать и засыпать зелень;
• Томить около пяти-семи минут.
3. С соевым соусом
Рагу с соевым соусом. \ Фото: indianewes.com.
Один из наиболее быстрых вариантов приготовления рагу, где овощи не тушатся, а обжариваются до готовности под солоноватым соевым соусом.
Ингредиенты:
• Баклажан – 1 шт;
• Кабачок – 1 шт;
• Перец красный – половинка;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Соус соевый – 55 мл;
• Масло из оливок – 55 мл;
• Зеленый лук;
• Соль, перец, специи.
Овощное рагу с добавлением соевого соуса. \ Фото: bienmangerpsc.com.
Способ приготовления:
• Овощи предварительно вымыть, очистить;
• Накрошить соломкой;
• Лук нашинковать половинкой колечек;
• Перья лука нашинковать;
• Оба вида лука обжарить вместе с чесноком до золотистости;
• Сдобрить специями;
• Залить соусом;
• Ввести овощи;
• Готовить около шести минут;
• Тщательно помешивая, ввести ещё немного соуса;
• Подавать горячим.
4. С фаршем
Рагу с фаршем. \ Фото: deliciousmagazine.co.uk.
Простейший способ приготовить не просто овощное рагу, а полноценное блюдо с мясом – это использовать готовый фарш. Просто, сытно и очень вкусно!
Ингредиенты:
• Картошка – 505 г;
• Кабачок – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Баклажан – 1 шт;
• Перец красный – 1 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Фарш – 305 г;
• Томатная паста – 2,5 ст.л;
• Масло подсолнечное – 2,5 ст.л;
• Соль, перец.
Рагу с добавлением фарша. \ Фото: eatingwell.com.
Способ приготовления:
• Маслом сбрызнуть сковороду;
• Выложить фарш;
• Обжарить до корочки;
• Снять с лука шелуху;
• Накрошить половинками колец;
• Морковку вымыть, очистить;
• Накрошить;
• Всыпать к фаршу;
• Томить еще пять-семь минут;
• Картошку очистить;
• Накрошить дольками;
• Засыпать следом;
• Накрыть крышкой;
• Томить ещё семь минут;
• Перец, кабачок и баклажан вымыть;
• Очистить и накрошить произвольно;
• Засыпать следом;
• Готовить около шестнадцати минут;
• Ввести томатный соус;
• Продавить чеснок через пресс;
• Сдобрить специями;
• Перемешать;
• Томить ещё семь минут;
• Накрыть;
• Дать настояться около двенадцати минут;
• Подавать горячим.
5. С клецками
Рагу с клёцками. \ Фото: diyetio.com.
Чтобы сделать овощное рагу более сытным, можно добавить не мясо, а, например, более традиционные клетки. В итоге яркое и насыщенное вкусом овощей блюдо получится аппетитным даже для капризных деток.
Ингредиенты:
• Фасоль из банки – 465 г;
• Грибы – 305 г;
• Перец красный – 205 г;
• Лук – 205 г;
• Помидоры в своем соку – 405 г;
• Горошек зеленый – 55 г;
• Вода – 405 мл;
• Уксус – 25 мл;
• Мука – 205 г;
• Соль, перец, паприка, сахар, прованские травы;
• Чеснок.
Приятного аппетита. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить, нашинковать;
• Чеснок очистить и накрошить;
• Морковку вымыть, очистить, нарезать;
• Обжарить вместе с луком и чесноком до золотистости;
• Грибы вымыть, нарезать пластинками;
• Добавить на сковородку;
• Томить около шести минут;
• Затем ввести помидоры;
• Долить большую часть воды;
• Томить двадцать минут на максимальной мощности огня;
• В муку засыпать перец, соль и травы;
• Влить остаток воды;
• Слепить влажными руками клецки;
• К овощам ввести фасоль;
• Сдобрить специями и сахаром;
• Влить уксус;
• Забросить следом клецки;
• Накрыть и томить около двадцати минут;
• За несколько минут до готовности ввести горошек;
• Перемешать.
6. В тыкве
Рагу в тыкве. \ Фото: kulinaria.trojmiasto.pl.
В доме завалялось несколько маленьких тыквочек, и у вас нет идей, как и куда их пристроить? Тогда используйте их в качестве одного из элемента рагу, подавая в маленьких, сытных овощных горшочках основную начинку.
Ингредиенты:
• Тыква – 1,6 кг;
• Кукуруза – 1 шт;
• Картошка – 2 шт;
• Морковка – 2 шт;
• Помидор – 1 шт;
• Перец красный – 1 шт;
• Лук – 2 шт;
• Кинза – пучок;
• Чеснок – пара зубочков;
• Масло из оливок – 55 мл;
• Вода – 1 л;
• Кумин, соль, перец.
Тыква, фаршированная овощным рагу. \ Фото: thefrayedapron.com.
Способ приготовления:
• Тыквы промыть;
• Срезать верхушки;
• Ложкой удалить мякоть и семечки, оставив толстые стенки;
• Отправить на сорок минут при 180 градусов до мягкости;
• Овощи вымыть и измельчить;
• Сбрызнуть сковороду маслом;
• Обжарить овощи в течение шести минут;
• Залить водой;
• Кукурузу нарезать крупными кусками;
• Зелень нашинковать;
• Ввести на сковороду;
• Сдобрить специями;
• Накрыть;
• Томить около восьми минут;
• Тыкву охладить;
• Засыпать начинку;
• Накрыть верхушкой;
• Отправить печься ещё на тринадцать минут.
7. С курагой
Рагу с курагой. \ Фото: feed-your-sole.com.
А чтобы прочувствовать всю яркость ароматов овощей – добавьте к ним горсть кураги, способной придать сладости каждому из них по отдельности. По желанию в рагу также можно добавить немного чернослива.
Ингредиенты:
• Картошка – 2 шт;
• Кабачок – 1 шт;
• Помидор – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Курага – 55 г;
• Вода – 205 мл;
• Зелень;
• Специи.
Рагу с добавлением кураги. \ Фото: realfood.tesco.com.
Способ приготовления:
• Курагу залить горячей водой;
• Дать постоять полчаса;
• Слить воду;
• Нарезать на кубики;
• Овощи вымыть, удалить шкурку;
• Накрошить кубиком;
• С лука снять шелуху, нашинковать;
• Обжарить до золотистости;
• Ввести морковку с кабачком;
• Перемешать;
• Томить три минуты;
• Затем добавить картошку, помидоры и курагу;
• Сдобрить специями;
• Залить горячей водой, покрывая овощи;
• Томить около получаса на минимальной мощности огня;
• Сдобрить зеленью по готовности.
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