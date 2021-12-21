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Чучела от Адель Морс

Чучела от Адель Морс

По словам таксидермиста Адель Морс (Adele Morse) из Великобритании, каждое животное обладает индивидуальностью. Это мнение способствовало её уникальному (и странному) взгляду на таксидермию, каждый элемент которой призван сохранить характер животного так же, как и его шерсть.
Несколько лет её «упоротая лиса» стала вирусной в Рунете, и Адель мгновенно стала Интернет-знаменитостью… что помогло ей переехать в большую студию в Восточном Лондоне, где она теперь создаёт и продаёт свои работы людям по всему миру.
А теперь взгляните на её другие работы:

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс
Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс
Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

 

Чучела от Адель Морс

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