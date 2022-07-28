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Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Средний вес человека — 62 кг. Но, конечно, в разных странах мира эта цифра своя. Существует множество причин, почему средний показатель значительно меняется в зависимости от страны, среди них — уровень жизни и экология. Итак, нам стало интересно, где же люди весят больше всего. И меньше.

Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Канада


На фото: Абитиби-Темискаминг, Квебек.

Женщины — 68 кг.
Мужчины — 80 кг.

Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

США


На фото: горный хребет Адирондак в восточной части штата Нью-Йорк.

Мужчины — 88 кг.
Женщины — 75 кг.

Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Япония


Мужчины — 61 кг.
Женщины — 51 кг.

Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Германия


На фото: Новый дворец в Потсдаме.

Мужчины — 82 кг.
Женщины — 68 кг.

Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Вьетнам


Мужчины — 58 кг.
Женщины — 45 кг.

Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Бразилия


На фото: город Сальвадор.

Мужчины — 73 кг.
Женщины — 63 кг.

Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Великобритания


Мужчины — 84 кг.
Женщины — 69 кг.

Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Бангладеш


На фото: укрепленная крепость Лалбагх в столице страны Дакке.

Мужчины — 56 кг.
Женщины — 43 кг.

Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Чили


На фото: фестиваль Фиеста-де-ла-Тирана в честь святой Девы Кармен.

Мужчины — 77 кг.
Женщины — 68 кг.

Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Австралия


Мужчины — 85 кг.
Женщины — 70 кг.

Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Эфиопия


Мужчины — 59 кг.
Женщины — 47 кг.

Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Хорватия


На фото: город Ровинь.

Мужчины — 86 кг.
Женщины — 63 кг.

Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Южная Корея


Мужчины — 69 кг.
Женщины — 57 кг.

Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Северная Корея


На фото: студентка Университета имени Ким Ир Сена.

Мужчины — 59 кг.
Женщины — 47 кг.


Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Россия


Мужчины — 73 кг.
Женщины — 69 кг.

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