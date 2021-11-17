Редкие фотографии, на которых запечатлены советские знаменитости во время застолий

Владимир Семёнович Высоцкий после застолья.
Новый год – праздник семейный. Зато пара предновогодних недель – время корпоративов и встреч с друзьями. Вот мы и решили вспомнить, как это было лет этак 20-40 назад, и собрали фотографии, на которых запечатлены советские знаменитости во время новогодних (и не только) застолий.
1. Праздничное застолье
Редкие фотографии знаменитостей, которые были сделаны во время застолий.
2. Кинозастолье
Евгений Леонов и Николай Караченцов.
3. Застолье в ресторане «Плакучая ива»
Кадр из комедии «Бриллиантовая рука».
4. Георгий Вицин и Юрий Никулин
Кадр из фильма «Дайте жалобную книгу».
5. Застолье знаменитостей
Нина Гребешкова и Юрий Никулин.
6. Дружеское застолье
Алла Борисовна Пугачёва в 1969 году.
7. Звёздное застолье
Алла Борисовна, Илья Резник, Кристина Орбакайте и ансамбль «АВВА».
8. Лариса Долина отмечает Новый год
Лариса Александровна Долина отмечает Новый год.
9. «Горько, горько, горько, горько, молодые!»
Владимир Меньшов и Вера Алентова.
10. Свадьба Кобзона и Гурченко
Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон на собственной свадьбе.
11. Свадебное застолье
Муслим Магомаев и Тамара Синявская.
12. Утреннее застолье
Виктор Робертович Цой.
13. Евтушенко и Аксёнов
Евгений Евтушенко и Аксенов Василий Павлович.
14. Андрей Макаревич на свадьбе
Андрей Макаревич на свадьбе своего лучшего друга.
15. Застолье после премьеры фильма «Брат»
Алексей Балабанов и Бодров Сергей Сергеевич.
16. Ростислав Плятт и Юрий Никулин
Дружеские посиделки актёров.
17. Аркадий Райкин, Леонид Утесов, Симона Синьоре и Ив Монтан. 1956 год
Застолье на международном уровне.
18.Визит королевы Бельгии Елизаветы в СССР
Сидят Климент Ворошилов, королева Бельгии Елизавета, Екатерина Фурцева. 1958 Год.
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