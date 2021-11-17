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Редкие фотографии, на которых запечатлены советские знаменитости во время застолий


Владимир Семёнович Высоцкий после застолья.

Владимир Семёнович Высоцкий после застолья.

Новый год – праздник семейный. Зато пара предновогодних недель – время корпоративов и встреч с друзьями. Вот мы и решили вспомнить, как это было лет этак 20-40 назад, и собрали фотографии, на которых запечатлены советские знаменитости во время новогодних (и не только) застолий.

1. Праздничное застолье


Редкие фотографии знаменитостей, которые были сделаны во время застолий.

Редкие фотографии знаменитостей, которые были сделаны во время застолий.

 

2. Кинозастолье


Евгений Леонов и Николай Караченцов.

Евгений Леонов и Николай Караченцов.

 

3. Застолье в ресторане «Плакучая ива»


Кадр из комедии «Бриллиантовая рука».

Кадр из комедии «Бриллиантовая рука».

 

4. Георгий Вицин и Юрий Никулин


Кадр из фильма «Дайте жалобную книгу».

Кадр из фильма «Дайте жалобную книгу».

 

5. Застолье знаменитостей


Нина Гребешкова и Юрий Никулин.

Нина Гребешкова и Юрий Никулин.

 

6. Дружеское застолье


Алла Борисовна Пугачёва в 1969 году.

Алла Борисовна Пугачёва в 1969 году.

 

7. Звёздное застолье


Алла Борисовна, Илья Резник, Кристина Орбакайте и ансамбль «АВВА».

Алла Борисовна, Илья Резник, Кристина Орбакайте и ансамбль «АВВА».

 

8. Лариса Долина отмечает Новый год


Лариса Александровна Долина отмечает Новый год.

Лариса Александровна Долина отмечает Новый год.

 

9. «Горько, горько, горько, горько, молодые!»


Владимир Меньшов и Вера Алентова.

Владимир Меньшов и Вера Алентова.

 

10. Свадьба Кобзона и Гурченко


Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон на собственной свадьбе.

Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон на собственной свадьбе.

 

11. Свадебное застолье


Муслим Магомаев и Тамара Синявская.

Муслим Магомаев и Тамара Синявская.

 

12. Утреннее застолье


Виктор Робертович Цой.

Виктор Робертович Цой.

 

13. Евтушенко и Аксёнов


Евгений Евтушенко и Аксенов Василий Павлович.

Евгений Евтушенко и Аксенов Василий Павлович.

 

14. Андрей Макаревич на свадьбе


Андрей Макаревич на свадьбе своего лучшего друга.

Андрей Макаревич на свадьбе своего лучшего друга.

 

15. Застолье после премьеры фильма «Брат»


Алексей Балабанов и Бодров Сергей Сергеевич.

Алексей Балабанов и Бодров Сергей Сергеевич.

 

16. Ростислав Плятт и Юрий Никулин


Дружеские посиделки актёров.

Дружеские посиделки актёров.

 

17. Аркадий Райкин, Леонид Утесов, Симона Синьоре и Ив Монтан. 1956 год


Застолье на международном уровне.

Застолье на международном уровне.

 

18.Визит королевы Бельгии Елизаветы в СССР


Сидят Климент Ворошилов, королева Бельгии Елизавета, Екатерина Фурцева. 1958 Год.

Сидят Климент Ворошилов, королева Бельгии Елизавета, Екатерина Фурцева. 1958 Год.

 

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Редкие фотографии, на которых запечатлены советские знаменитости во время застолий

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Редкие фотографии, на которых запечатлены советские знаменитости во время застолийПодписаться на мой Instagram
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