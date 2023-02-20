Варианты кухни без навесных шкафчиков

Интерьер кухни без верхних навесных шкафчиков — прекрасное решение для современных кухонь. Отказ от громоздких навесных шкафов в пользу легких открытых полок или даже полное отсутствие верхнего яруса гарнитура поможет визуально расширить пространство, что особенно актуально для маленьких кухонь.

Такое решение хорошо смотрится во всех стилях, начиная от минимализма и заканчивая классическим. Если грамотно продумать организацию вещей в нижнем ярусе кухонного гарнитура, то проблем с нехваткой места из-за меньшего количества шкафчиков не возникнет.

Кухня без верхних навесных шкафов может быть очень комфортной и эргономичной. И, конечно, такой подход к оформлению, сделает кухню очень стильной.





























































































































































































































































































































































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