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Холостяк каждое утро оборачивает кастрюлю фольгой, чтобы не тратиться на один крайне нужный бытовой


Холостяк каждое утро оборачивает кастрюлю фольгой, чтобы не тратиться на один крайне нужный бытовой

Чем поможет кастрюля в фольге?

 

Эх, хорошо быть холостяком. Можно каждый вечер пить пиво, есть сосиски на завтрак, обед и ужин, и не особо «париться», что на тебе носки из разных пар. А ещё никто не запрещает испытывать на практике весьма неординарные идеи. Например, каждый день заворачивать кастрюлю в фольгу. Зачем? Чтобы «не тратить лишнее». Как и насколько холостяцкий лайфхак бережёт несемейный бюджет, разбираемся ниже.

Фольга нужна любому холостяку.

Фольга нужна любому холостяку.

 

Холостяки – народ особый. И нечего верить стереотипам, что в толпе их распознаешь по мятой рубашке. Как раз с рубашками у этих парней всё в порядке. Что доказывает автор этого лайфхака: парень придумал, как гладить вещи, не покупая утюг. И в самом деле, кому он нужен?
Лист фольги обрезается по размеру кастрюли.

Лист фольги обрезается по размеру кастрюли.

 

Всё, что потребуется – кастрюля с водой и фольга.
Трюк работает с электронной или индукционной плитой.

Трюк работает с электронной или индукционной плитой.

 

Парень обернул кастрюлю фольгой, набрал в неё воду и поставил греться на электрическую плиту.
Холостяк каждое утро оборачивает кастрюлю фольгой, чтобы не тратиться на один крайне нужный бытовой

Чем не утюг?

 

За это время он расстелил свои мятые вещи на столе, предварительно подстелив плотную натуральную ткань. Через пару минут автор снял кастрюлю с плиты и прошёлся её дном по вещам, как утюгом.
Не хуже утюга.

Не хуже утюга.

 

Уже с первого «скольжения» результат был весьма хорош.
Получше, чем от многих утюгов. А этой хитростью автор убивает сразу двух ни в чем не повинных зайцев: и вещи быстро гладит, и сосиски варит. Вот вам и экономия времени. Хотя разве так сложно просто купить утюг?

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Холостяк каждое утро оборачивает кастрюлю фольгой, чтобы не тратиться на один крайне нужный бытовой

И не забудьте:
Холостяк каждое утро оборачивает кастрюлю фольгой, чтобы не тратиться на один крайне нужный бытовойПодписаться на мой Instagram
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