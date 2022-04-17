Как это было: 15 уникальных снимков из далекого прошлого

Уникальные снимки из далекого прошлого.

1. Строительство Эйфелевой башни

Строительство металлической башни в центре Парижа в 1888 году.

2. Строительство 22-этажного небоскрёба на Манхэттене

3. Электромобиль Томаса Эдисона

Электромобиль Томаса Эдисона марки Detroit Electric в 1907 году.

4. Неизвестный Нью-Йорк

Одна из улиц в Нью-Йорке в 1908 году.

5. Конструкция с колесами

Роликовые коньки, 1910 год.

6. Час пик

Час пик в Чикаго в 1909 году.

7. Уникальный снимок Мачу-Пикчу

Первое фото после открытия Мачу-Пикчу в 1912 году.

8. Первое и последние плавание

Последняя известная фотография Титаника.

9. После крушение Титаника

На следующий день после крушения Титаника. Лондон, 16 апреля 1912 года.

10. Братья Дэвидсоны

Уильям Харли и Артур Дэвидсон в 1914 году.

11. Строгие правила

Купальник не должен быть выше 6 дюймов от колена.

12. Запечатанная гробница Тутанхамона

Запечатанный вход в гробницу Тутанхамона.

13. Автобус NS-Type

Лондонский автобус в 1928 году.

14. Мафия бессмертна

Очередь за бесплатным супом от главаря чикагской мафии Аль Капоне. Чикаго, 1931 год.

15. Уникальное гидротехническое сооружение в США

Задняя часть плотины Гувера в 1936 году.