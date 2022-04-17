Как это было: 15 уникальных снимков из далекого прошлого

Уникальные снимки из далекого прошлого.
Есть фотографии, которые куда интереснее и информативнее, чем учебники истории. Разглядывая их, можно заметить интереснейшие детали, которые порой радикально могут изменить представление об исторических событиях. В этом обзоре собраны именно такие ретро снимки.
1. Строительство Эйфелевой башни
Строительство металлической башни в центре Парижа в 1888 году.
2. Строительство 22-этажного небоскрёба на Манхэттене
Строительство Флэтайрон-Билдинг. США, Нью-Йорк, 1902 год.
3. Электромобиль Томаса Эдисона
Электромобиль Томаса Эдисона марки Detroit Electric в 1907 году.
4. Неизвестный Нью-Йорк
Одна из улиц в Нью-Йорке в 1908 году.
5. Конструкция с колесами
Роликовые коньки, 1910 год.
6. Час пик
Час пик в Чикаго в 1909 году.
7. Уникальный снимок Мачу-Пикчу
Первое фото после открытия Мачу-Пикчу в 1912 году.
8. Первое и последние плавание
Последняя известная фотография Титаника.
9. После крушение Титаника
На следующий день после крушения Титаника. Лондон, 16 апреля 1912 года.
10. Братья Дэвидсоны
Уильям Харли и Артур Дэвидсон в 1914 году.
11. Строгие правила
Купальник не должен быть выше 6 дюймов от колена.
12. Запечатанная гробница Тутанхамона
Запечатанный вход в гробницу Тутанхамона.
13. Автобус NS-Type
Лондонский автобус в 1928 году.
14. Мафия бессмертна
Очередь за бесплатным супом от главаря чикагской мафии Аль Капоне. Чикаго, 1931 год.
15. Уникальное гидротехническое сооружение в США
Задняя часть плотины Гувера в 1936 году.
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