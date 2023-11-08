Когда появилась первая картина маслом и другие факты о многовековой художественной практике

Самые ранние известные картины маслом

Картины маслом на стенах рядом со скульптурами бамианского Будды в районе Бамиан в Афганистане.

Теофил

Слева направо: Знаменитый «Псалтырь королевы Ингеборг», около 1195 года, Музей Конде, Шантийи. \ Средневековый трактат Теофила о различных искусствах, 1125 год нашей эры.

Художники разных веков

Мадонна канцлера Ролена, Ян ван Эйк, 1435 год. \ Фото: ocdn.eu.

Пир богов Джованни Беллини и Тициана, 1514 год. \ Фото: blogfiles.naver.net.

Сдача Бреды, Диего Веласкес, 1634–1635 годы. \ Фото: wikipedia.org.

Слева направо: Конный портрет герцога Лерма, Питер Пауль Рубенс, 1603 год. \ Портрет маркизы Спинола-Дориа, Питер Пауль Рубенс, 1606 год.

Наши дни

Слева направо: Класс, Марлен Дюма. \ Чтение, Герхард Рихтер.