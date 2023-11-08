Когда появилась первая картина маслом и другие факты о многовековой художественной практике

Из всех художественных сред, доступных художникам сегодня, живопись маслом — одна из старейших. В музеях по всему миру хранятся всевозможные картины маслом, охватывающие эпоху Возрождения и современность. Эти работы демонстрируют, насколько универсальной и популярной продолжает оставаться масляная живопись. К сожалению, даже на сегодняшний день у историков и искусствоведов нет точного ответа, кто же на самом деле написал первую картину маслом. Тем не менее, есть некоторые подсказки, позволяющие проследить хотя бы часть истории многовековой художественной практики, которая живёт и сегодня.
Самые ранние известные картины маслом
Картины маслом на стенах рядом со скульптурами бамианского Будды в районе Бамиан в Афганистане.
Самые ранние образцы масляной живописи восходят к седьмому веку. Археологи обнаружили их в исторической деревне Бамиан в Афганистане, рядом со скульптурами бамианского Будды, в бывшем месте торговли — шёлковом пути. Художники рисовали прямо на стенах и сохраняли свои работы, покрывая их толстым слоем лака. Несмотря на то, что эти фрески являются самыми ранними известными примерами масляной живописи, они невероятно сложны. Это наводит на мысль о том, что навыки рисования применялись и развивались задолго до этих изображений.
Теофил
Слева направо: Знаменитый «Псалтырь королевы Ингеборг», около 1195 года, Музей Конде, Шантийи. \ Средневековый трактат Теофила о различных искусствах, 1125 год нашей эры.
Несколько столетий спустя немецкий монах, художник и писатель двенадцатого века Теофил включил описание масляной живописи в свою рукопись о различных искусствах, созданную примерно в 1125 году нашей эры. Он писал о процессе, который включал растирание красок с маслом для получения густой и ярко окрашенной пасты для рисования. Его техника относилась скорее к декоративной резьбе, росписям по дереву, скульптурам и фрескам, чем к изобразительному искусству. Вместо этого используется яичная темпера (связующие пигменты с яйцом), которая стала доминирующей техникой живописи для художников на протяжении всего средневековья на большей части западного мира.
Художники разных веков
Мадонна канцлера Ролена, Ян ван Эйк, 1435 год. \ Фото: ocdn.eu.
Различные художники из Нидерландов популяризировали масляную живопись в эпоху Северного Возрождения пятнадцатого века. Затем их идеи распространились по всей Северной Европе и далее в Италию. Лидерами нидерландской школы были Ян ван Эйк и его брат Хуберт. Оба художника развили понимание того, как цветные пигменты могут смешиваться с маслами для создания сверкающих цветов и ослепительно реалистичных эффектов. Ван Эйк работал с многослойным процессом, подкрашивая поверхность яичной темперой, прежде чем покрыть её прозрачной глазурью из масляной краски. Эта техника позволила ему создавать сияющие, переливающиеся эффекты, когда свет проникал сквозь полупрозрачные слои краски.
Пир богов Джованни Беллини и Тициана, 1514 год. \ Фото: blogfiles.naver.net.
Следуя примеру Ван Эйка, итальянский художник Джованни Беллини помог популяризировать масляную живопись в Италии. Как и Ван Эйк, он по-прежнему работал с темперной подкраской, но он также стал пионером таких техник, как импасто (толстые слои) и «мокрым по мокрому» для создания живых, выразительных и живописных результатов. По стопам Беллини пошёл его молодой протеже, художник-первопроходец эпохи Возрождения Тициан, который создавал ещё более свободные и выразительные картины, написанные исключительно маслом, оставляя на холсте видимые мазки и следы краски, тем самым революционизируя новый подход к созданию произведений искусства.
Сдача Бреды, Диего Веласкес, 1634–1635 годы. \ Фото: wikipedia.org.
В шестнадцатом веке масляная краска стала основным живописным материалом в Венеции. К концу столетия венецианские художники стали искусными в использовании основных характеристик масляной живописи, особенно в использовании последовательных слоёв глазури. Льняной холст, после длительного периода развития, заменил деревянные панели в качестве самой популярной основы.
Одним из мастеров масляной техники семнадцатого века был Диего Веласкес, испанский художник в венецианской традиции, чьей технике часто подражали, особенно в портретной живописи.
Фламандский художник Питер Пауль Рубенс оказал влияние на более поздних художников в манере, в которой он использовал свои светлые, непрозрачные цвета в сочетании с тонкими, прозрачными тёмными тонами и тенями.
Третьим великим мастером масляной живописи семнадцатого века был голландский художник Рембрандт ван Рейн. В его работах одним мазком кисти можно эффективно передать форму; совокупные штрихи придают большую текстурную глубину, сочетая грубое и гладкое, толстое и тонкое. Система насыщенных белых и прозрачно-тёмных оттенков дополнительно усиливается эффектами глазировки, смешивания и тщательно контролируемым эффектом импастос.
Слева направо: Конный портрет герцога Лерма, Питер Пауль Рубенс, 1603 год. \ Портрет маркизы Спинола-Дориа, Питер Пауль Рубенс, 1606 год.
Другим основным влиянием на технику более поздней станковой живописи являются гладкие, тонко раскрашенные, намеренно спланированные, плотные стили живописи. Очень многие работы, вызывающие восхищение (например, работы Яна Вермеера), были выполнены с плавными градациями и сочетаниями тонов для достижения тонко смоделированных форм и нежных цветовых вариаций.
Технические требования некоторых школ современной живописи не могут быть реализованы традиционными жанрами и техниками, однако, и некоторые художники-абстракционисты, и в некоторой степени современные художники в традиционных стилях, выразили потребность в совершенно иной пластической текучести или вязкости, которых нельзя достичь с помощью масляной краски и её обычных добавок. Для некоторых требуется больший диапазон нанесения толстых и тонких слоёв и более быстрая скорость высыхания. Некоторые художники смешивали крупнозернистые материалы со своими красками для создания новых текстур, некоторые использовали масляные краски гораздо большей плотности, чем раньше, и многие обратились к использованию акриловых красок, которые более универсальны и быстро сохнут.
Наши дни
Слева направо: Класс, Марлен Дюма. \ Чтение, Герхард Рихтер.
В течение последующих столетий масляная краска становилась всё более доминирующей, поскольку художники осознали весь её потенциал для создания огромного спектра результатов, таких как прозрачность кожи и ткани, явные эффекты света в небе, мельчайшие детали изображения природы и акты импасто-экспрессионизма. Изобретение новых пигментов и, в конечном счёте, портативных тюбиков с краской привело к тому, что в начале-середине девятнадцатого века освоить этот материал стало проще, чем когда-либо. С тех пор она остаётся жизненно важным компонентом художественных практик по всему миру. Даже сегодня художники продолжают экспериментировать с возможностями масляной живописи от картин Герхарда Рихтера до водянистых изобретений Марлен Дюма, доказывая, что в исторической традиции всё ещё скрыто так много жизни.
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