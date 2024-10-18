Римские гладиаторы: чем занимались суровые воины помимо боев на арене

Сегодня исследователи по большей части пришли к согласию о том, что римляне изначально были одним из латинских племен. Однако у кого именно они «нахватались гадостей», среди которых были и гладиаторские игры, – ученые спорят по сей день. Некоторые исследователи утверждают, что чем-то подобным занимались уже древние латины.
Гладиаторы не просто так. |Фото: rutube.ru.
Гладиаторские игры в Древнем Риме – вещь, о которой знает каждый ребенок, осиливший курс античной истории в средней школе. Бои гладиаторов - один из самых узнаваемых и ярких культурных маркеров античной итальянской истории. Однако, современная массовая культура в значительной степени искажает представление о гладиаторах. Большинство популярных «исторических» сериалов, затрагивающих тему гладиаторов, вообще имеют мало общего с той самой историей.
Кино имеет мало общего с действительностью. |Фото: livejournal.com.
В действительности гладиаторские игры в Древнем Риме носили в первую очередь сакрально-религиозный характер. По сути, это форма человеческого жертвоприношения, например, богу войны. Древние латины были крайне воинственными племенами. После военных походов потенциально опасная часть населения враждебного племени далеко не всегда обращалась в рабство. Самый буйных (здоровых крепких мужчин) ритуально забивали как скот во имя богов в качестве благодарности потусторонним силам за удачу в войне. В какой-то момент будущие римляне решили, что в эффект театра можно сочетать с ритуальным действием, и стали заставлять пленников драться друг с другом! Весело же. Не исключено, что нечто подобное (как и еще многие другие вещи) латины подсмотрели у этрусков, которые устраивали ритуальные поединки между рабами на праздниках и похоронах знатных людей. Есть также версия, что традицию боев латины переняли у самнитов.
Больше зрелищем, чем религиозным действом, гладиаторские игры стали только в 105 году до н.э, когда римские власти официально ввели гладиаторские игры в перечень публичных зрелищ и обязали городских магистратов (чиновников) отвечать за их организацию. Само собой, первые арены и школы гладиаторов к этому моменту уже давно существовали, хотя изначально бои по всей видимости проводились на храмовых площадях. К слову, знаменитый Колизей – это поздняя постройка. Возводить его начали только в 72 году н.э. Построили чуть меньше, чем за 8 лет.
Арены появились поздно. |Фото: tour-poisk.com.
Переходя непосредственно к гладиаторам, важно помнить о главном – это рабы. Рабство в человеческом обществе бывает двух основных видов: патриархальным и классическим. Патриархальное рабство чаще всего существует в родоплеменных обществах, которые уже перешли к производящему хозяйству и занимаются войной. Однако, в силу масштаба общества рабов в нем немного. А потому положение фактическое рабов при патриархальном рабстве может не сильно отличаться от свободных. Они считаются имуществом и ущемлены в правах, однако в целом такие рабы пользуются известной степенью доверия и свободы.
Например, в раннесредневековой Скандинавии рабы даже могли ходить на войну с господином и биться за него. В раннем Риме рабы жили вместе с хозяевами. Другое дело – классическое рабство, когда общество получает избыток рабов. В этом случае подавляющее большинство рабов не только ущемлено в правах юридически, но и фактически. К ним относятся как к говорящим вещам. Даже к корове при классическом рабстве отношение лучше. Хотя и в этом случае бывают исключения: рабы с узкой или высокой квалификацией.
Развлечение и религиозное действо. |Фото: Twitter.
Собственно гладиаторы были теми самыми рабами с достаточно высокой по римским меркам квалификацией. Профессиональный гладиатор, натренированный в лудусе (школе гладиаторов), был весьма дорогостоящей инвестицией. Это вовсе не означало, что хозяин не был готов им пожертвовать, но чаще всего отношение к таким рабам было достаточно щепетильным. Забивать профессиональных гладиаторов на аренах по мелочам господа не любили. Другое дело крупные праздники, когда игры щедро оплачивались богатейшими людьми Рима. Во все остальное время гладиаторы занимались достаточно «рутинной» работой: бои, не заканчивающиеся смертью, бои на вечеринках, казни. Собственно, именно казни были основным занятием гладиаторов вне праздников. В Древнем Риме к арене могли приговаривать самых разных преступников. Само собой, против откормленных тренированных мужиков у доходяг чаще всего не было и шанса.
Великий и ужасный Рим. |Фото: Pinterest.
До тех пор, пока гладиатор оставался рабом, вариантов занятий у него было не много. Другое дело, когда гладиатор становился вольноотпущенником. Отпустить гладиатора в действительности могли в любое время, если он нравился хозяину и тот считал его «толковым». Другие хозяева отпускали толковых рабов в качестве награды после своей смерти. Само собой, не стоит питать иллюзии по поводу классического рабства в древних обществах: вольноотпущенниками становились жалкие проценты. Подавляющее большинство рабов было обречено на существование в постоянном страхе, унижении и тяжелом труде.
Тем не менее, когда гладиатор становился свободным, он мог податься в телохранители, учителя в лудусе для других гладиаторов, мог вернуться на арену уже как свободный боец, мог стать наемным головорезом в одной из коллегий или даже солдатом. Известны также случаи, когда римские полководцы нанимали вольных гладиаторов в качестве инструкторов по физической подготовке для легионеров. Впрочем, большинство вольноотпущенников так или иначе оставалось связано с бывшими хозяевами, в первую очередь по хозяйственным и деловым причинам.
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