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12 заповедей, которые помогут похудеть и привести тело в идеальную форму

12 заповедей, которые помогут похудеть и привести тело в идеальную форму

Кому не хочется сбросить пару-тройку килограммов? Наверно только тем, кто уже это сделал или кто итак строен и грациозен словно лань. С наступлением лета каждый второй пытается встать на тропу похудения и добить эти ненавистные килограммы, которые накопились за зиму, и никак не хотят покидать наши тела.

Если при всём старании у вас не получается избавиться от ненужного жира или же вы не знаете с чего начать похудение, то вам на помощь придут эти заповеди похудения, которые нужно не только запомнить, но и применять на практике.

12 заповедей, которые помогут похудеть и привести тело в идеальную форму

Исключите из рациона мучное

что делать чтобы похудеть, как похудеть к лету

Постарайтесь минимизировать в своем рационе мучное. По праздникам можно, а вот в обычные дни лучше не стоит. Если отказаться от любимых сладостей совсем не получается, то экспериментируйте на кухне и готовьте правильные десерты без муки и сахара. Они иногда даже вкуснее, чем тортики и пирожные.

Минимизируйте сахар

что делать чтобы похудеть, как похудеть к лету

Сахар понижает иммунитет в 17 раз. Если это недостаточный аргумент, чтобы постараться минимизировать его в рационе, то стоит задуматься, а заботитесь ли вы о своем здоровье. Существует, конечно, такой сахар, от которого невозможно да и не нужно оберегать себя. Это, например, сладкие фрукты, овощи. А вот добавлять рафинад в чай или кофе лучше не надо.

Ешьте больше некрахмалистых овощей

что делать чтобы похудеть, как похудеть к лету

Некрахмалистые овощи, как правило, имеют желтый, зеленый или оранжевый цвет. Помидоры, огурцы, болгарский перец, капуста, редис — вот лишь несколько примеров доступных продуктов. Они должны составлять до половины от всего рациона.

Не забывайте про растительный белок

что делать чтобы похудеть, как похудеть к лету

Человек нуждается в белке. Это вещество принимает участие во всех ключевых процессах, протекающих в организме. Однако не все помнят, что белок бывает разный: животный и растительный. В сбалансированном рационе должен присутствовать и тот, и другой.

К сожалению, человек налегает на животный белок (мясо, птица, яйца), напрочь забывая про растительный, а ведь он не менее питательный и полезный. К растительным белкам относятся фасоль, чечевица, горох, нут.

Питайтесь дробно

что делать чтобы похудеть, как похудеть к лету

Старайтесь есть не 2–3 раза в день, а 5–6. Дробное питание гораздо более эффективно и разумно, ведь вы практически не испытываете чувства голода, потому что постоянно поддерживайте запасы энергии в норме. Так вы сможете обезопасить себя от переедания и от нерационального выбора продуктов питания.

Выбирайте простые блюда

что делать чтобы похудеть, как похудеть к лету

Простая еда может быть вкусной. Выбирайте самые простые и полезные способы приготовления — варку или запекание. Добавляйте больше зелени и специй, чтобы сделать блюдо еще вкуснее. А вот от калорийных соусов лучше воздержаться. Наглядный пример простого и полезного блюда — это запеченный картофель с укропом и небольшим количеством масла.

Избавьтесь от вредной еды

что делать чтобы похудеть, как похудеть к лету

Нет искушения — нет нарушений. Если вы решили питаться правильно, то обеспечьте себе комфортную атмосферу дома. Как думаете, сможете ли вы отказаться от кусочка тортика, если он будет в холодильнике? Нет, и это вполне естественно. Избавьтесь от запретных продуктов и живите счастливо и здорово.

Ешьте больше свежей зелени

что делать чтобы похудеть, как похудеть к лету

Свежая зелень — это обязательный продукт на столе человека, который стремится перейти на правильное питание. В жаркое время года она продается на каждом шагу, так что никаких проблем с приобретением пучка свежей кинзы, укропа или петрушки у вас быть не должно.

Устраивайте разгрузочные дни

что делать чтобы похудеть, как похудеть к лету

Важно уточнить, что разгрузочные дни в нашем понимании и разгрузочные дни в представлении типичного худющего человека — это совершенно разные вещи. Правильные и полезные разгрузочные дни не имеют ничего общего с голодом. Это просто разумное питание и максимум витаминов при минимуме вредных продуктов и относительно однообразном рационе, а еще обильное питье. Такие "каникулы" не должны длиться больше 2–3 дней.

Ведите дневник питания

что делать чтобы похудеть, как похудеть к лету

На первых порах это поможет вам стать дисциплинированным человеком в вопросе пищевого поведения. Себе человек еще может уступить, а вот бумаге признаться в своих слабостях гораздо сложнее. Еще один очевидный плюс дневника питания: вы сможете отслеживать изменения в весе, в самочувствии и делать выводы, какие продукты вам подходят, а какие, напротив, лучше исключить.

Не ругайте себя за ошибки

что делать чтобы похудеть, как похудеть к лету

Ни один путь не обходится без ошибок. Если вы будете постоянно себя ругать, то ничего хорошего из этого не получится. Вечное недовольство собой еще никого не делало счастливым и здоровым. Позвольте себе ошибаться, чтобы лучше себя понимать.

Получайте удовольствие от процесса

что делать чтобы похудеть, как похудеть к лету

Здоровое питание — это не работа, а образ жизни. Если вас что-то напрягает, то стоит задуматься, все ли вы делаете правильно. Не стоит мучить себя, выпивая по 2 литра воды в день, ведь так написано в интернете и многочисленных книгах по питанию. Если вам комфортно выпивать в течение дня всего лишь 1 литр воды, то и пейте именно его. Схожим образом обстоят дела с другими вопросами, касающимися питания.

Не загоняйте себя в рамки, если вы чувствуете себя из-за этого несчастным человеком. Здоровое питание должно приносить только положительные эмоции и делать вашу жизнь лучше. 

 

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