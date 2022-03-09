23 чёрно-белых фотографии о жизни в СССР в 1970-х годах

Советская жизнь на старых фотографиях.

1. «Важное событие»

Праздничные демонстрации были важным и довольно позитивным событием в жизни трудящихся.

2. «Советская мода»

Большинство женщин на этой фотографии одеты практически в одинаковые пальто.

3. «Каждому по шапке»

Часто по головному убору можно было определить социальный статус советских граждан.

4. «Цех №7»

Чтобы все знали , что 7-й цех – самый лучший!

5. «Золотая улыбка»

Чем больше золотых зубов, тем шире улыбка и солиднее человек!

6. «Детские радости»

Новая пластинка со сказками станет развлечением на много вечеров.

7. «Модники»

Брюки клеш, кожаный пиджак и кепка из каракуля

8. «Проверка на работе»

Присутствие контролирующего лица на объекте добавляло усердия подчиненным.

9. «Передача эстафеты»

Спортивные соревнования нередко устраивались прямо на улицах города.

10. «Во дворе»

Дружеские гуляния семьями были обычным делом

11. «Усталость после работы»

Такую картину можно было часто наблюдать на субботниках.

12. «Весенний субботник»

Но сначала все же следовало усердно поработать.

13. «Участник соревнований»

Последние приготовления перед спортивным событием.

14. «Прогулка по городу»

Молодые женщины с детьми на фоне Дома быта – обязательного элемента каждого города.

15. «Молодые спортсмены»

Юные участники спортивных соревнований и болельщики, большинство из которых, конечно же, - любящие и гордые родители.

16. «Хрусталь на стекле»

Чем больше хорошего хрусталя в серванте, тем богаче и солиднее считалась советская семья.

17. «Тот самый квас…»

Появление желтых бочек с квасом на улицах означало приближение лета

18. «Эх, прокачу!»

Карусель со скачущими лошадками – популярный советский детский аттракцион.

19. «Жаркое лето»

… и вкуснейшее мороженое «Пломбир» в вафельном стаканчике.

20. «У фонтана»

Семейный снимок во время летней прогулки.

21. «Знаменательный день»

Проводы в армию в Советском Союзе своим размахом уступали разве что свадьбе.

22. «Прощание у автобуса»

Служить в армии было почетным делом, поэтому «косили» только единицы.

23. «Последний привет из окошка»

«Вы только ждите…»